Ильхам абый: моң и современные тренды

Какие песни Шакирова споют на набережной Кабана

Фото: Скриншот realnoevremya.ru из видео «Илһам Шакиров: «Минем җырларым – халкым җырлары» = Ильгам Шакиров: «В песнях моих - душа народа»/youtube.com, аккаунт «Национальная библиотека РТ: информационные ресурсы»

29 июля на набережной озера Нижний Кабан пройдет концерт-посвящение Ильхаму Шакирову. Его песни сыграет группа Yummy Music Band, собранная из известных инструменталистов Казани, а споют Алина Шарипжанова, Ильгиз Шайхразиев, Эльвира Мифтахова, Артур Исламов, Эльза Заяри. Взяв предварительный список композиций, мы изучили их историю.

Идел буе каеннары

Музыку написал сам Шакиров, а текст — Ахмед Ерикей, чьи первые произведения появились в 1921 году. А в 1982-м у него вышел сборник с красноречивым названием «Двести песен». В начале здесь цитируется вступление из песни Hello, I Love You группы The Doors, что указывает на наслушанность музыкантов ВИА «Идел», которым руководил музыкант самодеятельных ансамблей, а позже один из ведущих аранжировщиков татарской эстрады Вадим Усманов. При этом на концертах звучала разная музыка: делая модные для того времени песни, Шакиров продолжал исполнять и народные.

Гөлмәрьям

Мода на твист не обошла и Шакирова. Аккомпанемент ритм-секции и баяна дополняется обязательными проходами саксофона. И это все в песне про девушку-пастушку! Написал ее сам певец, а слова — Гамиль Афзал. Он родился в Актанышском районе, откуда его отца выслали как кулака на строительство Магнитогорского металлургического комбината. Он и сам был слесарем механического цеха на этом комбинате, а также занимался в татарском драматическом кружке. В годы написания песни он уже находился в Башкортостане, в связи с ухудшением здоровья.

Син сазыңны уйнадың

Третий авторский трек Шакирова (обратите внимание, насколько они разные!) на слова Наки Исанбета: «В лунном свете грустя, ты на своем сазе играла». Впрочем, пол исполнителя в песне не уточняется. Его игра — лишь повод погрузиться в воспоминания. Интересно, что в полной версия поется все стихотворение: «Үткән ул даулы гомерләр, Кан-көрәштә яңгырап» («Прошли эти бурные годы, гремя в кровавой борьбе»). При этом в сети можно встретить «видеоклипы», где певец обходится только первыми двумя частями текста.

И, конечно, песня про саз — один из примеров движения в сторону восточной, турецкой музыки, которая иногда проявлялась в творчестве композиторов. И одним из них был сам Шакиров.

Синең хакта

Вероятно, концертная запись. Много композиций Шакирова хранится в Национальном архиве республики. То, что появляется в сети, либо оказалось на дисках, которые выпускали приложением к фолиантам о певце (много текстов о величии, немного о биографии, совсем чуть-чуть — о песнях), либо записывались с эфиров радио «Татарстан». Слова писал Ахмед Ерикей, а музыку Александр Ключарев, в разные год он был главным редактором музыкального вещания Татарского радиокомитета, заведующим кабинетом музыкального фольклора Управления по делам искусств при Совете Министров ТАССР, руководил ансамблем песни и танца ТАССР и Татарской государственной филармонией. Конечно, Ключарев, досконально изучивший местный фольклор, аранжировку не писал. Это плод творчества музыкантов, которые явно могли себе позволить чуть больше на концертах. Поставьте этот трек с середины и скажите, что это группа Jethro Tull. И отметьте, что даже Шакиров иногда забывал слова! Позже эту песню в диско-варианте исполнял ВИА «Сайяр».

Чулпан

Руководитель ансамбля Шакирова Вадим Усманов написал эту балладу на слова Наби Даули, история о звезде Чулпан (то есть планете Венере), которая захотела увидеть солнце, а потом покраснела и убежала прочь. В конце вступление из песни Lucy In The Sky With Diamonds группы The Beatles. В конце 1980-х ее перепела Венера Ганиева, играл обновленный состав Усманова, а флейту и барабаны заменили синтезаторы.



Ай, былбылым

Народную песню с югов привез Камиль Тухватуллин, не только учитель и редактор Тукая (кстати, всего на 3 года старше поэта), но и с 1909 года популярный певец Камиль Мутыги, «татарский Шаляпин». Есть версия со словами, которые написал Наки Исанбет в 1956 году, сделав это по заказу Александра Ключарева. По разухабистой аранжировке можно догадаться, как Шакиров повлиял, к примеру, на Рената Ибрагимова, у которого эта песня стала коронной.

Сәрвиназ

Про Шакирова однажды сказали, что даже современные песни он поет как народные. А эта старинная вещь звучит как один из хитов эпохи бит-музыки — обратите внимание на яркую рубашку певца. Вообще, гитарная музыка, как у «битлов» (отметим коду, которая явно цитирует She Loves You), очень подходила к мелизматичному вокалу Шакирова, хотя есть и разные мнения, насколько серьезно он относился к веяниям моды. Но этим также ценен певец: можно слушать его песни в разнообразных аранжировках — под баян, под оркестр, под вокально-инструментальный ансамбль. И конечно, а капелла.