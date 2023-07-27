Must read современной русской литературы

Писатель, переводчик и шеф-редактор портала «Год литературы» Михаил Визель на фестивале «Книжный экватор» рассказал, что читать из современной русской прозы

Фото: Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Национальная библиотека Татарстана 22 июля впервые провела фестиваль «Книжный экватор», площадкой для которого стал парк «Салават купере» в одноименном жилом массиве. С 11 утра в парке начала работать книжная ярмарка и зоны для мастер-классов. А с обеда прошли лекции и творческие встречи с писателями, среди которых были Анна Матвеева и Татьяна Устинова.

Парк «Салават купере» находится на окраине Кировского района в окружении новых многоэтажек, в которых проживает порядка 30 тысяч человек. Фестиваль «Книжный экватор» — первое подобное мероприятие, проводимое для жителей отдаленного микрорайона. На площадке была организована книжная ярмарка, на которой представили свои книги топовые российские издательства — «Эксмо», АСТ, МИФ, «Альпина Паблишер», «Альпина нон-фикшн», «Фантом Пресс», Popcorn Books и другие. Гости фестиваля могли приобрести книги по ценам гораздо ниже магазинных и ниже тех, что представлены на маркетплейсах.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Специальная детская программа с аниматорами и мастер-классами привлекла на фестиваль юных гостей, которые не только занимались творчеством, но и спасались от жары с помощью уличного «сухого фонтана». А когда погода резко изменилась и пошел дождь, дети с такой же радостью прыгали по лужам, в отличие от взрослых, которые разбежались под ярмарочные шатры с книгами. Ливень быстро закончился, оставив лишь «книги с подмоченной репутацией», как выразился представитель издательства «Фантом Пресс».

Коллекционер отечественных комиксов Илья Сергеев. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Образовательная программа началась в час дня с лекции коллекционера отечественных комиксов Ильи Сергеева. Он развенчал главный миф о том, что комиксы пришли в Россию из западных стран. В доказательство Сергеев представил оригинальные страницы истории в картинках некоего Евлампия Надькина, который был популярным персонажем советских комиксов еще в 1927 году.

Писательница Наталья Способина. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Затем выступила писательница Наталья Способина. Она пишет книги в жанре Young Adult, а также фанфики о Гарри Поттере. Фанфик — это продолжение любимой книги или определенной сюжетной линии из произведения. Такую литературу обычно пишут не авторы, а фанаты или другие писатели. На сегодняшний день только официальных фанфиков о Гарри Поттере насчитывается более 900 тысяч, еще больше тех, что написаны любителями на различных интернет-ресурсах. В своей лекции Способина рассказала, зачем писать фанфики, как это делать, а также обо всех нюансах самиздата.

Подробнее про Young Adult-литературу можно прочитать тут.

Писательница Анна Матвеева. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

После нее сцену предоставили писательнице Анне Матвеевой для open-talk с посетителями фестиваля. Матвеева известна романами «Перевал Дятлова», «Каждые сто лет», «Девять девяностых» и многих других. За последние два названных она получила приз читательских симпатий по результатам народного голосования самой значимой литературной премии России «Большая книга». Писательница отвечала на вопросы гостей и делилась своим писательским опытом, а также планами. К примеру, она рассказала, что готовится к выходу вторая часть ее книги «Картинные девушки» о судьбах натурщиц и муз известных художников. В продолжении будет история Анатолия Зверева и его музы Ксении Асеевой, которая была старше художника на 38 лет.

Книга Михаила Визеля «Создатель». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Михаил Визель — писатель, переводчик с итальянского, редактор серии «Ласка Пресс», которое выпускает в ИД «Городец» европейские иллюстрированные детские и подростковые книги, а также шеф-редактор портала «Год литературы». На нем каждые две недели Визель публикует материал с обзором пяти книг, написанных на русском языке и достойных прочтения. Во время своего выступления писатель презентовал свою книгу «Создатель», выпущенную в «Редакции Елены Шубиной». В этой книге Визель рассказывает о жизни Антона Носика, которого называют «отцом Рунета». А также Михаил поделился советами, как разобраться в обилии современной русской литературы и выбрать те книги, которые не разочаруют:

— Возьмите шорт-листы главных литературных премий. Раньше это были «Большая книга», «Ясная поляна», «НОС», «Нацбест». В симфонии этих премий можно получить ответ на вопрос, что бы такого почитать. В прошлом году две из этих премий приказали долго жить. Премия «НОС», которая финансировалась Фондом Прохорова, загнулась. Премия «Нацбест» перестала существовать, но вместо нее в этом году появилась премия «Главкнига», которую организовывают те же люди на те же деньги. Поскольку она только будет проходить первый раз, то я ее пока не учитываю. Но вот уже семь лет существует молодежная премия «Лицей». Я предлагаю смотреть на короткие списки этих трех премий — «Большая книга», «Ясная поляна», «Лицей». При этом нужно обращать внимание не на победителей (первую тройку), а именно на короткие списки. Потому что призовые места — это всегда вопрос компромисса и внутренних договоренностей малого жюри. А вот короткие списки гораздо более объективные.

Писатель, переводчик и редактор Михаил Визель. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

К тому же Визель рекомендует ориентироваться на telegram-каналы литературных обозревателей и редакторов издательств. Но напоминает, что, в отличие от специализированных литературных медиа, telegram-каналы ведут конкретные люди со своими пристрастиями и руководствуются собственными вкусами. Поэтому, как и в случае с шорт-листами премий, следить нужно за несколькими авторами в Telegram, чтобы составить объективную картину. Помимо этого, Михаил Визель составил собственный список для чтения, который рекомендовал гостям фестиваля «Книжный экватор».

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Must read современной русской литературы с комментариями Михаила Визеля.:

Книга Шамиля Идиятуллина «Последнее время»: «На мой взгляд, это самая интересная книга Шамиля. Формально это фэнтези, но там очень много про нас, про здесь и сейчас». Книга Леонида Юзефовича «Филэллин»: «Это исторический роман о позабытом греческом восстании 1821 года, когда греки взбунтовались против турок, захотели выйти из состава Османской империи и приобрести давно утерянную независимость. Леонид Абрамович Юзефович пишет так, что читатель понимает, что это не про далекие Балканы, не про Грецию с Афинами, а это про нас». Книга Дмитрия Данилова «Саша, привет!»: «Это абсурдистский роман. На мой взгляд, Данилов органично передает ощущение «междужителя», подвешенного состояния, которое, начиная с карантина, нам всем в большой мере свойственно». Книга Евгении Некрасовой «Калечина-Малечина»:. «Это школьная повесть про девочку, которая решает свои довольно жесткие проблемы и пытается выжить. Это очень сильная книга. Евгения Некрасова нашла свой способ взаимодействия с реальностью». Книги Владимира Сорокина «Доктор Гарин» и «День опричника»: «В «Докторе Гарине» описывается возможное, но не очень желательное недалекое будущее. А его уже классическая книга «День опричника» — это небольшая повесть 2006 года. Когда она только вышла, то казалась фантастикой и антиутопией. Но сейчас, в 2023 году, я понимаю, что эта антиутопия Владимира Сорокина во многом реализовалась». Книга Михаила Елизарова «Земля»: «Это огромный роман, посвященный кладбищенскому бизнесу в подмосковном городе. Это аллегория и метафора жизни всех людей, живущих в России, а не только тех, кто занимается кладбищенским бизнесом». Книга Александра Пелевина «Калиновая яма»: «Мне кажется, Александру Пелевину лучше всего удается передавать ощущение сна во сне, ощущение кошмара, из которого хочется выйти, но невозможно проснуться».

Книги, над которыми работал Михаил Визель. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Must read современной русской литературы, вышедшей в 2023 году, с комментариями Михаила Визеля.

Книга Марины Кочан «Хорея»: «Хорея — это наследственное заболевание, которым страдает отец героини. Книга написана в том жанре, который сейчас называет автофикшн. То есть разница между героем и автором принципиально отсутствует. Мне кажется, это довольно важная книга, в первую очередь для женской части аудитории». Книга Евгения Кремчукова «Волшебный хор»: «Книга про современного молодого чиновника в провинциальном городе. Главному герою нужно понять, готов ли он пожертвовать карьерой и благополучной жизнью ради своего друга, упертого правдоискателя, который никуда не желает вписываться?» Книга Хелены Побяржиной «Валсарб»: «Это книга о прошлом. Главная героиня — девочка, которая растет в 90-е годы в городе Валсарбе и, как герой фильма «Шестое чувство», видит призраков прошлого, времен Великой Отечественной войны. Эти два плана и образуют действие». Книга Бориса Леибова «Дорогобуж»: «Дорогобуж — это город на границе Польши и Украины. Действие книги происходит в трех временных слоях — наши дни, времена Богдана Хмельницкого и Гражданской войны. Герой оказывается между тремя временными слоями». Книга Рагима Джафарова «Марк и Эзра 2.0»: «Это литература в категории Young Adult. Действие происходит в некой Лавке чудес, где работает Эзра. А Марк — хозяин этой лавки. Видно, что Рагим — парень молодой и очень толковый, который хорошо умеет строить повествование и знает, что и зачем делает». Книга Антона Понизовского «Тебя все ждут»: «Книга про современного актера по фамилии Орлов, которому предложили сняться в реалити-шоу про аристократа времен наполеоновских войн и у которого тоже фамилия Орлов. В итоге главный герой теряет границу между реальностью и реалити-шоу, в котором он пребывает». Книга Константина Зарубина «Повести л-ских писателей»: «Это роман в романе. Главный герой находит рукописи л-ских писателей, сборник фантастики 1920-х годов. Драма построена на изломе между фантастикой 1920-х годов и нашей жизнью в 2020-х».

Писательница Татьяна Устинова. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

После Михаила Визеля на фестивале «Книжный экватор» выступала Татьяна Устинова. Поклонники окружили писательницу, как только она появилась в парке «Салават купере», организовалась спонтанная автограф-сессия. Устинова, с ее опытом публичных выступлений и работой на телевидении, явно умеет держать аудиторию. Формат вопросов-ответов превратился практически в ток-шоу, а на площадке лектория не было свободных мест, люди стояли вокруг этой зоны практически все выступление писательницы.

Завершился книжный фестиваль выступлением оркестра «Анимато», который исполнил саундтреки мировых литературных экранизаций.

Екатерина Петрова — автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».