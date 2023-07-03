Новые ограничения для электросамокатов в России / «Реальное время Live»
В России продолжается борьба с электросамокатами: в Москве, например, собираются в тестовом режиме устанавливать даже в личные СИМ блоки системы навигации ГЛОНАСС, чтобы электротранспорт мог автоматически сбрасывать скорость на некоторых участках дорог до 10, 15 или 20 км/ч. Для самокатчиков продолжают вводить все новые и новые ограничения, а вот инфраструктуру, в первую очередь велосипедную, где и должны передвигаться самокаты, развивать почему-то не торопятся. А на велосипедистов как будто бы и вовсе перестали обращать внимание — хотя количество ДТП с ними продолжает расти. Подробнее о новых ограничениях для владельцев самокатов и последствиях поговорим сегодня в обзоре «Реальное время Live».
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