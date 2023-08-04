В Израиле появилась полностью русскоязычная команда по хоккею

И это не русский хоккей с мячом, а канадский — с шайбой

В прошедшем сезоне хоккейная сборная Израиля стартовала на чемпионате мира с участием сразу двух выходцев из российского хоккея. В принципе, в этом нет ничего удивительного, если вспомнить песню Владимира Высоцкого, который пел про то, что «там на четверть бывший наш народ». Но спортивная редакция «Реального времени» нашла в чемпионате Израиля по хоккею с шайбой команду, полностью укомплектованную российскими игроками.



Знакомьтесь, русскоязычный «Ватиким»



Итак, на чемпионате мира по хоккею с шайбой за Израиль отыграли голкипер Максим Каляев (уроженец Челябинска) ранее выступал за казанский «Барс» и нападающий Тимур Галеев (уроженец Перми), поиграл за ХК «Челны». Такое привлечение экс-россиян для хоккейной сборной Израиля происходит не впервые, к примеру, в 2018 году там играли воспитанники татарстанского хоккея казанец Дан Гофман, «Ак Барс» и «Зилант», и Егор Валеев, «Нефтехимик», Нижнекамск.

С одной стороны в этом нет ничего удивительного, русскоязычных хоккеистов в Израиле всегда хватало, даже национальная сборная была сформирована в 1992 году и добилась первых своих успехов, во многом, за счет репатриантов из бывшего СССР. Вратарь Евгений Гусин из «Химика», Сергей Зак из ленинградского СКА, Сергей Френкель долгое время были и остаются лидерами израильской сборной. Но никогда доселе в Израиле не удавалось сформировать команду, которая полностью состояла бы из русскоязычных. Возможно, такой задачи и не ставилось, пока в 2022 году не возникла команда под названием «Ватиким».

Выступает она во втором чемпионате Израиля, и полностью собрана из русскоязычных хоккеистов, чего до сей поры не удавалось ни в одной стране, ни в одном виде спорта. Возможно, подобное происходило в гоминьдановском Китае, «Реальное время» в своих недавних материалах изучало составы команд по футболу и хоккею с шайбой, преимуществено, в «русском Харбине», но зачастую в этих составах присутствовали китайцы, иногда поляки. В начале 90-х желание создать команду из русскоязычных футболистов возникло в Финляндии, и там появился «Спартак», но опять же набрать полноценный состав из русскоязычных не представлялось возможности. Наконец, в хоккее с мячом были потуги с созданием местных команд на основе русскоязычных, как в Германии, так и в экзотической Монголии, но и там и там не обходилось без местных спортсменов.

На чемпионате мира по хоккею с шайбой за Израиль отыграл голкипер Максим Каляев (уроженец Челябинска), ранее выступал за казанский «Барс». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ХК «Ак Барс»

По сути дела, «Ватиким» это сборная русскоязычных

Для того, чтобы полностью сформировать состав «Ватикима» из русскоязычных, его создателям пришлось прошерстить другие команды. Наибольшая часть нынешнего «Ватикима» играла за прекратившую существование «Ниндзяс Холон», откуда пришло 11 человек. Уже само название команды дает понять, что базировалась она в городе Холон, причем, среди пришедших оттуда был и украинец Николай Коломиза. Для понимания, «Ватиким» не создан из иммигрантов последней волны, в его составе шесть человек, уже родившихся в Израиле. Остальные «понаехавшие», в частности и Коломиза, родившийся в Советской Украине. Еще двоих хоккеистов «Ватиким» получил из Бат Яма, причем из разных команд: Александра Литвака (ранее носил фамилию Жуков) из «Бат Ям Чифс», а Евгения Нудлера из еще одной команды под названием «Ниндзяс Бат Ям». Кстати, выступая за Бат Ям Александр Литвак, Юрий Добрейкин и Сергей Якель (дважды, в 2011 и 2019 годах) получали важнейший европейский опыт.

Михаил Васильев прибыл из «Метулы», которая базируется в городе, где в Израиле был построен первый дворец спорта с искусственным льдом «Канада хоккей центр», что позволило стране не только участвовать в хоккейных соревнованиях, но и проводить их у себя. Наконец, еще один хоккеист из города Тель-Монд, а самый известный из приглашенных — Александр Столяр из «Хайфа Хоукс». Правда, в ней он играл еще в сезоне 2009—2010 годов в последний раз, когда выступал и за сборную Израиля, ветераном которой является. Столяр начал играть за сборную с 1992 года, дебютного для хоккея Израиля на международной арене, сейчас ему 47, и ради «Ватикима» он прервал 12-летний перерыв в профессиональном спорте.

Сам возраст Столяра дает понять, что «Ватиким» более близок к ветеран-любительскому хоккею, с которого и начиналась история команды. Она спокойно играла себе в чемпионате сеньоров 2021 года, причем тогда еще в ней был один израильский еврей, но тут в Израиле построили третью крытую ледовую арену на страну, отметив это событие товарищеским матчем с ветеранами сборной СССР. Посвящен был матч восстановлению полномасштабных дипломатических отношений между СССР и Израилем, состоявшемуся в конце 1991 года. Третья ледовая арена Израиля каким-то невероятным образом вдохновила ветеранскую команду «Ватиким» к переходу от полноценных любителей ближе к профессионалам, хотя, положа руку на сердце, полноценно профессиональным нельзя назвать даже высший дивизион чемпионата Израиля. «Ватиким» дебютировал во втором дивизионе, который существует с 2012 года, и с ходу занял 2-е место в чемпионате из восьми команд, завоевав путевку в высший дивизион чемпионата Израиля. Среди соперников «Ватикима» в прошлом сезоне было немало любопытных персонажей. Например, в «Нес Циона Драгонс» играл Дмитрий Рубинчик, судя по всему, отец бывшего игрока молодежной сборной России Марка Рубинчика, которого воспитывал отчим, известный тренер Сергей Голубович. Там играет 55-летний Евгений Гусин, заставший еще чемпионат СССР, в котором воспитаннику Воскресенска и однокашнику бывшего «барса» Валерия Зелепукина не удалось сыграть за родную команду из-за конфликта с наставником «Химика» Владимиром Васильевым, который в начале 80-х успешно работал с казанским СК им. Урицкого. Зато Гусин «послужил» в новосибирском СКА (с отцом игрока НХЛ Владимира Тарасенко — Андреем Тарасенко, с отцом дебютанта «Ак Барса» Дмитрия Яшкина — Алексеем Яшкиным) и поиграл до развала СССР в «Кристалле» из Электростали (с отцом голкипера «Витязя» Дмитрия Шикина — Михаилом Шикиным, и родителем форварда «Нефтехимика» Александра Протаповича — Алексеем Протаповичем). Переехав в Израиль, поиграл под двойной фамилией Гусин-Рабинович, и за обе израильские команды под названием «Ниндзяс» из Холона и Бат-Яма, ворота которых Гусин защищает до сих пор. В интернете можно нати интервью с ним, где корреспондент, задавая вопрос, говорит «вам 37 лет, не за горами день, когда придется расстаться с хоккеем». С тех пор прошло 18 лет.

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Есть в «Ватикиме» и воспитанник «Салават Юлаева»

Что касается «Ватикима», то из актуального состава там вызывает наибольший интерес защитник Илья Асеев. Начать с того, что он воспитанник «Салавата Юлаева», 1988 года рождения, играл за вторую команду Уфы в конце нулевых. Глядя на карьеру его партнеров, можно назвать ту команду одной из самых непредсказуемых в истории «Салавата Юлаева». Куда только не забросила судьба людей из того состава. Партнер Асеева Андрей Коркин провел прошлый сезон в том же Израиле, защищая последовательно цвета двух команд — из Кфар-Саба и Нетании. И Артем Булянский, которого судьба также забросила на стык Азиатского и Европейского континентов. Он играл в чемпионате Турции за команду «Боз Адамлар», что легко перевести всем, кто знает еще и татарский — ледовые люди. Дмитрий Курепанов — во Франции, последней командой Александра Логинова была дружина из Румынии.

В следующем сезоне «Ватиким» будет играть в чемпионате Израиля 1, а сильнейшим турниром страны является Элитный дивизион Израиля. В последнем сезоне победил «Бат Ям Долфинс», еще один клуб из Бат Яма, помимо «Ниндзяс» и «Чифс», с экс-уфимцем в составе Кириллом Полозовым, сыном еще одного известного воспитанника «Салавата» Константина Полозова. В Элитном дивизионе русскоязычных евреев немного, там преобладают выходцы из Канады и США. Даже сильнейший на данное время хоккеист Израиля с русскими конями Элиезер Щербатов, родившись на Земле Обетованной, обучался хоккею в Канаде, где осталась жить его семья, а один из братьев — Йони Щербатов — выступает в ММА под канадским флагом, в том числе и поэтому любопытна история создания полностью русского «Ватикима», поскольку она совершенно нехарактерна для израильского хоккея.