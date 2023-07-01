Галина Ахмерова: «Российские женщины отличаются высоким уровнем экономической активности»
Эксперт: на российском рынке труда растет спрос на женский труд
По данным ряда исследований, наиболее успешными на рынке становятся компании, чей топ-менеджмент состоит из значительной части женщин. Многие эксперты также убеждены, что решая кадровый вопрос российским работодателям следует делать ставку на прекрасную половину человечества. «Российские женщины отличаются высоким уровнем образования и экономической активности», отмечает основатель фонда развития доступности современного образования «Дарвин» и создатель платформы Round Галина Ахмерова. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт рассуждает о том, почему спрос на женский труд в стране будет только расти.
Кадровый вопрос помогут решить женщины
Более одного миллиона человек нужны России в ближайшие 5 лет для обеспечения технологического суверенитета, заявила в ходе ПМЭФ-2023 вице-премьер Татьяна Голикова. «Это самые скромные подсчеты. Все будет зависеть от того, как Российская Федерация будет развиваться в технологических отраслях, которые определены как приоритетные»,— подчеркнула она.
С одной стороны, цифра не выглядит масштабной, если бы не одно но.
Российская Федерация уже практически исчерпала свой трудовой ресурс: безработных осталось всего 2,4 млн человек, что в процентном соотношении составляет около 3% и является историческим минимумом.
Ранее я уже писала об одном потенциальном источнике кадров — это молодежь (с 14 лет, студенты и сотрудники без опыта), вовлечением которой в трудовую деятельность сейчас активно занимаются компании и государство. Из последнего, например, студенты-ординаторы смогут работать на должности врачей-стажеров из-за нехватки кадров. Таким способом Минздрав планирует частично решить кадровые проблемы в сфере здравоохранения. По состоянию на 2022 год, в стране не хватает более 26 тысяч врачей и более 58 тысяч специалистов со средним медицинским образованием.
Вторая категория, к которой стоит основательно присмотреться — женщины (в том числе находящиеся в декретном отпуске или не желающие выходить на полную ставку, в связи с заботой о семье отдельно — про них уже писала).
Правительство уже плотно занимается этим вопросом: свидетельств этого уже достаточно. Никогда еще на ПМЭФ (а также на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum») не было такого числа сессий, посвященных вовлечению женщин в науку, в инженерию, в бизнес и тому подобное.
На пленарной дискуссии ПМЭФ-23 Владимир Путин пообещал сохранить пособия на детей до полутора лет даже при возвращении на работу (стимулируя тем самым частичную занятость мам в декрете) — даже это может привлечь на рынок труда десятки тысяч женщин.
Всего матерей с детьми в таком возрасте в России сейчас около 2,5 млн человек, и работающих среди них меньше, чем среди нерожавших или имеющих детей постарше. Сейчас Минтруд, по поручению правительства, готовит целый пакет мер по их вовлечению в рынок труда в дополнение к уже принятой Национальной стратегии действий в интересах женщин.
«Очевидны высокие лидерские и одновременно социально-ориентированные качества женщин»
Хочется также немного подробнее рассказать и об этой стратегии. Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2023—2030 годы была утверждена распоряжением правительства Российской Федерации от 29 декабря 2022 г.
Этот документ остался малозамеченным в СМИ, а в нем содержатся очень любопытные цифры и факты (обратив внимание на которые, работодатели, думаю, внесут коррективы и в свои кадровые и HR-стратегии).
По данным Федеральной службы государственной статистики, на начало 2022 года в России проживали 145,6 млн человек, из них 77,9 млн составляли женщины. Это более 50% населения страны.
Российские женщины отличаются высоким уровнем образования и экономической активности. Более половины граждан, имеющих высшее образование, — женщины (55%). При этом в 2021 году доля занятых женщин в общей численности занятого населения составила 48,6%.
Около 30% организаций, являющихся субъектами малого и среднего бизнеса, возглавляют женщины. Наибольшее представительство женщин-предпринимателей характерно для сферы социальных и образовательных услуг (я, кстати, тоже в этой категории). Доля женского предпринимательства в социальной сфере достигает 90%, в сфере услуг — 58%.
Среди самозанятых женщины составляют 40%.
За последние 5 лет доля женщин, занимающих должности гражданской службы в центральных аппаратах федеральных органов государственной власти, увеличилась на 2,5 процентных пункта.
Доля женщин на руководящих должностях в центральных аппаратах федеральных органов государственной власти увеличилась на 5,3 процентных пункта и составляет почти 40% от общего числа руководителей.
Очевидны высокие лидерские и одновременно социально-ориентированные качества женщин. Тут в подтверждение статистики я бы привела еще крайне интересное наблюдение Алены Владимирской (одна из самых известных карьерных консультантов России):
«В России резко возрос интерес к женщинам топ-менеджерам.
- Как было 5—7 лет назад? Нам нужен топ. Женщин не смотрим.
- Как было 3—4 года назад? Нам нужен топ. Женщин смотрим, но предпочтение мужчинам.
- Как сейчас? Нам нужен топ. Желательно женщина.
Я сначала связывала этот эффект с мобилизацией — страхом, что потеряешь топа неожиданно. Но так ведут себя и компании, у которых есть отсрочки. Стала разговаривать с акционерами (поговорила с четырьмя, у которых сейчас к нам именно такой запрос). Называют другие причины. Далее цитирую.
- «Смотришь на 35-летнего топ-менеджера. А у него страх в глазах — он теперь боится будущего. Он вообще не понимает, что с его карьерой будет через год, через три. Особенно, если мужчина в международной компании работал. Зачем мне топ, который боится или не верит в будущее страны? Как он тут будет бизнесом рулить? А смотришь в глаза женщины, там такого страха нет. Там есть история про дом, про семью, про Родину. Это сейчас важно».
- «Сейчас важнее не хард, а софт навыки. Одна системы ценностей. Сплоченность людей. А женщина это лучше чувствует. И лучше цементирует команду».
- «Мужчина, он же про большую победу. Про экзит, про ipo, про захват огромного рынка. А женщина про историю маленьких ежедневных шагов, маленьких ежедневных побед. Сейчас надо концентрироваться на этом».
«Речь идет больше о работе над снятием барьеров и разрушении стереотипов»
Я и сама очень люблю работать с женщинами-руководителями, даже научилась находить баланс с декретными отпусками.
Еще немного хочется отметить несколько моментов из Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023—2030 гг. Реализация направления «Повышение роли женщин в развитии общества, улучшение качества их жизни» предполагает решение следующих задач:
- формирование у девочек и женщин в образовательных организациях, в том числе в организациях профессионального образования, мотивации к овладению техническими и технологическими профессиями и специальностями, а также к работе по полученной профессии, специальности;
- создание условий для выявления и развития талантов девочек и женщин;
- формирование и распространение программ повышения цифровой и финансовой грамотности женщин и девочек, в том числе в области инвестиций;
Я тут не хотела бы как-то разделять таланты на мужские и женские. Речь больше идет о работе над снятием существующих барьеров и разрушением стереотипов. Например, что в IT работают только мужчины, это давно неправда. Мы должны помочь девушкам, желающим связать свою карьеру с IT и диджитал-сферой.
В Югре в рамках XIV международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС мы, например, реализовывали проект «Лидеры ИТ» для девочек при поддержке Евразийского объединения женщин-лидеров. В проекте приняли участие более 50 конкурсанток из девяти субъектов России, десять из них после отборочного онлайн-тура приехали в Ханты-Мансийск, чтобы пройти обучение и презентовать свои проекты заместителю губернатора Югры Елене Шумаковой.
Девушками были предложены цифровые проекты для решения той или иной социальной проблемы в сферах здравоохранения, спорта и культуры. В лаборатории конкурсантки совместно с игротехниками доработали идеи до полноценных проектов. Заместитель главы региона поприветствовала участниц и пожелала дальнейшего развития и новых достижений. Отметим, что по итогам очного отбора девушкам назначены женщины-наставники, при поддержке которых в течение учебного года финалистки будут реализовывать свои проекты в школах и вести просветительскую деятельность, а также участвовать в мероприятиях по развитию цифровых и социальных проектов.
Это один из примеров, как в реальной жизни стратегия может претворяться в практическую реализацию и формировать сообщества девушек-лидеров в сфере IT, вовлечения девочек в технологическую сферу для эффективной коммуникации и расширения сети профессиональных контактов между женщинами-лидерами и подрастающим поколением.
Надеюсь, что похожая преемственность будет постепенно проникать и в другие сферы.
Справка
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