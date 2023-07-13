Как Иван Егоров и Ко переосмыслили «Индюжину»
«Ак Барс холдинг» будет производить 500 тонн мяса индейки под собственным брендом с прицелом на госзакупки
Как стало известно «Реальному времени», «Ак Барс Холдинг», взявший в аренду агрофирму фермеров Мадьяровых по выращиванию индейки, создает под нее отдельную торговую марку. Это известный логотип компании, но с изображением индейки вместо курицы. При заключении договора семья фермеров отказалась передавать холдингу Ивана Егорова права на использование собственной марки «Индюжина». «Пестречинка» из-за большего объема продаж «сильнее», что позволяет запустить зонтичный бренд», — считают участники рынка. Эксперты напомнили, что в следующем году индейка может войти во все виды госзакупок, как дополнительное производное мяса птицы по СанПиН.
Индюк в зеленой тюбетейке
Холдинг «Ак Барс» подал заявку на регистрацию нового товарного знака, под которым будет выпускаться выращенное в агрофирме «Залесный» мясо индейки. Это слегка видоизменная версия известного бренда «Пестречинки». У него полностью сохранена композиция: прежнее наименование и изображение птицы. Но вместо добродушной курицы-несушки красуется пухлый индюк с красной «бородой» под клювом.
Стилистика оформления товарных знаков выдержана в едином стиле. Заявка проходит по 29 классу Международной классификации товаров и услуг, которая включает мясо, птицу и другие продукты питания. Обращение подано от имени ООО «Пестречинка», зарегистрированного по адресу хозяйства Мадьяровых — в Осиново в Зеленодольском районе. В настоящее время заявку рассматривает Роспатент.
В холдинге «Реальному времени» подтвердили, что заявленная торговая марка разработана под производство мяса индейки, которое прежде выпускала семья фермеров Мадьяровых в Осиново.
В начале года АБХ взяло мощности в аренду, тогда как сама агрофирма «Залесный» проходит начальную процедуру банкротства. Из-за эпидемии птичьего гриппа Мадьяровы вынуждены были уничтожить все поголовье птицы и в декабре закрыли агрофирму. Весной этого года птицеводческий комплекс «Ак Барс» восстановил хозяйство в Залесном. Договор аренды мощностей подписан на 18 месяцев.
— Мясо индейки, выращиваемой в ООО «Агрофирма «Залесный» в Больших Ключах, будет выпускаться под торговой маркой «Пестречинка», — подтвердили нашему изданию в пресс-службе АБХ.
По словам представителей компании, первая партия индейки будет выпущена в июле. К этому моменту новый торговый знак надеются зарегистрировать. Затягивать с реанимацией производственной площадки в Больших Ключах не собираются:
— Осенью планируем выйти на полную мощность в 500 тонн в месяц, — уточнили в пресс-службе компании.
Почему бренд поменяли
До этого агрофирма выпускала 4—5 тысяч тонн, уточнил «Реальному времени» сам Ильнур Мадьяров. Добавим, что АБХ будет задействовать всю площадку в Осиново. Это пять корпусов по выращиванию молодняка и 22 корпуса под промышленное содержание и убойный цех. Племрепродукт не строили. В холдинге также объяснили решение перевести продажи мяса индейки под свой товарный знак:
— Было принято решение использовать этот бренд для продукции из мяса индейки, так как он уже известен в республике и за ее пределами. Потребители доверяют бренду, это местный производитель, выпускающий продукцию отличного качества по всем требованиям и канонам ислама (халяль).
По данным компании, под этим брендом ежемесячно реализуется до 4 тысяч тонн продукции, а самому товарному знаку почти 20 лет.
Впрочем, есть и другая причина для смены торгового знака. Основатель агрофирмы Ильнур Мадьяров не захотел отдавать АБХ марку «Индюжину» вместе с передачей активов.
За время его управления осиновским предприятием география сбыта продукции охватывала Самару, Москву, Санкт-Петербург, Ижевск. Каким образом руководитель агрофирмы собирается распорядиться «Индюжиной», он отказался разглашать.
Индейку могут включить в список продуктов для госнужд
«Пестречинка» из-за большего объема продаж «сильнее», что позволяет запустить зонтичный бренд», считают участники рынка. «Есть поручение президента России о том, чтобы внедрить мясо индейки в систему муниципальных и государственных закупок. Раньше в нее была включена в основном курица. А сейчас в связи с ростом потребностей и с тем, что вооруженные и силовые структуры смогут покупать мясо индейки вместо курицы и говядины, спрос на продукцию будет расти, — рассказала главный эксперт по развитию отрасли Национальной ассоциации производителей индейки Галина Махманович. Для этого необходимо внести изменения в нормативно-правовые акты Минздрава и Роспотребнадзора. В частности, расширить трактовку понятия «мясо птицы» в СанПиН.
— Когда написано «мясо птицы», то у людей возникает ассоциация с курицей. Необходимо внести уточнения в это понятие и отнести к мясу птицы индейку. Нужна расшифровка о том, что к мясу птицы относится и индейка, — пояснила собеседница издания.
Ожидается, что в конце года изменения в СанПиН будут утверждены, после чего госзаказчики смогут объявлять торги на закупку мяса индейки. «Спрос на него будет расти, так как это продукт здорового питания», — отметила эксперт. Таким образом, ПВК «Ак Барс» может стать конкурентом на рынке госзакупок в этом сегменте. До сих пор АБХ выигрывал тендеры на поставку куриных яиц. Добавим, что ассоциация предлагала включить в СанПиН и мясо утки, но объем производства в стране не такой большой.
Особых мер поддержки для производителей мяса индейки нет: «То, что дают всем птицеводам, то и нам», — отметила Галина Махманович. По ее словам, координационный совет Ассоциации работает над увеличением объема инвестиционных субсидий. «Построить индейководческий комплекс — это одно, построить бройлерную — другое, тут больше затрат. То же касается племрепродукторов. Пока это на уровне предложений, которые находятся на рассмотрении Минсельхоза РФ». Несмотря на передачу активов, ООО «Агрофирма «Залесный» остается членом НАПИ, отметила в заключение эксперт.
Иногда бренд продают конкурентам
Потерял или выиграл АБХ от смены бренда? «Нет общего правила, чтобы актив продавался вместе с брендом. Случаи бывают разные. Если бизнес построен на реализации продукции под конкретной маркой, то, как правило, это взаимосвязанные вещи. То есть бизнес продается вместе с товарным знаком, потому что без него ценность компании резко падает, — рассуждает патентный поверенный, директор компании «Артпатент» Григорий Бусарев. — Ценность товарного знака здесь очевидна».
С другой стороны, каждый бренд имеет свою стоимость. Оценка производится на основе данных по объему реализации продукции, объема рекламы.
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