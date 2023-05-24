Московское бюро представило концепцию Соборной мечети Казани в Адмиралтейской слободе

Архитектурное бюро Цимайло, Ляшенко и партнеры на форуме «АРХ-Москва» представило концепцию соборной мечети в Казани, возведение которой приурочено к 1100-летию принятия ислама в России.



Новое здание должно стать символом религии в стране и ее современным знаком — этот статус определил архитектурную концепцию. Прообразом мечети стала главная мусульманская святыня — Кааба. Мечеть стоит на воде, соединяясь с берегом Волги с помощью общественной площади. Здание представляет собой черный куб, в центре которого находится молельный зал. Форма купола — отсылка к расположению молящихся вокруг Каабы.

Фото: tlp-ab.ru

Пространство по периметру займет Музей истории ислама. Экспозиция обрамляет зал, поддерживая связь с центром мечети.

Фото: tlp-ab.ru

— Облик здания отражает сочетание светского и религиозного, открытого и в то же время сакрального. Решение фасадов развивает эту идею: каменные блоки сдвинуты таким образом, чтобы в кладке образовались просветы. Так купол зала можно увидеть с большого расстояния и с идущих по реке судов. Масштаб мечети подчеркивает единственный минарет, в котором находится смотровая площадка, — указали в архитектурном бюро.

Фото: tlp-ab.ru

Международный конкурс на эскизный проект нового культового сооружения запустили 1 апреля 2022 года, прием заявок длился до 15 апреля, а конкретного технического задания не было, кроме нескольких параметров: это должна быть мечеть на 10 тысяч человек, размещенная на территории в 8,2 га. 20 мая торжественно заложили камень в основание мечети на месте парка «Кырлай», который в начале апреля разобрали (и тут же возникла новая тема с его переносом).

8 июля в Казанской ратуше, задержав церемонию на два часа, из 18 финалистов объявили победителей, породив новую интригу, поскольку их оказалось два. Для москвичей из «Гинзбург Архитектс» это был первый проект мечети. Для одного из создателей мечети «Кул-Шариф» Айвара Саттарова — очередной, но желанный. По его словам, он мечтал о нем 26 лет. Оба победителя получили по 2,5 млн рублей. Проекты отличались визуально, так что было понятно, что объединить их вряд ли получится. При этом продолжались споры о месте. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко