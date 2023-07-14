Студенты Казанского художественного училища вернутся «домой» ко Дню республики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», Казанское художественное училище имени Николая Фешина, где идет второй этап реставрации, скоро откроет свои двери. Обновлять 119-летнее здание, признанное объектом культурного наследия, начали еще в 2018 году. Тогда же приняли решение разделить работы на два этапа, первый из которых обошелся республиканскому бюджету в полмиллиарда рублей. Сметы на вторую очередь должны были быть скромнее, но в итоге потребовалось чуть более 854 млн. Завершить оставшийся объем работ предстоит в довольно сжатые сроки — к концу лета. Детали — в нашем материале.

Большая часть работ позади

Пять лет назад Казанское художественное училище оказалось на грани закрытия из-за аварийного состояния здания — Рособрнадзор отказывался продлевать аккредитацию учебному заведению. Училище вернулось в изначально построенное для него сооружение только в 2004 году, и тогда состояние памятника было крайне изношенным (71%). Ранее здесь размещался КНИТУ-КАИ, и именно в этом корпусе проводили испытания двигателей. Таких нагрузок особняк не выдержал, частично обрушилась крыша и пришлось перекрывать доступ на третий этаж южного крыла.



Казанцы организовали сбор подписей под петицией с требованием сохранить исторический памятник. Вскоре раис Татарстана снял острый вопрос, пообещав, что здание будет «бережно восстановлено». Реставрационные работы начались в ноябре 2018 года. Первый этап восстановления должен был завершиться в июне 2019 года, однако на деле закончили его только в октябре 2022-го. За это время было восстановлено самое сложное аварийное южное крыло здания.

1 / 56 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Сейчас идет вторая очередь работ — в северном крыле и центральной части здания. В рамках этого этапа подрядчику предстоит провести комплекс демонтажных работ, заполнить проемы, укрепить стены, а также провести все необходимые инженерные коммуникации, включая отопление. Кроме того, исполнитель должен озеленить территорию, установить малые архитектурные формы и ограждения. Общая площадь здания составляет более 5 тысяч кв. метров, из которых 45% уже полностью обновлены — укреплен фундамент, заменены перекрытия, приведена в порядок крыша и внутреннее убранство (речь идет о южном крыле, — прим. ред.).

Кроме того, в октябре прошлого года в полностью отреставрированном крыле открылась первая в Татарстане Школа креативных индустрий, созданная в рамках федерального проекта «Придумано в России». Ее учениками стали около 90 творческих юношей и девушек в возрасте от 12 до 17 лет.



1 / 14 Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

В этом году в стенах художественного училища вновь закипит жизнь

Студенты училища на время ремонта переехали во второй учебный корпус на улице Муштари, 16, который в пять с лишним раз меньше главного здания. Как заявляла министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, на самом учебном процессе это не сказалось, и будущие художники получают все необходимое в полном объеме. Но она не исключала, что после восстановления главного здания все будут обучаться под одной крышей.



Нынешний контракт на выполнение работ будет действителен до 12 декабря текущего года. Однако, как рассказывал «Реальному времени» заместитель генерального директора по реставрации ООО «Евростройхолдинг+» Тимур Алишев (именно этой строительной организации был поручен первый этап реставрации, — прим. ред.), руководство Татарстана поставило задачу сдать объект своевременно.

«Реальное время» обратилось в Министерство культуры республики, которому и принадлежит это здание, где уточнили сроки открытия памятника после второго этапа работ:

— Мы готовим здание к новому учебному году и планируем открыть его уже 30 августа. Сейчас проходят внутренние отделочные работы и ремонтируется фасад, то есть все планируется завершить ко Дню республики, — прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе Минкульта РТ.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Единственный проект Карла Мюфке в «русском стиле»

Здание на улице Карла Маркса, 70 в русском стиле с элементами классицизма и эклектики было построено по проекту архитектора Карла Мюфке в 1900—1905 годах специально для обучения будущих художников и скульпторов. Мюфке же выступал и в качестве заказчика, поскольку в то время возглавлял художественную школу, и как проектировщик и прораб сам руководил возведением здания. Поэтому строилось здание именно под требования мастеров кисти: со специальным наклонным освещением для рассеивания солнечных лучей, актовым залом с особой акустикой и выстой стен в 10 метров, где до революции устраивали праздничные балы, третий же этаж был приспособлен под мастерские.

Здание школы было выполнено в «русском стиле», это единственный проект Мюфке в таком ключе. Полностью объект был завершен в 1905 году, в честь чего архитектор был награжден орденом Святого Станислава 3-й степени.

Одним из первых учеников казанской художественной школы был Николай Фешин, который возглавил ее после того, как вернулся в Казань, отучившись в Петербургской академии художеств в 1909 году. Спустя почти век, в 2006 году, училищу было присвоено имя Фешина.

Фото: скриншот проектной документации от realnoevremya.ru

После гражданской войны и во время эпохи индустриализации художественное училище выселили, а его место занял индустриальный техникум повышенного типа, затем тут недолго базировался политехнический институт, после него, до начала Великой Отечественной войны, — институт инженеров коммунального строительства, а с 1941 по 2003 годы — КАИ. За эти годы внутренние помещения не раз меняли планировку, красочные витражи и мансардные окна были заколочены, часть элементов внутреннего убранства была утрачена навсегда. В 1995 году здание «фешинки» было признано памятником градостроительства и архитектуры федерального значения.

В свою альма-матер коллектив учебного заведения и его студенты вернулись только в 2005 году, после того как руководство республики приняло решение о возврате здания художественному училищу и первой его реставрации. Но в 2018 году над училищем нависла реальная угроза закрытия по причине его аварийного состояния — частично обрушилась крыша, пришлось перекрывать доступ на третий этаж южного крыла.



В августе 2021 года КХУ вновь оказалось в центре внимания республиканских СМИ. Появилась информация, что здание училища хотят включить в состав института дизайна и пространственных искусств КФУ. Была даже создана петиция в защиту самостоятельного статуса Казанского художественного училища. Однако буквально через неделю пресс-служба раиса полностью ее опровергла — историческое здание осталось неприкосновенным.



1 / 15 Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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