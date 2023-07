День в истории: в Праге собралась молодежь, в Лениногорском районе нашли нефть

Чем примечательна дата 25 июля?

Сегодня, 25 июля, отмечается День сотрудников следственных подразделений и День речной полиции России. 25 июля в Татарстане было найдено Ромашкинское месторождение нефти, в Казани открылся чемпионат мира по пляжному гандболу, в открытый космос вышла женщина-космонавт, в Праге открылся 1-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Боб Дилан начал играть в электричестве. Родились писатель Василий Шукшин, актриса Наталья Бочкарева, футболист Федор Черенков, певец Мирсаид Сунгатуллин, архитектор Искандер Сайфуллин. Умерли актер и поэт Владимир Высоцкий, композитор Микаэл Таривердиев, первый заместитель Председателя СНК СССР Лазарь Каганович. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Нашли нефть

25 июля 1948 года в Татарстане начали добывать девонскую нефть, открыв Ромашкинское месторождение, ставшее не только самым крупным в Татарстане, но и одним из самых больших в мире. Здесь в ходе бурения скважины №3, которое вела бригада молодого мастера Сергея Кузьмина из Шугуровской нефтеразведки, забил фонтан «черного золота». Его объем составил более 120 тонн безводной нефти в сутки.



25 июль 1953 года в селе Татарское Бурнаево Алькеевского района родился певец Мирсаид Сунгатуллин. На сцену впервые вышел в 13 лет. Бросив Казанское музыкальное училище, освоил профессию каменщика в 33-м ПТУ в Дербышках, строил дома, переехал в Челны, где учился на автокранщика, вечерами исполняя песни на сцене ДК «Энергетик». Ректор консерватории Назиб Жиганов берет его на отделение вокала. с 1984 года работает в Татарской филармонии, после поет в московском ансамбле «Бәйрәм», возвращается в Казань, где трудится в оперном театре и национально-культурном центре «Казань». В 2016 году выпустил диск с 205 народными песнями и мунаджатами, попав во Всемирную книгу рекордов.



25 июля 1955 года в Казани родился архитектор, один из проектировщиков мечети «Кул-Шариф» Искандер Сайфуллин. Он — автор ее объемно-пространственного решения. За это в 2012 году Сайфуллин в составе творческого коллектива был удостоен премии имени Габдуллы Тукая.



25 июля 2018 года на главном корте Центра пляжных видов спорта Казани состоялось открытие чемпионата мира по пляжному гандболу. Его участниками стали 32 команды из 24 стран мира. По итогам соревнований мужская сборная России заняла 6-е место чемпионата, женская — 7-е. Победителями стали женская сборная Греции и мужская команда Бразилии.



Женщина полетела



25 июля 1980 года Владимир Высоцкий умер в результате остановки сердца. Об этом почти не было информации в советских СМИ. Но похороны поэта, музыканта, актера превратились в массовое действо: к театру на Таганке пришло свыше 100 тысяч человек. Безопасность обеспечивали 600 дружинников. Высоцкий за жизнь написал более 600 песен и стихов, сыграл 20 ролей в театре и около 30 киноролей.

25 июля 1984 года впервые в истории в открытый космос вышла женщина-космонавт. Светлана Савицкая вместе с Владимиром Джанибековым пробыла за пределами космической станции «Салют-7» 3 часа 35 минут, в ходе эксперимента испытывая различные инструменты для работы с металлами. После этого космонавты благополучно вернулись на борт корабля. Савицкая была второй женщиной, после Валентины Терешковой, отправившейся в полет. В 1986-м планировался полет корабля «Союз Т-15C», чья команда полностью была женской, но он не состоялся.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Молодежь собралась



25 июля 1947 года в Праге открылся 1-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов, собравший 17 тысяч юношей и девушек из 71 страны мира и длившийся почти месяц. В рамках фестиваля проходили политические акции, встречи, художественные и спортивные выступления. В Москве он проходил дважды. В 1957-м объединившее 34 тысячи участников мероприятие стало одним из главных моментов оттепели. Второй раз фестиваль в СССР приехал в 1985-м. А в 2017 году его организовали в Сочи (25 тысяч человек из 185 стран мира).

25 июля 1965 года на фолк-фестивале в Ньюпорте Боб Дилан впервые вышел на сцену с электрогитарой. По одной из версий, днем ранее он был раздражен снисходительными комментариями организатора фестиваля Алана Ломакса в адрес группы Пола Баттерфилда, после чего ночью отрепетировал с ней выступление, которое вошло потом в несколько фильмов. Дилан исполнил песни «Maggie’s Farm», «Like a Rolling Stone» и «It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry», покинув сцену под свист раздраженной и аплодисменты восхищенной аудитории. Но потом вернулся, сыграв две вещи в акустик. После этого он не выступал на Ньюпортском фестивале в течение 37 лет, исполнив секретный сет в парике и с накладной бородой.