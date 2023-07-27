Must read современной русской литературы
Писатель, переводчик и шеф-редактор портала «Год литературы» Михаил Визель на фестивале «Книжный экватор» рассказал, что читать из современной русской прозы
Национальная библиотека Татарстана 22 июля впервые провела фестиваль «Книжный экватор», площадкой для которого стал парк «Салават купере» в одноименном жилом массиве. С 11 утра в парке начала работать книжная ярмарка и зоны для мастер-классов. А с обеда прошли лекции и творческие встречи с писателями, среди которых были Анна Матвеева и Татьяна Устинова.
Парк «Салават купере» находится на окраине Кировского района в окружении новых многоэтажек, в которых проживает порядка 30 тысяч человек. Фестиваль «Книжный экватор» — первое подобное мероприятие, проводимое для жителей отдаленного микрорайона. На площадке была организована книжная ярмарка, на которой представили свои книги топовые российские издательства — «Эксмо», АСТ, МИФ, «Альпина Паблишер», «Альпина нон-фикшн», «Фантом Пресс», Popcorn Books и другие. Гости фестиваля могли приобрести книги по ценам гораздо ниже магазинных и ниже тех, что представлены на маркетплейсах.
Специальная детская программа с аниматорами и мастер-классами привлекла на фестиваль юных гостей, которые не только занимались творчеством, но и спасались от жары с помощью уличного «сухого фонтана». А когда погода резко изменилась и пошел дождь, дети с такой же радостью прыгали по лужам, в отличие от взрослых, которые разбежались под ярмарочные шатры с книгами. Ливень быстро закончился, оставив лишь «книги с подмоченной репутацией», как выразился представитель издательства «Фантом Пресс».
Образовательная программа началась в час дня с лекции коллекционера отечественных комиксов Ильи Сергеева. Он развенчал главный миф о том, что комиксы пришли в Россию из западных стран. В доказательство Сергеев представил оригинальные страницы истории в картинках некоего Евлампия Надькина, который был популярным персонажем советских комиксов еще в 1927 году.
Затем выступила писательница Наталья Способина. Она пишет книги в жанре Young Adult, а также фанфики о Гарри Поттере. Фанфик — это продолжение любимой книги или определенной сюжетной линии из произведения. Такую литературу обычно пишут не авторы, а фанаты или другие писатели. На сегодняшний день только официальных фанфиков о Гарри Поттере насчитывается более 900 тысяч, еще больше тех, что написаны любителями на различных интернет-ресурсах. В своей лекции Способина рассказала, зачем писать фанфики, как это делать, а также обо всех нюансах самиздата.
Подробнее про Young Adult-литературу можно прочитать тут.
После нее сцену предоставили писательнице Анне Матвеевой для open-talk с посетителями фестиваля. Матвеева известна романами «Перевал Дятлова», «Каждые сто лет», «Девять девяностых» и многих других. За последние два названных она получила приз читательских симпатий по результатам народного голосования самой значимой литературной премии России «Большая книга». Писательница отвечала на вопросы гостей и делилась своим писательским опытом, а также планами. К примеру, она рассказала, что готовится к выходу вторая часть ее книги «Картинные девушки» о судьбах натурщиц и муз известных художников. В продолжении будет история Анатолия Зверева и его музы Ксении Асеевой, которая была старше художника на 38 лет.
Михаил Визель — писатель, переводчик с итальянского, редактор серии «Ласка Пресс», которое выпускает в ИД «Городец» европейские иллюстрированные детские и подростковые книги, а также шеф-редактор портала «Год литературы». На нем каждые две недели Визель публикует материал с обзором пяти книг, написанных на русском языке и достойных прочтения. Во время своего выступления писатель презентовал свою книгу «Создатель», выпущенную в «Редакции Елены Шубиной». В этой книге Визель рассказывает о жизни Антона Носика, которого называют «отцом Рунета». А также Михаил поделился советами, как разобраться в обилии современной русской литературы и выбрать те книги, которые не разочаруют:
— Возьмите шорт-листы главных литературных премий. Раньше это были «Большая книга», «Ясная поляна», «НОС», «Нацбест». В симфонии этих премий можно получить ответ на вопрос, что бы такого почитать. В прошлом году две из этих премий приказали долго жить. Премия «НОС», которая финансировалась Фондом Прохорова, загнулась. Премия «Нацбест» перестала существовать, но вместо нее в этом году появилась премия «Главкнига», которую организовывают те же люди на те же деньги. Поскольку она только будет проходить первый раз, то я ее пока не учитываю. Но вот уже семь лет существует молодежная премия «Лицей». Я предлагаю смотреть на короткие списки этих трех премий — «Большая книга», «Ясная поляна», «Лицей». При этом нужно обращать внимание не на победителей (первую тройку), а именно на короткие списки. Потому что призовые места — это всегда вопрос компромисса и внутренних договоренностей малого жюри. А вот короткие списки гораздо более объективные.
К тому же Визель рекомендует ориентироваться на telegram-каналы литературных обозревателей и редакторов издательств. Но напоминает, что, в отличие от специализированных литературных медиа, telegram-каналы ведут конкретные люди со своими пристрастиями и руководствуются собственными вкусами. Поэтому, как и в случае с шорт-листами премий, следить нужно за несколькими авторами в Telegram, чтобы составить объективную картину. Помимо этого, Михаил Визель составил собственный список для чтения, который рекомендовал гостям фестиваля «Книжный экватор».
Must read современной русской литературы с комментариями Михаила Визеля.:
- Книга Шамиля Идиятуллина «Последнее время»: «На мой взгляд, это самая интересная книга Шамиля. Формально это фэнтези, но там очень много про нас, про здесь и сейчас».
- Книга Леонида Юзефовича «Филэллин»: «Это исторический роман о позабытом греческом восстании 1821 года, когда греки взбунтовались против турок, захотели выйти из состава Османской империи и приобрести давно утерянную независимость. Леонид Абрамович Юзефович пишет так, что читатель понимает, что это не про далекие Балканы, не про Грецию с Афинами, а это про нас».
- Книга Дмитрия Данилова «Саша, привет!»: «Это абсурдистский роман. На мой взгляд, Данилов органично передает ощущение «междужителя», подвешенного состояния, которое, начиная с карантина, нам всем в большой мере свойственно».
- Книга Евгении Некрасовой «Калечина-Малечина»:. «Это школьная повесть про девочку, которая решает свои довольно жесткие проблемы и пытается выжить. Это очень сильная книга. Евгения Некрасова нашла свой способ взаимодействия с реальностью».
- Книги Владимира Сорокина «Доктор Гарин» и «День опричника»: «В «Докторе Гарине» описывается возможное, но не очень желательное недалекое будущее. А его уже классическая книга «День опричника» — это небольшая повесть 2006 года. Когда она только вышла, то казалась фантастикой и антиутопией. Но сейчас, в 2023 году, я понимаю, что эта антиутопия Владимира Сорокина во многом реализовалась».
- Книга Михаила Елизарова «Земля»: «Это огромный роман, посвященный кладбищенскому бизнесу в подмосковном городе. Это аллегория и метафора жизни всех людей, живущих в России, а не только тех, кто занимается кладбищенским бизнесом».
- Книга Александра Пелевина «Калиновая яма»: «Мне кажется, Александру Пелевину лучше всего удается передавать ощущение сна во сне, ощущение кошмара, из которого хочется выйти, но невозможно проснуться».
Must read современной русской литературы, вышедшей в 2023 году, с комментариями Михаила Визеля.
- Книга Марины Кочан «Хорея»: «Хорея — это наследственное заболевание, которым страдает отец героини. Книга написана в том жанре, который сейчас называет автофикшн. То есть разница между героем и автором принципиально отсутствует. Мне кажется, это довольно важная книга, в первую очередь для женской части аудитории».
- Книга Евгения Кремчукова «Волшебный хор»: «Книга про современного молодого чиновника в провинциальном городе. Главному герою нужно понять, готов ли он пожертвовать карьерой и благополучной жизнью ради своего друга, упертого правдоискателя, который никуда не желает вписываться?»
- Книга Хелены Побяржиной «Валсарб»: «Это книга о прошлом. Главная героиня — девочка, которая растет в 90-е годы в городе Валсарбе и, как герой фильма «Шестое чувство», видит призраков прошлого, времен Великой Отечественной войны. Эти два плана и образуют действие».
- Книга Бориса Леибова «Дорогобуж»: «Дорогобуж — это город на границе Польши и Украины. Действие книги происходит в трех временных слоях — наши дни, времена Богдана Хмельницкого и Гражданской войны. Герой оказывается между тремя временными слоями».
- Книга Рагима Джафарова «Марк и Эзра 2.0»: «Это литература в категории Young Adult. Действие происходит в некой Лавке чудес, где работает Эзра. А Марк — хозяин этой лавки. Видно, что Рагим — парень молодой и очень толковый, который хорошо умеет строить повествование и знает, что и зачем делает».
- Книга Антона Понизовского «Тебя все ждут»: «Книга про современного актера по фамилии Орлов, которому предложили сняться в реалити-шоу про аристократа времен наполеоновских войн и у которого тоже фамилия Орлов. В итоге главный герой теряет границу между реальностью и реалити-шоу, в котором он пребывает».
- Книга Константина Зарубина «Повести л-ских писателей»: «Это роман в романе. Главный герой находит рукописи л-ских писателей, сборник фантастики 1920-х годов. Драма построена на изломе между фантастикой 1920-х годов и нашей жизнью в 2020-х».
После Михаила Визеля на фестивале «Книжный экватор» выступала Татьяна Устинова. Поклонники окружили писательницу, как только она появилась в парке «Салават купере», организовалась спонтанная автограф-сессия. Устинова, с ее опытом публичных выступлений и работой на телевидении, явно умеет держать аудиторию. Формат вопросов-ответов превратился практически в ток-шоу, а на площадке лектория не было свободных мест, люди стояли вокруг этой зоны практически все выступление писательницы.
Завершился книжный фестиваль выступлением оркестра «Анимато», который исполнил саундтреки мировых литературных экранизаций.
Екатерина Петрова — автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».
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