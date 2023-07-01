Галина Ахмерова: «Российские женщины отличаются высоким уровнем экономической активности»

Эксперт: на российском рынке труда растет спрос на женский труд

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Галиной Ахмеровой

По данным ряда исследований, наиболее успешными на рынке становятся компании, чей топ-менеджмент состоит из значительной части женщин. Многие эксперты также убеждены, что решая кадровый вопрос российским работодателям следует делать ставку на прекрасную половину человечества. «Российские женщины отличаются высоким уровнем образования и экономической активности», отмечает основатель фонда развития доступности современного образования «Дарвин» и создатель платформы Round Галина Ахмерова. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт рассуждает о том, почему спрос на женский труд в стране будет только расти.

Кадровый вопрос помогут решить женщины

Более одного миллиона человек нужны России в ближайшие 5 лет для обеспечения технологического суверенитета, заявила в ходе ПМЭФ-2023 вице-премьер Татьяна Голикова. «Это самые скромные подсчеты. Все будет зависеть от того, как Российская Федерация будет развиваться в технологических отраслях, которые определены как приоритетные»,— подчеркнула она.

С одной стороны, цифра не выглядит масштабной, если бы не одно но.

Российская Федерация уже практически исчерпала свой трудовой ресурс: безработных осталось всего 2,4 млн человек, что в процентном соотношении составляет около 3% и является историческим минимумом.

Ранее я уже писала об одном потенциальном источнике кадров — это молодежь (с 14 лет, студенты и сотрудники без опыта), вовлечением которой в трудовую деятельность сейчас активно занимаются компании и государство. Из последнего, например, студенты-ординаторы смогут работать на должности врачей-стажеров из-за нехватки кадров. Таким способом Минздрав планирует частично решить кадровые проблемы в сфере здравоохранения. По состоянию на 2022 год, в стране не хватает более 26 тысяч врачей и более 58 тысяч специалистов со средним медицинским образованием.

Вторая категория, к которой стоит основательно присмотреться — женщины (в том числе находящиеся в декретном отпуске или не желающие выходить на полную ставку, в связи с заботой о семье отдельно — про них уже писала).

Правительство уже плотно занимается этим вопросом: свидетельств этого уже достаточно. Никогда еще на ПМЭФ (а также на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum») не было такого числа сессий, посвященных вовлечению женщин в науку, в инженерию, в бизнес и тому подобное.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Галиной Ахмеровой

На пленарной дискуссии ПМЭФ-23 Владимир Путин пообещал сохранить пособия на детей до полутора лет даже при возвращении на работу (стимулируя тем самым частичную занятость мам в декрете) — даже это может привлечь на рынок труда десятки тысяч женщин.



Всего матерей с детьми в таком возрасте в России сейчас около 2,5 млн человек, и работающих среди них меньше, чем среди нерожавших или имеющих детей постарше. Сейчас Минтруд, по поручению правительства, готовит целый пакет мер по их вовлечению в рынок труда в дополнение к уже принятой Национальной стратегии действий в интересах женщин.

«Очевидны высокие лидерские и одновременно социально-ориентированные качества женщин»

Хочется также немного подробнее рассказать и об этой стратегии. Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2023—2030 годы была утверждена распоряжением правительства Российской Федерации от 29 декабря 2022 г.

Этот документ остался малозамеченным в СМИ, а в нем содержатся очень любопытные цифры и факты (обратив внимание на которые, работодатели, думаю, внесут коррективы и в свои кадровые и HR-стратегии).

По данным Федеральной службы государственной статистики, на начало 2022 года в России проживали 145,6 млн человек, из них 77,9 млн составляли женщины. Это более 50% населения страны.

Российские женщины отличаются высоким уровнем образования и экономической активности. Более половины граждан, имеющих высшее образование, — женщины (55%). При этом в 2021 году доля занятых женщин в общей численности занятого населения составила 48,6%.

Около 30% организаций, являющихся субъектами малого и среднего бизнеса, возглавляют женщины. Наибольшее представительство женщин-предпринимателей характерно для сферы социальных и образовательных услуг (я, кстати, тоже в этой категории). Доля женского предпринимательства в социальной сфере достигает 90%, в сфере услуг — 58%.

Среди самозанятых женщины составляют 40%.

Российские женщины отличаются высоким уровнем образования и экономической активности. Фото: realnoevremya.ru

За последние 5 лет доля женщин, занимающих должности гражданской службы в центральных аппаратах федеральных органов государственной власти, увеличилась на 2,5 процентных пункта.

Доля женщин на руководящих должностях в центральных аппаратах федеральных органов государственной власти увеличилась на 5,3 процентных пункта и составляет почти 40% от общего числа руководителей.

Очевидны высокие лидерские и одновременно социально-ориентированные качества женщин. Тут в подтверждение статистики я бы привела еще крайне интересное наблюдение Алены Владимирской (одна из самых известных карьерных консультантов России):

«В России резко возрос интерес к женщинам топ-менеджерам.

Как было 5—7 лет назад? Нам нужен топ. Женщин не смотрим.

Как было 3—4 года назад? Нам нужен топ. Женщин смотрим, но предпочтение мужчинам.

Как сейчас? Нам нужен топ. Желательно женщина.

Я сначала связывала этот эффект с мобилизацией — страхом, что потеряешь топа неожиданно. Но так ведут себя и компании, у которых есть отсрочки. Стала разговаривать с акционерами (поговорила с четырьмя, у которых сейчас к нам именно такой запрос). Называют другие причины. Далее цитирую.



«Смотришь на 35-летнего топ-менеджера. А у него страх в глазах — он теперь боится будущего. Он вообще не понимает, что с его карьерой будет через год, через три. Особенно, если мужчина в международной компании работал. Зачем мне топ, который боится или не верит в будущее страны? Как он тут будет бизнесом рулить? А смотришь в глаза женщины, там такого страха нет. Там есть история про дом, про семью, про Родину. Это сейчас важно».

«Сейчас важнее не хард, а софт навыки. Одна системы ценностей. Сплоченность людей. А женщина это лучше чувствует. И лучше цементирует команду».

«Мужчина, он же про большую победу. Про экзит, про ipo, про захват огромного рынка. А женщина про историю маленьких ежедневных шагов, маленьких ежедневных побед. Сейчас надо концентрироваться на этом».

«Речь идет больше о работе над снятием барьеров и разрушении стереотипов»

Я и сама очень люблю работать с женщинами-руководителями, даже научилась находить баланс с декретными отпусками.

Создание условий для выявления и развития талантов девочек и женщин — часть Национальной стратегии. Фото: realnoevremya.ru

Еще немного хочется отметить несколько моментов из Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023—2030 гг. Реализация направления «Повышение роли женщин в развитии общества, улучшение качества их жизни» предполагает решение следующих задач:



формирование у девочек и женщин в образовательных организациях, в том числе в организациях профессионального образования, мотивации к овладению техническими и технологическими профессиями и специальностями, а также к работе по полученной профессии, специальности;

создание условий для выявления и развития талантов девочек и женщин;

формирование и распространение программ повышения цифровой и финансовой грамотности женщин и девочек, в том числе в области инвестиций;

Я тут не хотела бы как-то разделять таланты на мужские и женские. Речь больше идет о работе над снятием существующих барьеров и разрушением стереотипов. Например, что в IT работают только мужчины, это давно неправда. Мы должны помочь девушкам, желающим связать свою карьеру с IT и диджитал-сферой.

В Югре в рамках XIV международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС мы, например, реализовывали проект «Лидеры ИТ» для девочек при поддержке Евразийского объединения женщин-лидеров. В проекте приняли участие более 50 конкурсанток из девяти субъектов России, десять из них после отборочного онлайн-тура приехали в Ханты-Мансийск, чтобы пройти обучение и презентовать свои проекты заместителю губернатора Югры Елене Шумаковой.

Награждение победителей «Лидеры ИТ» в рамках XIV международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Галиной Ахмеровой

Девушками были предложены цифровые проекты для решения той или иной социальной проблемы в сферах здравоохранения, спорта и культуры. В лаборатории конкурсантки совместно с игротехниками доработали идеи до полноценных проектов. Заместитель главы региона поприветствовала участниц и пожелала дальнейшего развития и новых достижений. Отметим, что по итогам очного отбора девушкам назначены женщины-наставники, при поддержке которых в течение учебного года финалистки будут реализовывать свои проекты в школах и вести просветительскую деятельность, а также участвовать в мероприятиях по развитию цифровых и социальных проектов.



Это один из примеров, как в реальной жизни стратегия может претворяться в практическую реализацию и формировать сообщества девушек-лидеров в сфере IT, вовлечения девочек в технологическую сферу для эффективной коммуникации и расширения сети профессиональных контактов между женщинами-лидерами и подрастающим поколением.

Надеюсь, что похожая преемственность будет постепенно проникать и в другие сферы.

Галина Ахмерова