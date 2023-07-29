День в истории: битва за шахматную корону в Казани и рождение «Миллениума»

Чем примечательна дата 29 июля?

Сегодня, 29 июля, празднуется Международный день тигра. 29 июля в Казани начался матч за звание чемпионки мира по шахматам, открылась первая очередь моста «Миллениум», была создана группа «Альфа», вышла первая часть «Властелина колец». Родились композитор Ильяс Камал, писатель Владимир Дудинцев, композиторы Игорь Крутой и Микис Теодоракис. Умерли один из изобретателей телевидения Владимир Зворыкин, художник Винсент Ван Гог, хореограф Джером Роббинс. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Когда открылся «Миллениум»

29 июля 1992 года в Санкт-Петербург родился Ильяс Камал. В 2007-м переехал в Казань, поступив в музыкальный колледж имени Аухадеева в класс виолончели, одновременно занимаясь композицией, эти направления он продолжил и в консерватории. И даже продолжает учиться — теперь уже дирижированию. При этом Камал с 2019 года руководит возрожденным оркестром театра имени Тинчурина, который также выступает как отдельная единица на концертах. Среди его произведений — опера «Минем Такташ», поэма-посвящение Ильхаму Шакирову и многое другое.

29 июля 1999 года в БКЗ имени Сайдашева начался матч за звание чемпионки мира: против казанской шахматистки Алисы Галлямовой играла китаянка Се Цзюнь. Обе являлись претендентками на звание, поскольку венгерка Жужа Полгар отказалась защищать титул чемпионки мира в установленные сроки. Спортсменки сыграли восемь партий, после чего переехали в город Шеньян на северо-востоке Китая. В результате Се Цзюнь в третий раз стала лучшей шахматисткой планеты со счетом 8½ — 6½.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

29 июля 2005 года открылась первая очередь моста «Миллениум». Вторую очередь запустили 30 августа 2007 года. А до этого момента транспорт по мосту проезжал по одной полосе в направлении центра и по двум полосам из центра. Примерно то же самое происходило этим летом в связи с ремонтом «Миллениума», который продолжится и в 2024-м.

29 июля 2022 года «Реальное время» рассказало, что студенты одного из самых известных медресе Татарстана, «Мухаммадии», возмутились из-за предполагаемого снятия с должности проректора учебного заведения — Зульфата хазрата Габдуллина. Появились слухи как об увольнении преподавателя, так и о реорганизации в руководстве медресе. В Духовном управлении мусульман, однако, слухи опровергли.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Изобретатель ТВ



29 июля 1974 года была создана группа «Альфа», одно из наиболее известных спецподразделений по борьбе с терроризмом, решающих задачи по обеспечению национальной безопасности, занимающееся предотвращением террористических актов, поиском, обезвреживанием и ликвидацией террористов, а также освобождением заложников. Кроме этого, бойцы «Альфы» участвуют в операциях ФСБ России повышенной сложности и в горячих точках.



29 июля 1982 года в Принстоне скончался Владимир Зворыкин. До революции в Петербурге начался заниматься созданием систем электронного телевидения. В 1909 году передал телепередачу на 4 строки. В 1919-м уехал в США. Среди его изобретений — звуковая катодная трубка, катодная трубка для кинескопа, иконоскоп, электронный микроскоп , первый цветной телевизор с трехцветными линзами — красной, зеленой и синей.

realnoevremya.ru

Разбить кольца



29 июля 1925 года на острове Хиос родился композитор Микис Теодоракис. Заниматься музыкой начал организовав в Триполисе хор. Был в нацистском плену, подвергался пыткам во время гражданской войны в Греции 1946—1949 годов. Учился в Афинской и Парижской консерваториях. Вернувшись на родину, после переворота «черных полковников» оказался в тюрьме, жил во Франции, в Греции оказался в 1974-м после падения военной хунты. Несмотря на многочисленные симфонии и камерные произведения, успех ему принесла музыка к фильму «Грек Зорба», после чего танец сиртаки стал символом Греции.

29 июля 1954 года вышла первая часть «Властелина колец» Джона Рональда Руэла Толкина. Издательству, учитывая нехватку бумаги, предложили разбить роман на шесть книг, которые были объединены в три части. Толкин согласился лишь потому, что никто не соглашался печатать книгу целиком. Следующие части вышли 11 ноября 1954 года и 20 октября 1955 года. Толкин иногда называл роман «трилогией», а иногда говорил, что это неправильно.

