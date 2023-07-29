Великие воины Татарии: Модэ, глава империи хунну

Бегство от отцовского покушения, беспрекословное подчинение приказу и Китай в приданое. Часть 1-я

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Chinggis khaan museum»/youtube.com, аккаунт Mongolian News Montsame

Боевой дух, сила и роль праотцов татарского и других населяющих Россию народов по сей день недооценены и «недоисследованы». В отличие от недружественных стран, превративших своих предков из реальных грабителей и убийц в легендарных героев, задача нашей страны — наоборот, вернуть историческую справедливость. Ведь в жилах мужчин и женщин нашей страны течет кровь настоящих великих воинов — освободителей, творивших мировую историю с незапамятных времен. В новой серии материалов «Реальное время» рассказывает о полководцах, военных организаторах и героях войн, которые либо представляли татарский народ, либо оказали серьезное влияние на его становление. Начинаем цикл из 25 материалов с главы империи хунну Модэ, человека высочайшей дисциплины и стратегического хладнокровия.

Великая стена от великого народа



Хунну — степной народ, живший на севере Китая с конца III века до нашей эры и до II века нашей. Защитой от них стали укрепления, позже превратившиеся в Великую китайскую стену. Распались они, как и полагается, из-за войн и междоусобиц. По одной из версий, они являются предками современных монголов, активно поддерживается и тюркская теория, есть и восточно-иранская.



Главой империи был шаньюй («величайший»), который не обладал на самом деле никакой безусловной силой, его место в иерархии определялось авторитетом — среди прочих 23 старейшин, каждый из которых имел внушительную дружину. То есть изначально правителя выбирали, потом же это превратилось в престолонаследование. Законы у хуннов были просты. За тяжелые преступления — смерть. За кражу — конфискация. При Модэ каждый его соплеменник стал воином с подчинением вышестоящему начальнику. Когда он не воевал, то перемещался на новое место жительства, оттачивал навыки и отдыхал. Секрет успеха хуннов был в победе измором и умении быстро маневрировать. Налогов хунны не платили, средства брались у других племен.

cкриншот realnoevremya.ru из видео Mete Han and the Xiongnu Legacy | Historical Turkic States/youtube.com, аккаунт Khan's Den

Семейные отношения и военная выучка



Модэ, правитель империи хунну, он же Маодунь, он же Модун, он же Мете-хан, был старшим сыном Тоуманя. Жил Модэ в 234—174 годы до нашей эры. Также у Тоуманя был младший сын, от младшей жены, которая подговорила именно его сделать наследником. Поэтому Модэ послали к народу юэчжи в качестве заложника (была тогда такая традиция). После Тоумань планировал сделать так, что при наступлении хунну они убьют нелюбимого сына. Но Модэ сбежал, расправившись со стражником и украв лошадь. Поэтому, вместе смерти от отца, он получил один из уделов государства с 10 тысячами семей.



В своих войсках он ввел тотальное подчинение. К примеру, приказывал стрелять туда же, куда он пустит стрелу. Стрела при полете издавала свист. Неподчинение — смерть. Однажды так он убил своего коня, свою жену, а потом отрубил головы всем, кто не подчинился приказу. Когда же он выстрелил в коня отца, все последовали его примеру. А после он убил и прека, который, как пишет Лев Гумилев, «превратился в ежа». После было покончено с другими родственниками, Модэ стал главой империи. Кстати, женился он на не любившей его мачехе, по тогдашним законам так полагалось.



Когда соседи из племен дунху потребовали ради мира не только коней, но и женщин, он отдал их, а отказавшихся казнил. Но потом дунху сказали, что им нужны еще приграничные пустынные земли, он пошел в поход и разбил их, поскольку «Земля есть основание государства, как можно отдавать ее?!». После Модэ начал успешную и долгую войну с юэчжи.

Китайские невесты

Он подчинил себя народы хуньюй, кюеше (кипчаки), динлин, гэгунь (так тогда называли кыргызов) и цайли. После этого он обратил внимание на раздираемый войной Китай, где только что закончилась гражданская война. Модэ подчинил себе крепость Маи и коменданта, князя Хань Синя. Против него воевал сам император Гаоцзу, которого Модэ завлек в засаду. Спасла китайцев жена главы хунну, которую китайский лазутчик подкупил, а она посоветовала мужу помириться с Гаоцзу. Войско вышло из окружения, защищаясь натянутыми луками. Так впервые между двумя империями был заключен Договор Мира и Родства.

Но война продолжилась. Когда Гаоцзу умер, Модэ захотел жениться на императрице Люй Хоу, чтобы получить в качестве приданного Китай: «Государыня одинока на престоле; сирый и дряхлый также живет в одиночестве. Оба государя живут в скуке, не имея ни в чем утешения для себя. Желаю то, что имею, променять на то, чего не имею».

Но ему отказали — мол, невеста уже стара. Модэ войной не пошел (ему дали взамен одну из китайских аристократок), к тому же не прекращались битвы с народом юэчжи. Так что две империи вновь заключили мир.



Покорение Европы

Правда, потом один из князей хуннов все равно напал, за что представители кочевников прислали извинения и дары (верблюда, двух верховых и восемь запряженных лошадей). В результате государи хуннов и китайцев опять стали называть себя братьями, в ответ Модэ прислали одежду, золотые украшения, 10 кусков шелка, 30 кусков дамаста (шелковых тканей с рисунками), 40 кусков темно-малиновой и зеленой шелковой ткани.

cкриншот realnoevremya.ru из видео «Древние хунну (рассказывает историк Андрей Сараев)»/youtube.com, аккаунт Sinus

Когда в 174 году до н. э. Модэ скончался, на его место сел наследник Цзи-юй, он же Лаошан. Он женился на китайской принцессе, занялся налогообложением, затеял еще одну войну с Китаем, вновь добился мира...

Любопытно, что Модэ несколько раз становился персонажем российских исторических повестей: это «Модэ» Владислава Пасечника, «Долина бессмертников» Владимира Митыпова, «Синее железо» Юрия Качаева. Он был одним из источников вдохновения создания образ вождя гуннов Шань-Ю в мультфильме «Мулан».

А хунны стали предками гуннов, при Аттиле захвативших значительную часть Европы. Но это уже другая история.

Продолжение следует.

Фаниль Каримов