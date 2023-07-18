На территории Арского городища построят двухэтажную гостиницу

Фото: Арское городище, вид с юго-востока. Скриншот realnoevremya.ru документации

Как стало известно «Реальному времени», в Арске, где продолжается реализация проекта благоустройства под названием «ТатАрские предания — в город старой дорогой по ул. Коммуны», скоро построят двухэтажный отель. Гостиницу возведут в исторической части — на территории Арского городища, которое сегодня привлекает немало туристов. Инвестором проекта выступает местная жительница Гульфия Загидзянова. Проект прошел историко-культурную археологическую экспертизу и получил положительное заключение экспертов. Подробности — в нашем материале.

Гостиница в исторической части Арска

Древний Арск, насчитывающий более восьми столетий со дня своего основания, в последние годы становится точкой притяжения туристов. Местный край знают, как родину Тукая, где о жизни и творчестве татарского поэта рассказывает в большом музейном комплексе, а еще он славится как резиденция Кыш Бабая. Благодаря тому, что в городе много зданий из красного кирпича, в народе он получил еще одно название «маленькая Швейцария».

Визитной карточкой Арского района являются множество музеев и благоустроенные в рамках нацпроекта общественные пространства. Сегодня с активным развитием внутреннего туризма растет спрос на средства размещения. В Арске и в округе действует около 10 гостиниц. Как стало известно «Реальному времени», вскоре в городе появится еще один отель.

На месте пустыря на ул. Почтовой в исторической части Арска планируют построить двухэтажную гостиницу. Согласно данным Росреестра, кадастровая стоимость участка площадью около 1,5 тыс. кв. м оценивается почти в 1,5 млн рублей. Землей владеет местная жительница Гульфия Загидзянова, она оформила участок в собственность еще 9 лет назад. Категория — земли с разрешенным использованием под жилищное строительство.

Ранее у предпринимательницы были другие планы на эту площадку — она хотела обустроить здесь магазин, но весной этого года подала заявление с просьбой провести корректировку документации по сохранности ОКН «Арское городище» «в связи с внесением изменений в проект строительства и название объекта строительства — «Гостиница». Проект для нее был разработан кукморским архитектурным бюро «ПРАДА».

Скриншот realnoevremya.ru документации

Площадь здания в два этажа составит около 540 кв. метров. Гостиница рассчитана на 18 койкомест, плюс 20 человек обслуживающего персонала. Первый этаж здания в основном предназначен под административно-хозяйственные функции: здесь два офисных помещения, рекреационный зал, зона гардероба, ресепшн и кухня. На втором этаже — 8 комнат для гостей, прачечно-гладильное помещение и комната для персонала. Согласно данным проекта, обустроить гостиницу планируется за год, при этом 1,5 месяца отведено на подготовительный период. После завершения строительства участок, прилегающий к гостинице, благоустроят — сделают тротуары, выложат брусчатку, высадят кустарники, установят скамейки и ограждение. Тут же будет организована автостоянка.

Об инвесторе проекта известно немногое: в качестве индивидуального предпринимателя Гульфия Загидзянова была зарегистрирована в 2002 году, основным видом деятельности была розничная торговля одеждой и обувью, в 2016 году ее ИП было ликвидировано. Сегодня, согласно данным открытых источников, Загидзянова выступает в статусе физлица.

Скриншот realnoevremya.ru документации

Скриншот realnoevremya.ru документации

Археологи могут приостановить работы

Возводить отель будут в границах объекта культурного наследия федерального значения — Арского городища. Согласно букве закона, владелица будущей гостиницы обратилась в Институт археологии АН РТ для разработки документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности памятника при строительстве объекта. Разработана она была еще в прошлом году, но после изменившихся планов, документация потребовала корректировки.



Арское городище привлекало внимание краеведов в XIX — нач. ХХ веках, однако их силы в основном были направлены на сохранение деревянного архитектурного сооружения — крепостной башни. Первые серьезные археологические работы были проведены на территории городища только после Великой Отечественной войны, в 1945 году. Тогда археологи собрали коллекцию керамического материала и изделия из металла, отнесенных к XII—XIV вв. Также ими была определена площадь Арского городища — 24 тыс. кв. метров. В середине 1980-х годов археологи из Удмуртии во время раскопок обнаружили остатки вала, рва и въезд в городище. Исследователи датировали выявленные культурные напластования концом I тысячелетия н.э.

Скриншот realnoevremya.ru документации

В 1990-е археологи пришли к выводу, что поселение на этой территории начало формироваться не позднее XIII в. В 2001 году случилось непоправимое — во время строительства были уничтожены остатки укреплений Арского городища. В 2006—2008 годах Национальный центр археологических исследований Института истории им. Ш. Марджани провел серию археологических изысканий. Местом их проведения стали границы того самого участка, где планируется возвести отель. Тогда исследователи обнаружили культурные слои относящиеся к началу XIII—XVI столетий.

В связи с этим, как считают сотрудники археологического института, устройство фундаментов двухэтажного здания и прокладка коммуникаций могут нарушить целостность и сохранность археологического памятника. Кроме того, во время их проведения, полагают эксперты, «здесь возможно обнаружение археологизированных объектов». Так что заказчику строительства во время земляных работ придется предусмотреть спасательные археологические мероприятия и организовать наблюдение. Кстати, при выявлении исторического материала могут потребоваться дополнительные археологические полевые работы, а затем и исследовательские — их финансирование ляжет на плечи застройщика. При этом археолог — держатель Открытого листа имеет право потребовать приостановки земельных работ.

Скриншот realnoevremya.ru документации

Первое летописное упоминание об Арске

Как считает ряд исследователей, территорию бассейна р. Казанки булгары начали осваивать и заселять не позднее XI в. Арское городище было известно еще по древнерусским источникам XIII столетия. Существуют версии, по которым Арский городок и его округа описывались арабскими путешественниками IX—XII веков как область Ару и Арсанийа. Возникновение Арского городища исследователи склонны относить к XIII — началу XIV вв., что нашло отражение в письменных источниках. Первое же летописное упоминание города Арска относится к 1497 году. Несколько сотен лет с момента своего основания крепостные укрепления Арска служили для защиты Казанского ханства с северной стороны.

В системе известных булгаро-татарских укрепленных поселений Арское городище является самым северным укрепленным населенным пунктом вверх по течению р. Казанки. В 1552 г. во время Казанского похода Ивана IV город Арск был осажден и захвачен. Через несколько лет на старом месте была отстроена новая крепость. Отдельные ее сооружения сохранялись и в начале XX вв. К концу XVIII века Арск имел статус уездного города Казанского наместничества, с 1796 г. он стал заштатным городом Казанского уезда, затем был «разжалован» до села и снова стал городом только в 2008 году. Постановлением Совета министров Татарской АССР в 1959 г. Арское городище как памятник археологии было взято под государственную охрану. Сегодня в составе Арского района, где проживают около 52 тысяч человек, насчитываются без малого 130 деревень, в том числе знаменитые тукаевские места — Новый Кырлай и Кошлауч, и село Хотня, где добывают воду, богатую полезными минералами.