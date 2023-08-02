День в истории: смертная казнь в России, метро в Финляндии

Чем примечательна дата 2 августа?

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

Сегодня, 2 августа, отмечается День эвенкийской природы. 2 августа в Казани было решено создать общество по связям с соотечественниками за рубежом, открылся Беломорско-Балтийский канал и Хельсинкский метрополитен, смертная казнь была осуществлена в России в последний раз, начался суд по делу убийцы Джона Леннона. Родились: поэтесса Гафифа Гаффарова, певица Лилия Хамитова, волейболистка Наиля Фахрутдинова, актер Питер О’Тул. Умерли: ученый Александр Белл, писатель Уильям Стюард Берроуз, географ и геоморфолог Андрей Капица. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

А как там соотечественники?

2 августа 1948 года в селе Тархан Азнакаевского района родилась поэтесса Гафифа Гаффарова. Работала в колхозе, потом переехал в Среднюю Азию, вернувшись в Азнакаево, трудилась маляром в «Джалильнефти», окончила вчерную школу. Живет в Джалиле, выпустила четыре стихотворных сборника.

2 августа 1970 года в Арске родилась певица Лилия Хамитова. Музыку для ее первого хита 1999 года «Буран дулый» написал Оскар Усманов, а в следующем году на фестивале «Татар җыры» она получили премию «Алтын барс» за песню «Ялгышканмын». Через несколько лет Хамитова ушла из шоу-бизнеса, чтобы постоянно находиться рядом с матерью, также она объясняла свой выбор тем, что поющих артистов в Татарстане и так много.

скриншот realnoevremya.ru видео https://www.youtube.com/watch?v=NzW6KOupkcM

2 августа 1989 года Совет министров ТАССР принял решение создать республиканское общество по связям с соотечественниками за рубежом «Ватан» («Родина»). Учредили его в феврале следующего года под началом Министерства народного образования и культуры, КГУ, КГПУ, КАМАЗа, «Нижнекамскнефтехима» и других компаний. Общество возглавил академик Мирза Махмутов.

2 июля 1994 года в Азнакаево родилась волейболистка Наиля Фахрутдинова (в девичестве — Шайдуллина). С 2013 года она играет в команде «Динамо-Казань», с которой стала чемпионкой России. Также выступала за клубы «Уфимочка», «Олимп» (Куйбышев Новосибирский области), «Чанаккале». С «Протоном» (Саратов) получила бронзу на Кубке России, ненадолго переходила в «Приморочку» (Владивосток), в последние годы играла за рубежом — в кипрском «Аполлон Лимасол» и израильском «Маккаби Хайфа».



2 августа 2022 года «Реальное время» писало, что в «Казань Экспо» пленарной сессией завершился VIII съезд Всемирного конгресса татар, который открылся в татарстанской столице 30 июля. Делегаты переизбрали Василя Шайхразиева главой «Милли шура» (Национального совета), много говорили о проблемах национального образования и большинством голосов поддержали денацификацию Украины.



предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана/rais.tatarstan.ru

Казнили в последний раз



2 августа 1933 года был открыт Беломорско-Балтийский канал имени Сталина, строившийся с 1931-го заключенными Белбалтлага и связавший два моря. Его длина — 227 километров. Канал начинается у поселка Повенца на Повенецкой губе Онежского озера. Завершается — у города Беломорска. Уже в первый год по Беломорканалу было перевезено 1,143 млн тонн груза и 27 тысяч пассажиров.

2 августа 1996 года была осуществлена последняя смертная казнь в России. В Бутырской тюрьме был расстрелян Сергей Головкин, убийца, педофил, каннибал, истязатель, похититель и зоосадист, жертвами которого, по материалам суда, стали 11 мальчиков и юношей в период с 1986 по 1992 годы. Получил прозвище «Фишер». У сидевшего с ним в камере смертников Бориса Голубев приговор был заменен пожизненным заключением.



Метро северное

2 августа 1981 года начался суд по делу Марка Дэвида Чепмена, убившего 8 декабря 1980 года Джона Леннона. Суд признал преступника вменяемым и приговорил к пожизненному заключению. В 2018-м было отклонено 11-е прошение Чепмена о помиловании со следующей формулировкой: «По общему признанию вы тщательно спланировали и совершили убийство всемирно известного человека только для того, чтобы получить известность… вы продемонстрировали бессердечное пренебрежение к святости человеческой жизни и страданиям других». Новый шанс подать заявление преступник получит в нынешнем году.

2 августа 1982 года, после 27 лет проектирования, официально открылся Хельсинкский, самый северный в мире метрополитен. Сейчас в него входят 30 станций и одна линия, разделенная на две ветки, общая длина — 43 км. При этом идея строительства возникла в сентябре 1955 года. Первый проект включал в себя систему длиной 86,5 км и 108 станций, а строительство началось 7 мая 1969-го.

