Прошел ли пик популярности IT-профессий?

Постигнет ли российских айтишников судьба юристов и бухгалтеров из 90-х годов прошлого столетия?

Свою невостребованность на российском рынке труда первыми ощутили выпускники краткосрочных курсов подготовки айтишников. Сегодня уровень конкуренции среди IT-cпециалистов выше, чем в среднем среди соискателей в Татарстане в два раза: если в июне на одну вакансию в республике приходилось в среднем 2,8 резюме, то в сегменте IT — 6,2. Конкуренция среди IT-специалистов достигла того уровня, когда требования начинают диктовать работодатели. Стоит ли государству задуматься над регулированием количества будущих айтишников и оптимизировать число обучающихся по IT-направлениям, а родителям абитуриентов более грамотно выбирать вуз и программы подготовки — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

За июнь в Татарстане уровень конкуренции (hh индекс) в IT-сфере составил 6,2 резюме на вакансию. За первый месяц лета работодатели разместили около 2 тысяч вакансий, а соискатели — 12,8 тысячи резюме. Конкуренция между соискателями среди айтишников выше, чем в среднем по рынку труда. В республике hh индекс за июнь составил всего 2,8 резюме на вакансию, подчеркнули в пресс-службе hh.ru.

6,2 резюме на вакансию — это здоровое соотношение между работодателями и соискателями, означающее умеренный уровень конкуренции.

Расшифровака значения hh индекса

меньше или равно 1,9 — острый дефицит соискателей

2—3,9 — дефицит соискателей

4—7,9 — умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями

8—11,9 — высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места, рынок работодателя

больше или равно 12 — крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места

Айтишников тоже заменит ИИ

Происходящие сейчас процессы на рынке труда среди IT-специалистов аналогичны ситуации востребованности юристов и экономистов в конце 90-х годов прошлого века, считает Рустам Шайахметов, экономист и глава компании «РТ-Инвест».

Конкуренция соискателей в IT-сфере будет усиливаться из-за внедрения технологий искусственного интеллекта и продолжающегося роста числа обучающихся на IT-специальностях. ИИ за счет автоматизации работы IT-специалистов значительно повышает их производительность труда, что снижает потребность в персонале. В первую очередь это коснется работников, занимающихся рутинной работой, то есть низового звена, считает экономист.

«Государству необходимо срочно определиться с потребностью в числе специалистов в IT-сфере и оптимизировать число обучающихся этим специальностям, — рекомендует Шайахметов. — А те, кто планирует начать профессиональную карьеру в IT-сфере, должны понимать, что отрасль не может расти бесконечно, и должны быть готовы к жесткой конкуренции».



Впрочем, согласно данным суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», которым в этом году воспользовались 550 тысяч абитуриентов, самыми популярными направлениями среди поступающих на бюджет по-прежнему остаются экономика, юриспруденция и менеджмент — несмотря на обилие таких кадров на рынке с 90-х годов прошлого века. Информатика и вычислительная техника — только на 5-м месте. Желающих учиться на айтишников обогнали, например, те, кто поступает на направление «Педагогическое образование».

В Татарстане 11 вузов и 27 учреждений среднего специального образования ежегодно готовят порядка 4,5 тысячи IT-специалистов. А дефицит IT-кадров, по данным Минцифры РТ, оценивается в 5 тысяч человек.

Нужны все?

«IT входит в число сфер с наибольшим количеством предлагаемых вакансий наряду с продажами, промышленностью, строительством и логистикой. Одни из наиболее высоких заработков в Татарстане предлагают компании сферы информационных технологий. Годовой рост зарплатных предложений работодателей в IT в Татарстане составил 8%, а по каким-то специализациям и больше: например, у Java-программистов средние зарплаты выросли на 10%, у DevOps-инженеров на 11%, — отметили в пресс-службе SuperJob. — У России большая и диверсифицированная экономика. Нужны все».

Во всех отраслях наибольший спрос — на специалистов с квалификацией выше средней. Это сотни и сотни различных специальностей. «Сравнивать спрос на пекарей и программистов не имеет ни малейшего смысла. Нужны и пекари, и врачи, и курьеры и все остальные», — убеждены в SuperJob.

Высококвалифицированные программисты по-прежнему крайне востребованы, и зарплаты у них растут. Junior-специалисты, особенно выпускники краткосрочных курсов, нужны меньше — как в любой кризис. «Сегодня нужны специалисты с крепкой математической базой, а таких мало», — резюмировали в пресс-службе.

Эксперт по человеческим ресурсам, HR-generalist ГК «Эскорт» Альмира Якушева также не согласна, что IT-специалисты повторят судьбу юристов и бухгалтеров.



«На рынке труда наблюдается дефицит высококвалифицированных специалистов в области IT. При этом очень ярко выражен переизбыток начинающих специалистов, считающих, что IT — простая сфера, где можно легко заработать, — говорит Якушева. — К сожалению большое количество «джунов», проработав менее полугода в компаниях, готовы смело заявлять об уровне «мидл», запрашивая соответствующий уровень зарплаты. Это одна из главных причин большого количества кандидатов на рынке, которые достаточно долго находятся в поисках работы».

Сегодня в стране мало вузов, обучающих IT-специалистов, в большинстве своем вузы дают основные базовые понятия в нескольких направлениях, и уже после студент сам выбирает, в чем ему интересно развиваться, отмечает эксперт.

«Гораздо важнее давать возможность студентам проходить реальную практику или стажировку в компаниях по своему профилю, так у них будет хорошая возможность попробовать свои силы в реальных проектах, а у компании при правильной стажировке по окончании вуза появится готовый лояльный сотрудник», — считает она.

В дефиците, по ее оценкам, сегодня специалисты в области информационных технологий, инженеры, технологи, конструкторы и специалисты, занимающиеся технической документацией. Одновременно с этим обучающихся по этом направлениям много, но большинству из них сложно найти работу без опыта, что свидетельствует о том, что вузы сегодня плохо понимают потребности реального бизнеса.



«Активный рост IT-рынка и повышенный интерес к профессии айтишника заставляет некоторых волноваться, что IТ-специалисты могут «повторить судьбу» юристов и бухгалтеров в 90-е. Однако мы не видим предпосылок к появлению переизбытка кадров в сфере информационных технологий в обозримой перспективе. Хоть аналогия и интересная, но надо принимать во внимание, что область IT развивается совершенно по-другому и в иных масштабах», — соглашается руководитель группы консультантов по подбору персонала ANCOR Надежда Неелова.

Появляются новые технологии и наукоемкие производства, которые требуют специалистов, умеющих эффективно работать с новыми инструментами. То же касается и использования ИИ: запрос на тех, кто сможет с ним корректно взаимодействовать, только увеличится в ближайшие годы. Кроме того, активно продолжает развиваться тренд на цифровизацию: вслед за банками начинают формировать свои IT-команды крупные производства и организации в сфере ТЭК. За счет этого спрос на айтишников только еще быстрее растет, поясняет эксперт.



«Пока что проблема регулирования количества учащихся на IT-специальности не актуальна. Во-первых, необходимых специалистов мало. Во-вторых, к сожалению, классическое высшее образование в государственных университетах не поспевает за требованиями рынка — нет обучения технологиям на современном уровне. При этом и образование на коммерческих курсах не панацея, к нему тоже нередко возникают вопросы, — говорит Неелова. — Поэтому сейчас государству более актуально сосредоточиться на внедрении стандартов качества подобного образования как в государственных, так и коммерческих заведениях. Чтобы студенты получали актуальные hard skills, соответствующие потребностям рынка».

На рынке переизбыток «курсов-обманок»

«IT-специальности популярны. И это хорошо видно по мошенническим курсам: «Мы научим вас программировать за неделю, и вы будете получать 300 тысяч рублей в месяц. Заплатите за это 200 тысяч нам, и мы гарантируем трудоустройство!», — отмечает ведущий аналитик MRG Эльдар Муртазин, — Таких курсов-обманок огромное количество».

По оценкам эксперта, приток людей в отрасль, безусловно, есть. Но в России с прошлого года возникло и порядка 60 тысяч дополнительных рабочих мест для айтишников. «Это в первую очередь информационная безопасность и IT-безопасность за счет первомайского указа президента о формировании соответствующих структур и отделов в государственных компаниях, корпорациях, министерствах и ведомствах, — напомнил Муртазин. — Поэтому потребности в айтишниках есть».



Основная проблема в том, что не всегда вузы справляются с их подготовкой. «Хороших специалистов у нас обучают в ограниченных вузах, и они воспитываются работой. Поэтому у нас прогнозируется переизбыток низкокачественных специалистов, которые никому не нужны», — считает эксперт.

Число обучающихся по IT-направлениям, по его мнению, оптимизировать не нужно, но государство могло бы вмешаться в направлении качества обучения. «Сегодня, по умозрительной оценке, две трети специалистов, которые выходят с IT-кафедр, в принципе не готовы к реальной работе. Они даже не понимают, в чем заключается их работа, — подчеркивает Муртазин. — Вузы, которые сотрудничают с реальными компаниями и большим бизнесом, где преподают люди из бизнеса, лучше подготовлены. Потому что практики рассказывают студентам о том, что может пригодиться им в жизни, и, собственно говоря, обеспечивают работой. Вот это, действительно, очень важно, и это рабочая схема».

«Каждый второй рабочий — фактически айтишник»

«С IT есть фундаментальный тренд на востребованность профессии, и несмотря на ИИ востребованность все выше», — не соглашается Василь Закиев, сооснователь компании «Спутник», экс-руководитель проектов бизнес-инкубатора казанского и челнинского ИТ-парков.

«Сейчас каждый второй рабочий на современном заводе — фактически айтишник. Любой ученый и инженер — немного айтишник. Мир меняется быстро, и IT все еще на острие этих изменений. Даже недавний технологический взрыв на базе исскуственного интеллекта приведет, скорее, к повышению востребованности IT-специалистов, даже с учетом улучшения эффективности их работы».

Надо понимать, что на одного занятого классического разработчика приходится все больше менеджеров, дизайнеров и продавцов, которым тоже не помешает IT-образование.

«На микроуровне своих компаний я не вижу, чтобы как-то сильно изменилась ситуация на рынке труда. Зарплаты все так же высоки и продолжают расти. Кандидатов все так же мало, и найм небыстрый. Разработчики все так же спокойно относятся к увольнению, потому что моментально находят новую работу», — говорит Закиев.

Однако рынок на таких долгосрочных «товарах» как высшее образование очень плохо сам себя регулирует. «Конечно, отрасль вместе с государством должна делать определенные прогнозы на будущее, и в связи с этими прогнозами создавать «заказ» в виде нужного количества профильных бюджетных мест в вузах, — соглашается он. — А чистый рынок может немного подкрутить соответствие этому прогнозу за счет более быстрых платных курсов, перепрофилирования и повышения квалификации».

«Мне никогда не нравилось фанатичное желание клепать айтишников»

«Сравнивать айтишников с бухгалтерами и юристами из 90-х — это перегибание палки, — считает сооснователь компании «Технократия» Булат Ганиев. — Тогда произошел слом экономики, из плановой она резко стала капиталистической, и оказалось, что рынку нужны специалисты, которые в принципе раньше не очень были нужны».

«С другой стороны, даже если наклепать довольно большое количество IT-специалистов, ничего страшного не случится. Человек с хорошим техническим образованием способен перестраиваться и всегда будет востребован. Это очень хорошо демонстрируют выпускники нашего физтеха. Многие легендарные IT-предприниматели в России — это физики и математики по образованию. Поэтому даже если на рынке будет переизбыток специалистов с техническим образованием, они смогут быть полезны рынку в других направлениях экономики», — убежден Ганиев.

В то же время сооснователь «Технократии» убежден, что в дальнейшем планка к качеству инженеров будет расти, а большую часть рутинных задач, которым сейчас обучают в основном онлайн-школы, действительно заменят технологии. «Посмотрите, что Tilda сделала с рынком web-разработки. Теперь человек без навыков программирования может создавать сайты. Это тоже была своеобразная революция», — приводит пример Булат Ганиев.

«Мне никогда не нравилось фанатичное желание клепать айтишников. Может быть, сейчас это оправдано, поскольку есть большой запрос на цифровизацию. Но в целом, с точки зрения развития предпринимательства, в стране не хватает качественного гуманитарного образования — стратегического маркетинга и рекламы. А это такие гуманитарные области, как философия, история, психология. Я против того, когда государство акцентирует внимание только на одной отрасли».

