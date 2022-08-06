Застройщик скандального дома на скотомогильнике в Челнах взыскал с города убытки

Как стало известно «Реальному времени», челнинский застройщик Михаил Казаченко, у которого сорвался проект жилого комплекса «Ясная поляна» в 68-м микрорайоне, взыскал убытки с исполкома города. Разрешение на стройку 19-подъездного дома выдали с нарушениями — вблизи сибиреязвенного скотомогильника. После протестов населения и вмешательства прокуратуры реализацию проекта остановили. Власти автограда потребовали от компании Казаченко «Стройпроект-Плюс» вернуть участок, а девелопер — возместить затраты.

С требованием возместить затраты

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск компании «Стройпроект-плюс» к исполкому Набережных Челнов о взыскании за счет казны убытков в размере 13,27 млн руб. Заявление с требованием возместить затраты в суд строительная фирма подала еще в апреле, но заседания по просьбе ответчика переносили.

Как следует из материалов дела, в июне 2020 года между истцом и ответчиком был заключен договор аренды земельного участка площадью 33,6 тыс. кв. м. на ул. З. Яруллина, 22а сроком на 5 лет под малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Здесь Михаил Казаченко намеревался возвести жилой комплекс «Ясная поляна» на 319 квартир. В январе 2021 года исполком согласовал градостроительный план и выдал фирме «Стройпроект-плюс» разрешение на строительство.

Однако через полгода по заявлению администрации города договор аренды этого земельного участка признали недействительным (ничтожным). Было установлено, что участок земли, выделенный строительной компании под застройку, находится в санитарно-защитной зоне скотомогильника.

— Участок предоставлен в аренду с нарушением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в связи с чем не может использоваться в целях аренды, предусмотренных в договоре, — указали в суде.

По тому же судебному решению исполкому Челнов надлежало возместить застройщику за счет казны более 35,2 млн рублей убытков, которые строительная компания понесла по нескольким договорам: генподряда на строительство объектов, на выполнение функций технического заказчика, на выполнение проектных работ и на осуществление авторского надзора. Эту сумму подрядным организациям пришлось взыскивать со строительной фирмы через суд, так как она не оплатила услуги.

Здесь Михаил Казаченко намеревался возвести жилой комплекс «Ясная поляна» на 319 квартир. Фото: ООО «Стройпроект-плюс»

«Убытки в связи с действиями исполнительного комитета»

После этого фирме «Стройпроект-плюс» пришлось нанять подрядную организацию провести рекультивацию земли на спорном участке, чтобы вернуть его исполкому, что и было сделано. Приведение в первоначальный вид земельного участка, где к тому моменту уже был вырыт котлован и проведены другие строительные работы, потребовало от застройщика очередных затрат — более 13,2 млн рублей.

Истец направил в адрес ответчика претензию, которую исполком оставил без внимания — это и стало поводом для обращения в суд. Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В силу статьи 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Выслушав доводы обеих сторон, суд пришел к выводу, что «причиненные обществу убытки находятся в причинно-следственной связи с действиями исполнительного комитета, признанными неправомерными решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 29.06.2021». Кроме того, представитель ответчика на заседании не поддержал довод о том, что истец не исполнил обязанность по возврату спорного земельного участка — в феврале текущего года после завершения работ по рекультивации ответчик и истец подписали акт приема-передачи земельного участка.

В ходе заседания фирма доказала совокупность условий, необходимых для возмещения убытков, в том числе неправомерных действий ответчика-исполкома при распоряжении спорным имуществом и вину ответчика в ненадлежащем исполнении требований закона. В результате иск был удовлетворен.

«Реальному времени» удалось связаться с застройщиком, который подтвердил, что часть затрат ему уже возместили.

— Поскольку на использование данного участка земли наложен запрет, то пришлось отказаться и от самого проекта, поскольку он был выполнен именно под эту территорию. Что касается возмещения ущерба, первую сумму — более 35 млн рублей исполком уже вернул, как и стоимость аренды земли за 9 месяцев. С этой стороны у меня претензий к мэрии нет, — рассказал нашему изданию Михаил Казаченко.

Жители коттеджей — против жилого комплекса



Борьба за участок земли в 68-м комплексе Набережных Челнов, где ООО «Стройпроект-плюс» собиралась строить ЖК « Ясная поляна» с 4-этажным домом на 19 подъездов и 319 квартир, разгорелась зимой прошлого года, вызвав резонанс в обществе и став темой заголовков во многих городских и республиканских СМИ. К тому времени между исполкомом и строительной фирмой уже был заключен договор аренды земельного участка под возведение ЖК — сроком до мая 2025 года и на сумму 80 млн рублей. Строительные бригады летом 2020 года уже заступили на участок — установили забор и вырыли котлован.

Несогласные с таким соседством, владельцы коттеджей создали инициативную группу и стали обращаться в мэрию с письмами, где выражали негодование по поводу строительства ЖК, о котором им не сообщили, а они в свое время просили возвести на этом месте школу, которой нет. Получив отказ, жители коттеджного района нашли новую причину и взяли ее на вооружение. Они вспомнили, что до конца 50-х годов прошлого века в 400 метрах от участка, выделенного челнинской мэрией под строительство большого дома, был скотомогильник, где хоронили погибших от сибирской язвы животных. Поэтому строительные работы могут спровоцировать распространение опасного заболевания. По данным специалистов, независимо от срока давности захоронения, скотомогильник — это очаг заражения почвы особо опасной инфекцией, поскольку споры сибирской язвы обладают длительным сроком выживания, порой превышающим 200 лет.

От мэрии реакции не последовало, тогда противники застройки обратились за поддержкой в городские Роспотребнадзор и прокуратуру. Застройщик тогда сетовал, что его фирма оказалась под давлением жителей коттеджного поселка — они завалили жалобами все городские службы. Для решения проблемы создали рабочую группу, а чтобы договориться с населением, провели несколько встреч с активистами от местных жителей, на одной из которых был и представитель исполкома.

Для решения проблемы создали рабочую группу, а чтобы договориться с населением, провели несколько встреч с активистами от местных жителей. Фото: chelny-izvest.ru

Михаил Казаченко, собираясь на эту встречу, планировал даже скорректировать проект застройки: сократить этажность, решить вопрос с канализацией, построить в поселке качественную дорогу и предоставить участок земли под детсад. Он же говорил, что, согласно архивным документам, захоронения в скотомогильнике на территории 68-го комплекса в последний раз проводились в 1925 году, а в 90-х при участии экспертов российского Института сибирской язвы его спрятали под бетонный саркофаг. Кроме того, по словам главы стройфирмы, вблизи могильника находятся именно коттеджи, а не строительная площадка нового жилкомплекса.

Обращения в надзорные органы Челнов возымели результат: прокуратура выявила нарушения правил землепользования и санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, а городской отдел Роспотребнадзора составил против мэрии протокол об административном правонарушении, проверки начались и в фирме-застройщике. Так что проект по возведению «Ясной поляны» пришлось заморозить, а для фирмы «Стройпроект-плюс» началась череда судебных разбирательств, в ходе которых и вовсе пришлось отказаться от возведения многоквартирного дома на этой площадке.