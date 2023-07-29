Кто в СССР был «старшим братом» казанского «Рубина»

История команды, которую даже московский банк не спас от смерти

Этой весной казанский футбольный клуб «Рубин» отпраздновал 65-летие со дня рождения — он был основан в 1958 году. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о «старшем брате» команды — московском спортклубе «Фили», воспитанники которого в последние годы активно пополняли состав казанской регбийной команды «Стрела».

Главным видом спорта в СК «Фили» был травяной хоккей

Многие районы Москвы носят имена собственные, как, к примеру, казанские Дербышки или Ягодный. В старом советском спектакле «Маленькие комедии большого дома» есть даже соответствующая песня. В ней перечисляются Вешняки, Коньково, Кузьминки, Люблино, Ордынка, Тушино, а припев звучит так: «Сервантики, сервизики. Со мною держат путь через Москву, Чертаново, Черкизово. Когда переезжаю я — живу!» Впрочем, мы решительно рекомендуем посмотреть спектакль целиком хотя бы из-за прекрасного актерского коллектива и дуэта авторов Григория Горина и несостоявшегося шахматиста Аркадия Арканова (в шахматы он играл под «девичьей фамилией» Штейнбок).

Чертаново известно любителям спорта по одноименной футбольной команде и ее академии. Вешняки недолгое время развивали женский гандбол, объединившись с известной еще с советских времен командой «Луч». Кунцево (бывший район Подмосковья, который присоединили к столице после строительства МКАД) развивало мужской гандбол, хотя по факту принадлежало к МИФИ — Московскому инженерно-физическому институту. Сейчас наиболее известен мультиспортивный клуб «Измайлово», где есть и хоккей на траве, и до недавних пор было водное поло.

Самые знаменитые и известные спортклубы Москвы имеют свое географическое определение. «Динамо» — Петровский Парк, «Спартак» — Сокольники, «Торпедо» — Автозаводская, «Локомотив» — Черкизово, «Крылья Советов» — Сетунь, вошедшее в состав Москвы с 1960-х годов после строительства очередного автомобильного кольца.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Сводный брат «Рубина»



Но рассказ о них мы оставим современному Гиляровскому от спорта, а этот текст посвятим команде, базирующейся в Филях. Картина «Военный совет в Филях в 1812 году» (Кившенко А. Д.) запечатлела это место, бывшее на тот момент деревней, а в советские времена там возник мультиспортивный клуб, в который входило сразу несколько команд по игровым видам спорта, а именно, волейбол, регби, футбол, хоккей на траве, хоккей с мячом.

СК «Фили» организован был в 1932 году при заводе номер 22 имени 10-летия Октября. Сама нумерация завода подсказывает, что его что-то роднит с авиастроительным заводом в Казани, который казанцы со стажем называли просто «двадцать второй». Но авиакатастрофа 5 сентября 1933 года, в которой погиб директор московского завода Сергей Петрович Горбунов, привела к тому, что на следующий год предприятию присвоили его имя. С конца тридцатых годов в Москве на перекрестке Большой Филевской и Физкультурного проезда был построен стадион «Фили», принадлежавший авиационному заводу. Во время Великой Отечественной войны производство эвакуировали в Казань, так в нашем городе построили авиационный завод им С.П. Горбунова. А уже в Москве, по окончании войны, авиационный завод был перепрофилирован в ракетно-космический, и с 1961 года носил имя Михаила Васильевича Хруничева, генерал-лейтенанта инженерно-технической службы, впоследствии — Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева.

Так связь между «братьями»-заводами была потеряна, и «Фили» жил своей жизнью, а «Рубин» — своей, будучи отцом-основателем в 1958 году команды «Искра», переименованной затем в «Рубин».

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В хоккее «Фили — короли!»

Футбол не пользовался в «Филях» большим интересом, уступив своему собрату регби, которое заслуживает отдельного рассказа.

Раньше остальных видов спорта «Фили» стали развивать хоккей с мячом, аж с 1932 года. За 60 лет существования филёвцы поиграли в сборной СССР, как Олег Катин и Михаил Туркин, Геннадий Водянов и Евгений Манкос, ставший отцом-основателем хоккея в Красногорске. Были и хоккеисты с короткой и несчастливой судьбой, как Анатолий Филатов, трагически погибший в 35 лет, и Анатолий Сягин, которого не стало в 31 год. Был и москвич Олег Биктогиров, по одной из версий, сын фронтовика из Тетюш Мисбаха Биктагирова. Он провел в разных командах своего родного города всего шесть лет, завершив свою карьеру игроком «Фили», затем играл-«служил» в Хабаровске, будучи игроком местного СКА. По окончании спортивной карьеры, вернулся в Москву, скончался в 2017 году.

В 1972 году зимние хоккеисты «Фили» вылетели из чемпионата СССР по хоккею с мячом, и на предприятии сконцентрировали внимание на травяном хоккее, поскольку тот был перспективнее в плане попадания в олимпийскую программу, дебютировав на московской Олимпиаде-1980. В хоккей на траве перешли «мячисты» Виктор Аносов, Валерий Беляков, Виктор Ветчинов, Леонид Касаткин, Михаил Осинцев, Владимир Пахомов, Виктор Солдатов, затем сама команда стала одной из лучших в Советском Союзе в 80-е годы.

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Развал в «Филях»

Развалился СССР, студенческий спорт рухнул, наряду с армейскими командами, представлявшими военно-промышленный комплекс, что привело к постепенной гибели команд филевского спортклуба.

Конкретно по регби нанесли удар еще и коллеги, английский — регби-13, и американский футбол, крайне модный вид спорта в конце 80—х-начале 90-х, благодаря тому, что имелся прямой выход на Америку, с возможностью проводить там товарищеские матчи. Кстати, победителем единственного чемпионата СССР 1991 года стала команда «Московские гиганты», в которой играл будущий шоумен Владимир Турчинский. В спортклубе тратили ресурсы и финансы, которых не хватало на команду по классическому регби. Сейчас регбийные «Фили» выступают только в любительском дивизионе, при этом стабильно пополняя своими воспитанниками различные команды, включая «Стрелу».

Любопытно, что соперник казанской «Стрелы» — московская «Слава», созданная на базе одноименного часового завода, имела неразрывные связи с другой московской командой «Фили», о которой «Реальное время» уже писало. Именно в «Фили» играл, пожалуй, один из самых известных регбистов Тахир Салаватов, который ворвался в состав в начале 70-х, когда команда четырежды подряд выигрывала чемпионат СССР с 1972 по 1975 годы, невольно «спровоцировав» энтузиастов на создание в Москве «Славы», где, кстати, заиграл еще один регбист-татарин Шамиль Хусаинов. Салаватов, Хусаинов, плюс один из лидеров красноярского «Политехника» (позднее ЭТС, «Экскаватортяжстрой», ныне всем известный РК «Красный Яр») Рамиль Хайруллин — это, пожалуй, самые известные татарские регбисты чемпионата СССР 70—80-х годов.

Любопытно, что Хайруллин входил в состав сборной СССР, которая впервые в 1985 году стала серебряным призером чемпионата Европы. Там еще играл Роман Маликов, который также отзывался на имя Рауф, но самое любопытное не это, а то, что шестое место в чемпионате Европы заняла сборная Туниса, а затем в Европе соревновалась команда Марокко.

В регби во времена СССР играл еще и Харий Швейц, начинавший в «Динамо», затем ставший чемпионом СССР в составе «Фили». «Татарином» по имени Ахмед латыша по национальности представили создатели фильма «Черный треугольник». Щвейц был также востребован у авторов фильмов: «Стрелы Робин Гуда», «Черная стрела», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». Последняя картина вышла на экраны в 1982 году, когда в казанскую регбийную команду «Буревестник» (в «Стрелу» она будет переименована в 1989-м) пришел тогда еще 19-летний Алексей Песошин.

