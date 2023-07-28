Смотрим Фукуоку, сравниваем с Казанью

Битва за миллион во Дворце водных видов спорта

Одновременно с чемпионатом мира по водным видам спорта, подходящим к завершению в японской Фукуоке, Казань проводит Кубок России по плаванию. Кубок открытый, поэтому участвовать в турнире будут также и пловцы из Белоруссии. Подробности — в материале спортивной редакции «Реального времени».

На старте в Казани сразу два рекордсмена мира

Разница в часовых поясах позволяет любителям плавания буквально наслаждаться шесть дней подряд трансляциями из японской Фукуоки в утреннее время, после чего наблюдать за финальными заплывами из Казани, которые проходят по вечерам со вторника по воскресенье на этой неделе. Для того, чтобы у болельщиков, журналистов и самих участников увеличить градус конкурентности, федерация плавания России назначила премию в миллион рублей для тех пловцов, которые в Казани покажут результат лучше, чем в Фукуоке. Как минимум у двоих участников казанских стартов — Климента Колесникова (50 метров на спине) и Евгении Чикуновой (200 метров брассом) — эти шансы были более чем реальны, поскольку оба они являются действующими обладателями мировых рекордов, кстати, установленных здесь же в Казани, а потом ратифицированных ФИНА. Кроме них в этом сезоне лучшее время на дистанции 50 метров баттерфляем было у Олега Костина.

Старты пловцов в Фукуоке начались уже в воскресенье, и там успели установить сразу пять мировых рекорда. Сейчас весь спортивный мир обсуждает, как 21-летний француз Леон Маршан побил мировой рекорд легендарного Майкла Фелпса в заплыве на 400 метров комплексом, тем самым лишив Фелпса последнего мирового рекорда. На дистанции 400 метров вольным стилем первенствовала Ариане Титмус из Австралии, ее соотечественница Молли О Каллахан — на 200 метров вольным стилем, а их подруги с мировым рекордом выиграли эстафеты 4 по 100 метров и 4 по 200 метров вольным стилем. Очень любопытные результаты, показанные за год до Олимпиады в Париже.

Кстати, Маршан — это новый всплеск французского плавания. Помнится, перед чемпионатом мира 2015 года в Казани Франция выиграла четыре золота, когда Яник Аньель, Камиль Лакур, Флоран Манаду, Жереми Стравиус ранее выигрывали для страны 4 золотые медали, причем две из них в эстафете. У нас в Казани результат повторили, к суперзвездам добавился Мехди Метелла. Но затем плавательная Франция просто «сдулась» на глазах. Кто-то закончил, погибла на съемках шоу Камиль Мюффа, Флоран Манаду (именно у него Колесников и отобрал мировой рекорд на «полтиннике» спиной) ушел в гандбол, став игроком команды «Экс-Ан-Прованс», и с Олимпиады в Рио до Олимпиады в Токио (а это пять лет) о французском плавании практически ничего не было слышно. Но сейчас прошла смена поколений, и лидером нового стал Леон Маршан.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Что касается казанских любителей плавания, интересно будет понаблюдать за Андреем Минаковым, который с недавнего времени выступает за сборную республики, членом СК «Синтез» Николаем Зуевым и упомянутой в недавнем интервью Марата Бариева — Софьей Дьяковой. Есть информация, что ей поступали очень щедрые предложения о переходе в команду другого региона, но руководству федерации плавания Татарстана удалось сохранить надежду татарстанского плавания в своей команде.



Сенсация у ватерполистов

Тем более решение о премировании суммой в миллион рублей было принято только накануне Кубка страны. Кстати, в этом плане могут возникнуть вопросы у синхронисток, уж там-то практически все россиянки потенциально сильнее чемпионок Фукуоки. Но в России федерации плавания и синхронного (артистического) плавания — это две разные организации, соответственно, с разными финансовыми возможностями.

Если говорить о водном поло, то главной сенсацией стало поражение действующих чемпионов Европы, сборной Хорватии, которая проиграла в одной восьмой бывшим соотечественникам, сборной Черногории.

Россиян обе команды интересуют в том плане, что в них играют воспитанники нашего водного поло. Константин Харьков с Хорватией будет теперь бороться за 9-е место, а его тезка Константин Аверка со сборной Черногории прошел дальше и уже в четвертьфинале уступил Греции. Стоит уточнить, что Аверка — воспитанник белорусского водного поло, но он, как и младший брат Федор Аверка, вырос в Московской области, даже в соцсетях подписал себя как Костя Оверко, город Чехов.

В женском турнире случилась суперсенсация, когда сборная США впервые за десять лет не попала в четвертьфинал крупного турнира, проиграв с минимальным счетом Италии.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Раз уж мы заговорили о водном поло, то нельзя не напомнить, что три игрока команды «КОС-Синтез-УОР» сейчас находятся в турецком городе Маниса, в качестве участников учебно-тренировочного сбора юниорской сборной России по водному поло до 18 лет. Под руководством старшего тренера Дмитрия Апанасенко тренируются Илья Васильев, Даниил Кудрявцев и Камиль Шайдуллин. По планам молодые ватерполисты проведут серию контрольных игр против сверстников из сборной Турции.

Турки сейчас на подъеме, правда, с игроками другого возраста — до 15 лет, которые добрались до четвертьфинала, обыграв по пути гораздо более солидную сборную Румынии. Сейчас, с помощью спаррингов с россиянами, турки хотят поднять уровень более старших юниоров. Кстати, следует обратить внимание, что российский ватерпол протоптал дорожку в Турцию. «Синтез» проводил там тренировочный сбор, сыграв товарищеские матчи с местными командами, затем национальная сборная там побывала и сыграла. Любопытно, кстати, что турецкие команды «Бешикташ» и «Фенербахче» запланированы в качестве участников осеннего Суперкубка, в котором будут принимать участие шесть российских команд, включая казанский «УНИКС».

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Сюрприз у прыгунов



Кстати, в числе переходов в летнее межсезонье можем отметить то, что серб Никола Дедович стал новым игроком венгерского «Вашаша». В прошлом сезоне Дедович начинал в «КОС-Синтезе», но не смог доиграть сезон. В Венгрии Дедович будет играть с партнером по универсиадскому составу Казани-2013 Страхиньей Расовичем, сменив на легионерских позициях еще одного участника Универсиады, россиянина Ивана Нагаева, а также чемпионов Казани-2013 Тамаша Мезеи и Балаша Эрдели. Любопытно, что самого Дедовича на легионерской позиции сменил казанец Роман Шепелев, возвращения которого сейчас ждут в «КОС-Синтез».

Возвращаясь к чемпионату мира по водным видам спорта, отметим, что там произошло еще одно событие, близкое к определению сенсации. В прыжках с вышки победу одержал австралиец Кассель Руссо, опередив, казалось бы, непобедимых китайцев. К примеру, на прошлогоднем чемпионате мира Китай выиграл все золотые медали.

Правда, именно мужская вышка исторически является дисциплиной, где спортсмены из Поднебесной проигрывают чаще всего. К примеру, австралиец Мэтью Митчем выиграл вышку в 2008 году на Олимпиаде в Пекине, следующим олимпийским чемпионом был американец Дэвид Будайа. При этом на чемпионатах мира в 2017 и 2009 годах побеждал англичанин Том Дэйли, а в 2007-м — россиянин Глеб Гальперин.

