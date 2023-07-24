«Мы поняли, что технологично Китай не опередим, но можем сделать это с помощью атмосферы»

Экс-министр спорта РТ вспоминает о первых масштабных стартах в Татарстане

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В июле этого года исполнилось 10 лет со старта в Казани летней Универсиады. А 20 лет назад здесь прошла Спартакиада учащихся 2003 года. Об этом и других знаковых событиях татарстанского и российского спорта в эксклюзивном интервью спортивной редакции «Реальному времени» рассказал бывший министр спорта Татарстана Марат Бариев.

«По итогам «Детей Азии» мы выпустили большой альбом, где на обложке фото Софьи Дьяковой»

— Марат Мансурович, в 2002 году в Казани состоялся шахматный матч «Татарстан — Европа», на который приехал Виктор Корчной. Далее была Спартакиада учащихся 2003 года. Перебирая в памяти события тех дней, вы не думали о том, как сложно было все организовать?

— Нет, я очень любил и люблю спорт, и когда я давал согласие на то, чтобы возглавить Министерство спорта, то делал это не ради перекладывания бумажек, а с целью сделать что-то большое для развития этой отрасли. Сам матч «Татарстан — Европа» вспоминается мной, как первый масштабный проект, не комплексный, как спартакиада учащихся, но масштабный из-за фигур участников. Это же были не спортсмены-школьники, будущие и потенциальные звезды, а спортсмены мировой величины. Спасибо тогдашнему энтузиасту шахмат Наилю Ибрагимову (в этом году будет 20 лет, как Наиль Ибрагимович ушел из жизни). С его связями мы собрали феноменальную сборную Европы: с Майей Чебурданидзе и двумя, казалось бы, непримиримыми соперниками — Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Причем сам матч примирил их, поскольку Виктору Львовичу не открывали российскую визу, и помощь в этом плане ему оказывал Анатолий Евгеньевич. Виктор Львович после этого еще раз приезжал в Казань, проводил уже отдельный матч с Артемом Тимофеевым.

Что касается конного спорта, то он как был одной из болячек нашей республики 20 лет тому назад, так и остается.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Тогда был, казалось бы, просвет, ведь героем Спартакиады учащихся стал татарстанский конник Сергей Прохоров, выигравший два золота. Но если героиня Спартакиады Яна Мартынова (шесть побед в Казани-2003) реализовала себя практически в полной мере, то Сергей исчез со спортивных радаров.

— Да, и мы до сих пор в олимпийских дисциплинах — выездка, конкур, троеборье, продолжаем топтаться на месте. Понятно, что я не имею в виду бега или скачки. Правда, сейчас есть надежда на нашу Гузель Шигапову, которая занималась конкуром на Центральном ипподроме, а года два-три назад родители увезли ее в Питер, и там она продолжила тренировки в частной школе, а на всероссийских соревнованиях продолжает выступать за Татарстан, едва ли не в одиночку. А ее родители вышли с инициативой построить под Казанью частную школу по конному спорту, с приглашением известных специалистов, и сейчас есть место для претворения данного проекта в жизнь.

Вообще на пустом месте редко что вырастает. Вот я только что награждал, среди прочих, нашу звезду по плаванию Софью Дьякову. Ей всего пятнадцать, а старт карьеры такой же яркий, как у Мартыновой. Она и чемпионат России выигрывала и затем выступала на наших стартах «Дети Азии», победив там в трех заплывах. Кстати, там, видя ее внешность, разрез глаз, близкий к азиатскому, стали предполагать, что может быть она бурятка, якутка. Я говорю, «Нет, татарка она, из Казани родом!». Мы выпустили большой альбом по итогу «Детей Азии», и на обложке ее фотография, она очень запомнилась там всем.

realnoevremya.ru

Я очень любил и люблю спорт, и когда я давал согласие на то, чтобы возглавить Министерство спорта, то делал это не ради перекладывания бумажек, а с целью сделать что-то большое для развития этой отрасли.

«Спасибо Министерству спорта Татарстана...»

Та же Яна Мартынова такая упертая была. Помнится, она была на чемпионате Европы в Испании, а там не были заложены в смете командировочные на личных тренеров. У Яны это Гульнара Аминова, для которой не запланировали места в гостинице, где жила Мартынова. Так она уперлась: «Гульнара Мансуровна будет жить в этом отеле, я без нее не могу, я еще ребенок (Мартыновой на тот момент только-только исполнилось 16 лет). Когда ее начали уговаривать, то она просто села на пол холла около ресепшн и сказала: «Не встану до тех пор, пока не поселите моего тренера! А то привезли сюда столько постороннего народа, а моему тренеру места нет». После этого Аминову сразу поселили.



— А я в этом плане вспоминаю, как первыми словами, после серебра на чемпионате мира 2007 года в Австралии, была благодарность Министерству спорта Татарстана за то, что командировало за свой счет Аминову на ЧМ.

— Там еще продолжение было у этих воспоминаний. Россияне в те годы привозили с чемпионатов мира полторы медали, и никто не верил в успех на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Все журналисты, члены делегации, тренеры разбрелись по своим делам, и тут Яна стала второй. Вайцеховская говорит, что подбегает к Яне за интервью, а она первыми словами: «Спасибо Министерству спорта Татарстана...». Я, говорит, никогда подобное ранее не слышала в комментариях сразу после финиша. И еще история, когда мы сидели на церемонии чествования у первого президента республики. Встреча заканчивалась, и Минтимер Шарипович спрашивает о пожеланиях. Яна встает, говорит, что у нее купальников не хватает, порвались, выцвели и так далее. Когда в хлорированной воде по 20 километров каждый день проплываешь... Шаймиев: «Сколько? Я то сам гордился, что по километру каждый день проплываю, а тут школьница — 20 км».

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

— Подходя к воспоминаниям об Универсиаде в Казани. Наши делегации начали выезжать в Белград-2009, затем в Шеньчжэнь-2011, и вы тогда видели, что необходимо Татарстану и России, чтобы опередить их в плане организации.

— Если честно, то мы в 2009 году понимали, что проведем лучше Белграда. Хотя столица Сербии запомнилась своей Деревней Универсиады, по сути, новым жилищным комплексом. Но посмотрев на Шеньчжэнь, который к открытию Универсиады построил сто новых станций метро, мы поняли, что технологично Китай не опередим, но можем сделать это с помощью атмосферы. И эта ставка оправдала себя, что, помимо прошедших соревнований, народ вспоминает саму атмосферу, то гостеприимство, радушие казанцев в дни Универсиады. Кто-то рассказывал, что в общении с таксистом ожидал, что он будет ругаться из-за пробок, дорожных работ, а он говорил о новых объектах, развязках и так далее, буквально, как профессиональный экскурсовод. Подобных воспоминаний я слышал очень много и считаю, что это очень важно. Объекты, особенно спортивные, имеют свойство стареть, меняться со временем, а атмосфера, дух города, он остается с тобой навсегда. Я уже как гость во вторых Европейских играх в Минске вспоминаю, прежде всего, не спортивные объекты, а чистоту города и потрясающее дружелюбие и улыбчивость минчан.

