Васильевский стекольный завод выставил бывшему директору счет на 640 миллионов

Эдуард Саттаров обязан был обратиться в суд при отсутствии финансовой деятельности ВСЗ и наличии задолженности перед АКБ «Спурт» — но этого не сделал

Фото: Дарья Пинегина

Васильевский стекольный завод (ВСЗ) собирается взыскать со своего бывшего владельца и гендиректора Эдуарда Саттарова 640 млн рублей, привлекая его к субсидиарной ответственности по долгам завода перед «Спурт банком». Экс-глава завода ранее также возглавлял еще одно производство, входящее в зонтичную «химическую империю» Евгении Даутовой по производству салфеток. Конкурсный управляющий ВСЗ обратил внимание на то, что Саттаров обязан был обратиться в суд при отсутствии деятельности завода в 2018 году и наличии задолженности перед АКБ «Спурт». Детали — в материале «Реального времени».

Задолженность ВСЗ была больше прибыли

Васильевский стекольный завод — ныне банкрот — решил привлечь к субсидиарной ответственности своего бывшего совладельца и гендиректора Эдуарда Саттарова. Ранее он был также гендиректором обанкроченной компании по производству салфеток «Булгари Грин», которая, как и ВСЗ, некогда принадлежала через ряд «фирм-прокладок» «Спурт банку» и Евгении Даутовой.

С Саттарова конкурсный управляющий попытается взыскать по обязательствам должника (то есть АО «ВСЗ») как минимум 631,2 млн рублей, такова сумма долгов завода перед АКБ «Спурт», в залоге которого он ранее находился, но к настоящему моменту размер субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным ст. 61.12 Закона о банкротстве составляет уже 640,7 млн рублей. Во-первых, необходимость этого управляющий ВСЗ Алмаз Сабитов объяснил тем, что Саттаров, как директор, мог быть лицом, «извлекшим существенную (относительно масштабов деятельности должника) выгоду в виде увеличения (сбережения) активов, которая не могла бы образоваться, если бы действия руководителя должника соответствовали закону, в том числе принципу добросовестности».

Причина заключается в том, что Саттаров возглавлял предприятие в ключевые годы для падения оборотов и прибылей завода. Как гендиректор он сам должен был подать заявление о несостоятельности ВСЗ, так как еще в 2018 году компания показала убыток в размере 40,1 млн рублей, при этом на предприятии уже висела кредиторская задолженность в размере 91,6 млн рублей. А еще годом ранее, при небольшой прибыли в сумме 513 тыс. рублей, долги составляли 126,6 млн рублей (согласно открытым данным, прибыль вообще не превысила тогда 300 тыс. рублей).

631,2 млн рублей — такова сумма долгов завода перед АКБ «Спурт». Фото: rt.rbc.ru

— Таким образом, задолженность у должника перед кредиторами за период 2017—2018 года оказывалась больше полученной прибыли, — резюмируется в заявлении, поданном в Арбитражный суд.

Как банкротились околоспуртовские «дочки», набирая кредитов при больших убытках

При этом в иске не упоминается еще большая задолженность по долгосрочным обязательствам, составившая к концу 2018 года 450,7 млн рублей (она росла ежегодно с 2011 года — тогда она составляла 147,2 млн). Но, несмотря на высокие объемы выручки, с 2011 года (в последние 3 года обороты превышали 330 млн рублей) ее всю «съедала» необычайно высокая себестоимость, так что предприятие порой уходило в минусы на 138 или 62 млн рублей. В остальное время компания генерировала смехотворную чистую прибыль в сумме 213—466 тысяч рублей.

ВСЗ не смог бы расплатиться по всем долгам, даже пытаясь распродать свои внеоборотные активы, которых на конец 2018 года у него было лишь на 452,3 млн рублей. Сам завод до своего банкротства принадлежал ООО «Газ-Трейд» (тоже признан банкротом), которое в свою очередь входило в империю «Спурта» через миноритария банка Евгения Сорокина (ему принадлежало 8,4% банка). «Газ-Трейд» при этом «уплыл в закат» годом ранее и тоже показывал убытки при краткосрочных долгах на 241,6 млн рублей.

«Клиника» ООО «Булгари Грин» была такой же: наращивание краткосрочных заемных средств — до 63,7 млн рублей, при постоянных убытках и активах, резко к тому же снизившихся к концу 2019 года — с 30 до 3,6 млн рублей.

Несмотря на высокие объемы выручки, с 2011 года ее всю «съедала» необычайно высокая себестоимость. Фото: tatarstan.ru

Саттаров обязан был обратиться в суд при отсутствии деятельности ВСЗ и наличии задолженности перед АКБ «Спурт»

Мало того, по данным конкурсного управляющего ВСЗ, задолженность АО «Васильевский стекольный завод» перед АКБ «Спурт» возникла по кредитным договорам в сумме 631,2 миллиона рублей, а в рамках рассмотрения искового заявления банка к предприятию установлено, что между ними были заключены многочисленные кредитные договоры в период с 20 апреля 2011 года по 16 января 2017-го. И генеральный директор ВСЗ Эдуард Саттаров не мог не знать о задолженности перед «Спуртом», отмечается в заявлении. При этом с момента назначения его генеральным директором 5 ноября 2014 года заключено большинство кредитных договоров с АКБ «Спурт».

— Соответственно, руководитель должника, при отсутствии финансовой хозяйственной деятельности с 01.10.2018 года и при наличии задолженности возникшей перед АКБ «Спурт» в размере 631 220 327,57 рубля обязан был обратиться в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о признании АО «Васильевский стекольный завод» (несостоятельным) банкротом до 22.04.2019 года, — отмечается в просьбе управляющего.

Во сколько оценили имущественный комплекс «ВСЗ», выставив его на продажу

Сам имущественный комплекс Васильевского стекольного завода в Зеленодольском районе Татарстана был выставлен на продажу в рамках конкурсного производства еще 2 года назад. Начальная цена торгов составила 436,9 млн рублей. В состав имущественного комплекса вошли ряд производственных зданий — в том числе производственные цеха, склады, котельная и многое другое. Кроме того, в лот входят и земельные участки общей площадью около 108 тыс. кв. м. Производственное оборудование завода, судя по всему, должны были выставить отдельным лотом — его оценили в 128 млн рублей.

Имущество находилось в залоге у рухнувших банков «Спурт» и «Татагропромбанк», то есть фактически у их конкурсного управляющего, Агентства по страхованию вкладов (АСВ). К залогу у «Спурта» относится имущество на сумму 295,5 млн рублей, у «Татагропромбанка» — на 54,1 млн рублей. Но еще в марте 2020 года Васильевский стекольный завод, некогда производивший термостойкую посуду, начал распродавать свою продукцию: единым лотом он выставил на торги десятки наименований мисок, кастрюль, крышек и прочей посуды. Так, кастрюли и миски были выставлены на сумму 100 млн рублей, мензурки и сувениры — на 23 млн рублей.

Кастрюли и миски были выставлены на сумму 100 млн рублей, мензурки и сувениры — на 23 млн рублей. Фото: tatarstan.ru

Отметим также, что сумма требований банка «Спурт» к предприятию изначально составляла, вообще, 590,6 млн рублей. Сведений о покупке имущественного комплекса завода с тех пор не поступало.

Стекольные заводы РФ еще в 2014—2015 годы сильно зависели от импортного сырья и иностранных компаний

Эксперты рынка в бытность существования ВСЗ отмечали, что он был единственным производителем жаропрочной посуды. Так, еще до 2015 года на долю отечественной посуды приходилось порядка 40% общего объема российского рынка. Крупных игроков было всего два, и оба они принадлежали иностранным компаниям — Опытный стекольный завод (входил в группу ARC International) и ООО «Посуда» (входил в турецкий концерн «Шишеджам», самой известной торговой маркой которого является Pasabahce). В этом же сегменте работали и небольшие, но успешные предприятия, тот же Васильевский стекольный завод, который производил, помимо столовой, еще и кухонную жаропрочную посуду и стеклянные крышки. Правда, уже тогда наблюдатели отмечали, что производителям стекла приходилось сталкиваться с отсутствием качественного российского сырья, «так как до сих пор основной компонент для производства — песок, приходилось закупать за рубежом, большей частью в Украине». А так как месторождения песка были в непосредственной близости к стране, «заводам приходится искать альтернативных поставщиков», что могло в итоге негативно сказаться на стоимости российской посуды.

Что характерно, иностранная же компания ARC International (Франция) помогла модернизировать ВСЗ в 2006 году, увеличив мощность предприятия до 1 млн изделий стеклопосуды в год. В 2008 году на волне успеха в капитал завода вошел и Инвестиционно-венчурный фонд РТ, но в 2015 году — постсанкционный год — по-видимому ИВФ испугало то, что ВСЗ показал убыток в 2014 году на 62 млн рублей. Разразившийся затем кризис из-за санкций окончательно похоронил завод.

Если говорить о подавляющем влиянии иностранцев в стекольном бизнесе в РФ, то можно вспомнить и то, как в 2013 году завод посещали представители австрийской компании Swarco AG в рамках переговоров о возможном сотрудничестве австрийцев как в производстве стеклянной посуды на Васильевском стекольном заводе, так и в выпуске стеклянных светоотражающих микрошариков и краски для дорожной разметки. В зарубежной компании тогда считали, что система управления дорожным движением приобретает особую актуальность в 2018 году, когда в Казани пройдут (и прошли) матчи чемпионата мира по футболу. А адаптивная система может охватить не только Казань, но и другие города России, которые принимали ЧМ. Правда, больше никаких новостей о таком сотрудничестве производителя кристаллов Swarovski и стекольного завода в Татарстане — не было.

ВСЗ был единственным производителем жаропрочной посуды. Фото: tatarstan.ru

Каким было Васильево 100 лет назад и каким оно стало сейчас

Для самого поселка Васильево завод считался почти что градообразующим предприятием. Сообщалось, что после его закрытия жители одного из крупнейших в республике поселков городского типа численностью в 17 тыс. человек вынуждены ежедневно отправляться на заработки в Казань, Зеленодольск или Волжск.

Особенно развиваться поселок Васильево начал еще в конце XIX — начале XX столетий: тогда там открылась железнодорожная станция, тот самый стеклозавод, хлебозавод. В 1990-е поселок стал печально известен множеством своих ОПГ, в том числе «Стекольщиками» и «VSK» (аббревиатура расшифровывалась как «Васильевский стекольный завод — короли»). В XXI веке из-за кризисов число заводов сократилось примерно до тех же двух: хлебозавода и стекольной фабрики. Теперь, судя по всему, там производят только хлеб. Впрочем, к 2020-м годам в Васильево, которое расположено на берегу Волги, появился закрытый поселок «Радужный».

Сергей Афанасьев