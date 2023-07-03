День в истории: Ельцин опять президент, над СССР скоро полетят У-2

Чем примечательна дата 3 июля?

Фото: Михаил Козловский/realnoevremya.ru

Сегодня, 3 июля, отмечается День независимости Беларуси и Фестиваль огней на Кубе. 3 июля Беллинсгаузен и Лазарев отправились к Антарктиде, в Казани поставили памятник Александру Вишневскому и прошел учредительный съезд общественно-политического движения «Татарстан — новый век», появилась ГАИ, прошло первое совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, Эйзенхауэр запустил самолеты U-2 над СССР, Ельцин второй раз стал президентом России. Родились актриса Зинаида Райх, писатель Франц Кафка, драматург Том Стоппард, музыкант Винс Кларк, певец Родион Газманов. Умерли музыкант Джим Моррисон, журналист и депутат Юрий Щекочихин, генерал-лейтенант Лев Рохлин, предпринимательница Гетти Грин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

А еще он придумал мазь

3 июля 1819 года Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев начали экспедицию на военных шлюпах «Мирный» и «Восток». Из Кронштадта они отправились в кругосветное путешествие на два года. В составе команды был и казанец, экстраординарный профессор Казанского университета Иван Симонов, в должности астронома.

3 июля 1971 года открыли памятник Александру Вишневскому, который известен в нашей стране как изобретатель одноименной мази. Вообще-то, Вишневский — хирург. Мазь он разработал в 1927 году как антибактериальное и вяжущее средство, ускоряющее процессы регенерации. В это время Вишневский уже жил в Москве. А в Казани он был руководителем областной больницы ТАССР и заведующим факультетской хирургической клиникой.

3 июля 1999 года в Национально-культурном центре «Казань» (ныне здание Национальной библиотеки РТ) прошел учредительный съезд общественно-политического движения «Татарстан — новый век» — «Татарстан — яна гасыр». Среди инициаторов создания — Совет молодежных организаций, Объединение военнослужащих «Защита», общественная организация инвалидов войны в Афганистане, Союз женщин-предпринимателей, Татарстанское республиканское отделение Всероссийского общества инвалидов, Татарстанское отделение Союза театральных деятелей России и другие организации. Движение возглавил председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин.

3 июля 2022 года «Реальное время» рассказало, как живется Анне Шишковой, которая работает в детской поликлинике в казанском микрорайоне Азино уже четверть века, с самого начала развития этого района. Анна Григорьевна — участковый педиатр, на ее глазах выросло не одно поколение детей, ее врачебный стаж превышает 40 лет.

Фото: Ринат Назметдинов/ realnoevremya.ru

Кто, если не Борис?

3 июля 1936 года — день создания Государственной автомобильной инспекции НКВД. Решение о появлении такой организации было принято еще в ноябре 1934 года. ГАИ занималась борьбой с аварийностью, разработкой технических норм эксплуатации транспорта и его учетом, а также контролем подготовки и воспитания шоферов. Ранее эти функции возлагались на отдел регулирования уличного движения милиции, а регулировщики в саму ГАИ не входили до 1950-х годов. Кстати, Правила дорожного движения появились только в 1940 году!

3 июля 1996 года Борис Ельцин второй раз стал президентом России, обогнав во втором туре выборов Геннадия Зюганова. Среди предвыборных лозунгов: «Голосуй, а то проиграешь!», «Не дай Бог!», «Купи еды в последний раз!», «Если придут коммунисты, у меня отберут землю, у меня отберут корову, как уже было». Именно в рамках этой кампании Ельцин разбивал в Казани горшки на Сабантуе.

Фото: Михаил Козловский/realnoevremya.ru

Эйзенхауэр разрешил

3 июля 1956 года президент США Дуайт Эйзенхауэр разрешил самолетам U-2 проводить разведывательные полеты над территорией Советского Союза. 4 июля полетел первый самолет. А 1 мая 1960 года другого разведчика сбили советской ракетой под Свердловском, после чего эти эксперименты прекратились.



3 июля 1973 года в Хельсинки началось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, созванное по предложению социалистических государств — участников Варшавского договора. Хельсинкские соглашения подписали через два года 35 стран. Сейчас в ОБСЕ входят 57 участников.