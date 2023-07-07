«Запад с трудом находит новые идеи для ограничений»

Фондовый рынок адаптировался к антироссийским санкциям, акции татарстанских компаний растут

Несмотря на сложную геополитическую обстановку, акции крупнейших татарстанских компаний, торгующиеся на фондовом рынке, показали положительную динамику к марту и даже январю 2022 года. Чудеса адаптации демонстрировали даже самые пострадавшие секторы российской экономики — банки и перевозчики, отмечают эксперты. Как менялась цена акций татарстанских промышленных гигантов и продолжает ли политика оказывать влияние на их капитализацию — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Аналитическая служба «Реального времени», опираясь на данные сайта Investing.com, проанализировала стоимость акций крупнейших татарстанских компаний в январе, марте и октябре 2022 года и сравнила эти данные с текущими котировками.

В январе 2022 года обыкновенная акция ПАО «Татнефть» стоила 499,7 рубля, в марте 2022 она упала на 17,6% к январю — до 411 рубля, а в октябре 2022 еще на 6% к марту — до 387,4 рубля. Но уже в июне 2023 года стоимость обыкновенной акции «Татнефти» выросла до 503,7 рубля, что чуть выше уровня января 2022 года. Префы «Татнефти» подорожали с января 2022 к июню 2023 года более, чем на 10% — несмотря на санкции и ограничения в поставках российской нефти.

Рост показали и акции других татарстанских компаний. Рост обыкновенных акций ПАО «Нижнекамскнефтехим» к январю 2022 года составил более 10% — стоимость одной обыкновенной акции выросла со 112,65 в январе 2022 года до 124,65 рубля в июне 2023-го.

Стоимость привилегированной акции ПАО «Казаньоргсинтез» выросла с 89,4 рубля в январе 2022 до 123,1 рубля в июне 2023 года, а обыкновенной — с 21,5 рубля до 29,92 рубля.

Хорошую динамику показали акции ПАО «КАМАЗ»: стоимость одной акции увеличилась практически вдвое — с 106,4 до 212,3 рубля. Акции «Нижнекамскшины» выросли с 24,14 до 37,88 рубля.

Источник realnoevremya.ru

Политика перестала влиять на оценку «Татнефти»

— Рынок уже адаптировался к санкциям, и Запад с трудом находит новые идеи для ограничений. Даже самые пострадавшие секторы — банки и перевозки, особенно «Аэрофлот», демонстрируют чудеса адаптации. Сбербанк, флагман отрасли, даже выплатил дивиденды, — прокомментировала Наталья Малых, руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам».



Индекс Мосбиржи сейчас всего на 34% ниже пиковых значений октября 2021 года, что может объясняться уходом иностранцев из акций: «Это очень хороший результат, но, на мой взгляд, текущие уровни индекса Мосбиржи слишком оптимистичны для накопившихся и еще не учтенных рисков — возможной эскалации на Украине, перехода западных экономик к околонулевым темпам роста и снижения спроса на сырье, а также ожидания более высоких ставок на российском долговом рынке и увеличения налоговой нагрузки из-за бюджетного дефицита», — предупреждает Малых.

Акции «Татнефти» на данный момент торгуются без геополитического дисконта, который наблюдался значительную часть прошлого года — мультипликаторы компании соответствуют предкризисным значениям, отмечает эксперт.

— Иначе говоря, политика перестала влиять на оценку компании. Локально основным фактором поддержки ее акций является значительное ослабление рубля, которое компенсирует снижение мировых цен на нефть и сокращение добычи, — считает эксперт.

Собеседник издания не ожидает дальнейшего существенного ослабления рубля. С сентября правительство планирует снизить выплаты по демпферу в два раза, в этом случае компания может стать одной из наиболее пострадавших среди нефтяников, подчеркивает Малых. На этом фоне она не ожидает дальнейшего роста ее акций.

Акции КАМАЗа росли на фоне ухода из России конкурентов

— Фондовый рынок, безусловно, показал восстановление в первом полугодии текущего года, несмотря на санкционное давление. Индекс МосБиржи вырос на 30%, — прокомментировал Альберт Короев, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». — Например, акции «Татнефти» вернулись к уровням февраля 2022 года, с которых последовал обвал.

Эксперт сегодня смотрит на развитие российского рынка умеренно позитивно. Индекс Мосбиржи, по его оценкам, может продолжить подъем к 3 480 пунктам.

Акции КАМАЗа, по словам Короева, росли на ожиданиях, что на фоне санкций и ухода из России зарубежных конкурентов отечественные автозаводы могут увеличить производство, получить от государства какие-либо преференции, финансовые стимулы или госзаказы, отметил он.

Также эксперт считает, что у акций «Татнефти» все же есть потенциал роста — порядка 22% на горизонте года с текущих уровней.