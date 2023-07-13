Как Иван Егоров и Ко переосмыслили «Индюжину»

«Ак Барс холдинг» будет производить 500 тонн мяса индейки под собственным брендом с прицелом на госзакупки

Как стало известно «Реальному времени», «Ак Барс Холдинг», взявший в аренду агрофирму фермеров Мадьяровых по выращиванию индейки, создает под нее отдельную торговую марку. Это известный логотип компании, но с изображением индейки вместо курицы. При заключении договора семья фермеров отказалась передавать холдингу Ивана Егорова права на использование собственной марки «Индюжина». «Пестречинка» из-за большего объема продаж «сильнее», что позволяет запустить зонтичный бренд», — считают участники рынка. Эксперты напомнили, что в следующем году индейка может войти во все виды госзакупок, как дополнительное производное мяса птицы по СанПиН.

Индюк в зеленой тюбетейке

Холдинг «Ак Барс» подал заявку на регистрацию нового товарного знака, под которым будет выпускаться выращенное в агрофирме «Залесный» мясо индейки. Это слегка видоизменная версия известного бренда «Пестречинки». У него полностью сохранена композиция: прежнее наименование и изображение птицы. Но вместо добродушной курицы-несушки красуется пухлый индюк с красной «бородой» под клювом.

Стилистика оформления товарных знаков выдержана в едином стиле. Заявка проходит по 29 классу Международной классификации товаров и услуг, которая включает мясо, птицу и другие продукты питания. Обращение подано от имени ООО «Пестречинка», зарегистрированного по адресу хозяйства Мадьяровых — в Осиново в Зеленодольском районе. В настоящее время заявку рассматривает Роспатент.

Вместо курицы-несушки товарный знак украшает индюк с красной «бородой». Фото: скриншот realnoevremya.ru сайта new.fips.ru

В холдинге «Реальному времени» подтвердили, что заявленная торговая марка разработана под производство мяса индейки, которое прежде выпускала семья фермеров Мадьяровых в Осиново.

В холдинге «Реальному времени» подтвердили, что заявленная торговая марка разработана под производство мяса индейки. Фото: realnoevremya.ru

В начале года АБХ взяло мощности в аренду, тогда как сама агрофирма «Залесный» проходит начальную процедуру банкротства. Из-за эпидемии птичьего гриппа Мадьяровы вынуждены были уничтожить все поголовье птицы и в декабре закрыли агрофирму. Весной этого года птицеводческий комплекс «Ак Барс» восстановил хозяйство в Залесном. Договор аренды мощностей подписан на 18 месяцев.

— Мясо индейки, выращиваемой в ООО «Агрофирма «Залесный» в Больших Ключах, будет выпускаться под торговой маркой «Пестречинка», — подтвердили нашему изданию в пресс-службе АБХ.

По словам представителей компании, первая партия индейки будет выпущена в июле. К этому моменту новый торговый знак надеются зарегистрировать. Затягивать с реанимацией производственной площадки в Больших Ключах не собираются:

— Осенью планируем выйти на полную мощность в 500 тонн в месяц, — уточнили в пресс-службе компании.



Из-за эпидемии птичьего гриппа Мадьяровы вынуждены были уничтожить все поголовье птицы. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Почему бренд поменяли

До этого агрофирма выпускала 4—5 тысяч тонн, уточнил «Реальному времени» сам Ильнур Мадьяров. Добавим, что АБХ будет задействовать всю площадку в Осиново. Это пять корпусов по выращиванию молодняка и 22 корпуса под промышленное содержание и убойный цех. Племрепродукт не строили. В холдинге также объяснили решение перевести продажи мяса индейки под свой товарный знак:

— Было принято решение использовать этот бренд для продукции из мяса индейки, так как он уже известен в республике и за ее пределами. Потребители доверяют бренду, это местный производитель, выпускающий продукцию отличного качества по всем требованиям и канонам ислама (халяль).

По данным компании, под этим брендом ежемесячно реализуется до 4 тысяч тонн продукции, а самому товарному знаку почти 20 лет.

Впрочем, есть и другая причина для смены торгового знака. Основатель агрофирмы Ильнур Мадьяров не захотел отдавать АБХ марку «Индюжину» вместе с передачей активов.

— Этот бренд мы пока оставили за собой. Они просили, но мы оставили за собой, — рассказал Ильнур Мадьяров в разговоре с «Реальным временем». На вопрос, сколько стоит «Индюжина», он затруднился ответить, но заметил, что под этой маркой фирма работала 12 лет. — Особого продвижения не было, не вкладывались в ее рекламу и маркетинг. Если продукт качественный — спрос на мясо индейки всегда будет.

За время его управления осиновским предприятием география сбыта продукции охватывала Самару, Москву, Санкт-Петербург, Ижевск. Каким образом руководитель агрофирмы собирается распорядиться «Индюжиной», он отказался разглашать.



Индейку могут включить в список продуктов для госнужд

«Пестречинка» из-за большего объема продаж «сильнее», что позволяет запустить зонтичный бренд», считают участники рынка. «Есть поручение президента России о том, чтобы внедрить мясо индейки в систему муниципальных и государственных закупок. Раньше в нее была включена в основном курица. А сейчас в связи с ростом потребностей и с тем, что вооруженные и силовые структуры смогут покупать мясо индейки вместо курицы и говядины, спрос на продукцию будет расти, — рассказала главный эксперт по развитию отрасли Национальной ассоциации производителей индейки Галина Махманович. Для этого необходимо внести изменения в нормативно-правовые акты Минздрава и Роспотребнадзора. В частности, расширить трактовку понятия «мясо птицы» в СанПиН.

— Когда написано «мясо птицы», то у людей возникает ассоциация с курицей. Необходимо внести уточнения в это понятие и отнести к мясу птицы индейку. Нужна расшифровка о том, что к мясу птицы относится и индейка, — пояснила собеседница издания.

Ожидается, что в конце года изменения в СанПиН будут утверждены, после чего госзаказчики смогут объявлять торги на закупку мяса индейки. «Спрос на него будет расти, так как это продукт здорового питания», — отметила эксперт. Таким образом, ПВК «Ак Барс» может стать конкурентом на рынке госзакупок в этом сегменте. До сих пор АБХ выигрывал тендеры на поставку куриных яиц. Добавим, что ассоциация предлагала включить в СанПиН и мясо утки, но объем производства в стране не такой большой.

Было принято решение использовать этот бренд для продукции из мяса индейки, сообщили изданию в холдинге. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Особых мер поддержки для производителей мяса индейки нет: «То, что дают всем птицеводам, то и нам», — отметила Галина Махманович. По ее словам, координационный совет Ассоциации работает над увеличением объема инвестиционных субсидий. «Построить индейководческий комплекс — это одно, построить бройлерную — другое, тут больше затрат. То же касается племрепродукторов. Пока это на уровне предложений, которые находятся на рассмотрении Минсельхоза РФ». Несмотря на передачу активов, ООО «Агрофирма «Залесный» остается членом НАПИ, отметила в заключение эксперт.

Иногда бренд продают конкурентам

Потерял или выиграл АБХ от смены бренда? «Нет общего правила, чтобы актив продавался вместе с брендом. Случаи бывают разные. Если бизнес построен на реализации продукции под конкретной маркой, то, как правило, это взаимосвязанные вещи. То есть бизнес продается вместе с товарным знаком, потому что без него ценность компании резко падает, — рассуждает патентный поверенный, директор компании «Артпатент» Григорий Бусарев. — Ценность товарного знака здесь очевидна».

С другой стороны, каждый бренд имеет свою стоимость. Оценка производится на основе данных по объему реализации продукции, объема рекламы.

— Чем больше товаров продавалось под товарным знаком, чем больше рекламы вкладывалось, тем дороже бренд, — заключил Бусарев. Но иногда бывает так, что товарный знак продают как отдельный объект: — В практике нашей компании были прецеденты, когда бренд покупали за очень большие деньги без актива. Был случай, когда товарный знак был продан за 10 млн рублей. Собственник получил предложение от московской компании, которая производила одноименную продукцию. Другую, но с похожим названием. Предложенная цена в 10 млн рублей была принята без всякого торга.