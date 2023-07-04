К чему приведет российский ремейк истории Тони Хардинг

Казанский гребец Артем Косов высказал свою позицию по нашумевшему скандалу

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Многочисленное семейство представителей академической гребли собралось в Казани для розыгрыша медалей в Кубке России. Помимо профессиональных спортсменов стартовали и паралимпийцы. Спортивная редакция «Реального времени» побывала на соревнованиях по одному из самых благородных видов спорта, переживающему последствия крупного скандала в истории национального спорта.

Малопопулярный вид спорта

Академическая гребля, увы, аутентичный вид спорта, очень и очень на любителя. Максимально здоровый, безумно красивый, медалеемкий и при этом малопопулярный в нашей стране. Английская гонка между гребными командами Кембриджа и Оксфорда в 2029 году будет отмечать 200-летие, «Девушка с веслом» советских скульпторов Ивана Шадра и Ромуальда Иодко на протяжении десятков лет украшала советские парки культуры и отдыха, федерация гребли максимально расстаралась с трансляцией заездов, погода расчудесная, чайка «специально» для нашего фотокорреспондента Максима Платонова поймала рыбку и украсила его фотогалерею. Но не идет народ на греблю. Если быть точнее, кое-кто может приблизиться к ограде Центра гребли, как двое встреченных мною мужчин, но две бутылочки вина, по одной у каждого в руке, увели их не в сторону трибун, а куда-то налево, в буквальном смысле.

В итоге оставалась гребная красота не охваченной широкими народными массами, а на трибунах собрались только родные и близкие, поскольку даже сами гребцы с гребчихами большую часть времени проводили либо в эллингах, либо бегали по территории, либо гребли, разминая мышцы.

Академическая гребля, увы, аутентичный вид спорта, очень и очень на любителя. Фото: realnoevremya.ru

Во исполнение наказов президента Владимира Путина

Помимо ведения видеорепортажа, федерация включила в программу Кубка России соревнования атлетов с ПОДА (повреждениями опорно-двигательного аппарата), и это было уместно, чем устраивать для них отдельные старты. Сразу скажем, что заезды в категории ПОДА максимально доступны для участников, к примеру, заезд четверок состоял из четверки-распашной, где все атлеты гребли двумя руками, и трех экипажей четверок парных, где паралимпийцы гребли держа двумя руками по одному веслу. Здесь случился любопытный момент, потому что 2-е место занял экипаж, где человек на втором номере просто-напросто не греб. Но вот нужен для заезда четвертый человек в экипаже четверки, чтобы лодка не была легче, чем у конкурентов, поэтому нашли инвалида, посадили его в лодку со строжайшим наказом не грести, поскольку он мог дисбалансировать ход лодки. Справились в итоге усилиями троих, обогнав еще два экипажа, а вице-чемпионами Кубка стали все четверо. Вот такие занимательные сюжеты.

Причем, посвятили мы эту часть во исполнение наказов президента России Владимира Путина. На недавней встрече с военкорами, обсуждая тему реабилитации военнослужащих с ампутацией конечностей, их социальной адаптации с привлечением в паралимпийский спорт, Владимир Владимирович четко указал: «Надо брать наилучшие практики и рекомендовать их в других регионах. Нельзя заставить, я просто уверен, что руководители регионов не делают не потому, что не знают, а потому, что нет такой информации. Ее надо тиражировать, я вполне серьезно. Мы сделаем это через администрацию, через полпредов мы это будем внедрять по всей стране. Это очень важно!». Это к вниманию тех, кто чрезмерно увлекся «Играми будущего». Увы, с началом СВО будущее наших сограждан будет связано с реабилитацией и адаптацией, а не с тем, чтобы беззаботная молодежь давила кнопки девайсов.

Фото: realnoevremya.ru

Я теперь дипломированный «мастер спортивного администрирования». Поэтому не тренировался

Артем Косов: «Я не верю, поскольку человек, совершивший подобное, не смог бы продолжать карьеру»

Несгибаемый Артем Косов пришел на финиш своего заезда в одиночках вторым, причем тут надо уточнить, что гонялся он «распашным» стилем, при том что специализируется в парной гребле. Правда, успешно ездил и в восьмерках, а это лодка «распашная», иными словами, универсальный солдат и приятный в общении человек, который уделил нам время, сразу после поздравлений от близких и до церемонии награждения.

— Нормальный результат, потому, что я пропустил прошлую неделю, поскольку защищал диплом в Российском международном спортивном университете. Я теперь дипломированный «мастер спортивного администрирования». Поэтому не тренировался, хотя тут во время репортажа упоминали, что мне пришлось ездить прямо во время Сабантуя, когда на Кабане проводили командные гонки на «Драконах». Было и такое... Кстати, здорово, что наш «Центр гребли» задействован под подобные мероприятия, пропагандирующие греблю, собственно, моя дипломная работа была на эту тему. Касательно ситуации с Никитой Моргачевым и Павлом Сориным (тема затронула и Косова — он не попал на Игры в Токио-2021), гребное сообщество очень радуется, что они вернулись в спорт. Моргачев уже выступает (в заездах одиночек он пришел вторым в финале Б), но касательно высказываний Никиты мне сложно поверить в то, что спортсмены способны на такое, чтобы в конечном итоге самим себе нагадить. Хотя я знаю, кого обвиняют в содеянном, но лично я в это не верю, поскольку, думаю, что он не смог бы продолжить свою карьеру. Просто внутренне не смог бы пойти на продолжение карьеры, — отметил спортсмен.

Продолжив на ходу общаться с Косовым, я услышал его мнение, что ситуация похожа на ту, что была у керлингиста Александра Крушельницкого, который также был пойман на лошадиной дозе мельдония, вынужден был отдать бронзовую медаль Олимпиады-2018 и был отстранен от спорта на 4 года. Не со всем соглашусь, кроме того что лошадиные дозы сердечного препарата, которые вдруг выскакивали в допинг-пробе, между многочисленными чистыми сдачами, выглядят как результат диверсии в обоих случаях. Никаким самым злым умыслом не объяснить подобный прием обычного сердечного препарата, чтобы было понятно, это как в час пик выехать на машине, предварительно выпив пол-литра алкоголя. У спортсменов эта тема усугубляется еще тем фактом, что происходили эти мельдониевые «приключения» во время или накануне Олимпиады.

Федерации гребного спорта не стоит полагаться на судьбу, а взять решение вопроса в свои руки. Фото: realnoevremya.ru

«Я убью тебя, лодочник!»

Сам Моргачев припомнил аналогичную историю из японской гребли на каноэ, когда один из спортсменов подмешал конкуренту анаболик, и после расследования виновного дисквалифицировали на 8 лет. Но на мой взгляд, история из российской гребли это аналогия нашумевшего скандала с Тоней Хардинг, когда перед Олимпиадой 1994 года американская фигуристка Хардинг устраняла свою конкурентку Нэнси Керриган, травмируя ее с помощью своего бой-френда. Согласимся, там все происходило жестче, с нанесением травм. Ну так по той истории была написана книга, сотни статей и снят фильм. А по нашей истории пока практически тишина в СМИ, по привычке пережевывающих переходы в футболе и драфт в НХЛ.

Никита Моргачев сейчас входит в состав сборной Краснодара, вместе с другим участником процесса Никитой Еськиным. Павел Сорин тренируется в Пскове у Сергея Матвеева, отца Александра Матвеева. Корреспондент «Реального времени» знает имя главного подозреваемого, но закон о защите чести и достоинства не дает возможности назвать его вслух, хотя, по нашему мнению, никакой речи ни о чести, ни о достоинстве не идет. И тут мы не можем согласиться с идеалистом Косовым.

Настоятельная просьба к руководству федерации и руководству одной из областных команд: доведите расследование до конца, показательно накажите виновного, в случае доказательства его вины, не заметайте произошедшее под ковер. Иначе дело может кончиться трагедией.

Как пример, судьба призера казанской Универсиады-2013 в легкой атлетике Александра Хютте. Из спорта он ушел, после дисквалификации за прием допинга, и хотел вернуться в спорт, став информатором ВАДА. Не успел, поскольку был посажен в колонию на 2 года за избиение двух соседей. Получается, что здесь жизнь покарала человека, который хотел построить свое счастье на несчастье других. Но федерации гребного спорта не стоит полагаться на судьбу, а взять решение вопроса в свои руки, после чего либо Моргачев должен публично отказаться от своих подозрений, либо виновный уйти из гребли и больше не приближаться к спорту на пушечный выстрел.



Джаудат Абдуллин