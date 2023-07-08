Продолжение сериала 2022 года, психологический тест и Лукашенко: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Главной темой прошедших семи дней для татарстанцев стал сериал «Здравствуйте, вам пора!». Кинокартина впервые появилась на экранах еще в 2022 году, а в июне этого года вышло ее долгожданное продолжение. Второе место по наиболее высокой заинтересованности среди жителей республики занял тест на умение любить. А замыкает тройку лидеров президент Белоруссии Александр Лукашенко. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Развлекательные тренды обошли информационную повестку

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные, трендовые запросы по веб-поиску. Ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).



Фото: realnoevremya.ru

Сериал «Здравствуйте, вам пора!» повествует о потусторонних вестниках Паше и Насте. В первом сезоне они сообщали людям об их скорой смерти, а во втором — помогают рождаться на свет. При этом главные герои тайно от руководства живут обычной человеческой жизнью и даже мечтают снова стать смертными, чтобы завести детей. Еще одним сюрпризом нового сезона стало то, что одну из ролей в нем исполнил известный певец и телеведущий Dava.

Тест на умение любить стал очередным современным трендом, распространяемым в TikTok и других социальных сетях. При этом по своему охвату этот запрос собрал ровно столько, сколько имеют вместе Лукашенко и курс доллара. Что касается президента Белоруссии, то заинтересованность им объяснима недавними событиями с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Александр Лукашенко выступил посредником в переговорах между правительством России и руководством частной военной организации. Более того, глава государства также добился того, что подразделения «Вагнера» перешли в лагеря на территории его страны.

К слову об иностранных валютах, 6 июля доллар превысил отметку 93 рубля впервые с марта 2022 года, а евро торговался на уровне 102 рублей. Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что рисков для финансовой стабильности нет. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что курсы евро и доллара могут повышаться из-за спекуляций.

Нижнекамск заинтересован в сериале, а Казань — в Лукашенко

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее по убыванию.



Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Наиболее высокий интерес к сериалу был замечен в Нижнекамске. Город стал абсолютным лидером по количеству запросов, касающихся нового сезона «Здравствуйте, вам пора!». Тест на умение любить, как и полагается любым новомодным трендам, не собрал рекордного охвата, а распределился в равной мере по всем городам.

Что же касается Лукашенко, то особый интерес к нему проявили казанцы. Вторым по числу запросов о белорусском лидере оказались жители нефтяной столицы Татарстана. При этом меньше всех ситуация с ним волновала граждан из Набережных Челнов. В свою очередь, курс доллара и евро интересовал всех жителей республики примерно в равной степени, но максимальное количество баллов по этому запросу собрал Нижнекамск.

Последствия мятежа по-прежнему в лидерах на YouTube

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) приводится то, что в тренде у татарстанцев на YouTube:



Фото: realnoevremya.ru

На видеохостинге YouTube ситуация с ЧВК «Вагнер» по-прежнему остается в лидерах. Так, например, наибольшее число поисковых запросов приходится на «Ростов». Граждан интересует то, как живет Ростов-на-Дону после мятежа Евгения Пригожина и что делают городские власти. На втором месте находится «Квинкард» или (G)I-dle — Queencard, песня южнокорейской исполнительницы, на которую стали массово снимать танцевальные видеоролики. Тренд распространился не только по России, но и по всему миру. Замыкает тройку лидеров российский YouTube-блогер Данкар, который не снимал своих видео более года. Две недели назад он вернулся на площадку, заявив, что снова начинает выпускать свой материал.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».