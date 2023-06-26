Новости спорта

04:04 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Ватерпольный сезон завершился матчем «КОС-Синтез-УОР» и Казани

00:00, 26.06.2023

В бассейне «Оргсинтеза» встретились славное прошлое и светлое завтра

Ватерпольный сезон завершился матчем «КОС-Синтез-УОР» и Казани
Фото: представлено пресс-службой СК «Синтез» для realnoevremya.ru

Товарищеским матчем между любительским ватерпольным клубом «Казань» и командой Суперлиги «КОС-Синтез-УОР» завершился ватерпольный сезон 2022-2023 года, с подведением итогов и раздачей подарков. Подробности — в репортаже спортивной редакции «Реального времени».

И снова «здравствуйте»

Ватерполисты «КОС-Синтез-УОР» дисциплинированно собрались на игру, несмотря на то что Богдан Комаров ранее отыграл за сборную страны целый ряд товарищеских матчей в Турции с местной сборной и национальной командой Румынии. Его партнеры по «КОС-Синтез-УОР» выступали на турнире в Беларуси, но из них на товарищеском матче был только Илья Васильев. Поскольку голкиперы Кирилл Бадьяров и Даниил Кудрявцев, и полевые игроки Сергей Белянский, Азат Ганиев, Камиль Шайдуллин не смогли принять участия в товарищеском матче, то их заменили более молодые коллеги, а ворота защищал Родион Тимофеев. В любом случае, Евгений Ярощук набрал 14 игроков, впрочем, как и его коллега по тренерскому мостику Вячеслав Горюнов. Под его руководством было столько игроков, что не на всех хватило игровых шапочек, и они по ходу игры начали меняться ими так часто, что комментатор игры Хайдар Хисматуллин предложил многочисленным болельщикам … «различать игроков по физиономиям». Впрочем, это не составляло проблем, поскольку за «Казань» вышли играть недавний директор клуба Кирилл Макаров, с кем Ярощук перед игрой долго и душевно общался, бывший игрок сборной России Альберт Зинатуллин, с кем уже после игры не менее долго и душевно общался журналист «Реального времени». Плюс игрок сборной Узбекистана Раис Ковязин, вице-президент Федерации водного поло Татарстана Игорь Крюков, экс-синтезовцы Сергей Дудкин, Кирилл Тихонов, бывшие игроки «Синтеза» и его первого дубля «Химика». Уровень судейства был максимально высоким, поскольку на бортике со свистком отработал легендарный судья международной категории, отработавший четыре олимпийских турнира, Андрей Афанасьев. Кстати, двумя днями ранее Ковязин и Ярощук анонсировали проведение товарищеского матча, побывав на утренней программе ТНВ.

Раис Ковязин: «На любительские турниры мы подтягиваем и молодых ватерполистов»

Забегая вперед, Ковязин оказался наиболее востребован не только перед товарищеским матчем, но и по его завершению. Дал экспресс-комментарий пресс-службе «КОС-Синтеза»: «Эмоции самые положительные, мы давно не играли на большой «поляне», тем более с такими молодыми соперниками, которые нас очень сильно напрягли. У нас есть опыт, но у них отменная физическая подготовка». Уже затем, после игры, Ковязин делился впечатлениями с корреспондентом «Реального времени». «В целом у нас летний сезон достаточно плотный, поскольку на каждый месяц выпадает выезд на какой-либо турнир. Но все они по мини-ватерполу. И еще надо уточнить, что у нас на этих соревнованиях выступает любительская команда, и на любительских турнирах мы можем разнообразить состав и более молодыми игроками, а сейчас заявили исключительно ветеранский состав, которым мы вышли играть против «КОС-Синтез-УОР».

К эмоциям Ковязина подключился и Кирилл Макаров, который, как гоголевский Ноздрев, давно не бравший в руки шашки, давно не плавал с мячом в плавках, а в результате отыграл как другой Кирилл, Новоксенов, ранее вернувшийся в профи-спорт из любительского.

— В водном поло не так много локаций, где мы могли бы собраться, сыграть с бывшими партнерами по спортшколе хороший матч, пообщаться, наконец. Поэтому, выскажу благодарность тем, кто придумал этот матч. Будут приглашать в дальнейшем, обязуемся приходить, мы за любой «хипеш» подобного рода.

Молодежь рванула со старта

Первый период завершился со счетом — 2:0 в пользу молодых ватерполистов, хотя тот же Ковязин мог размочить и сократить счет одновременно, когда на последних секундах не реализовал выход на одинокого вратаря «КОС-Синтез-УОР», послав мяч выше перекладины ворот. Но во втором периоде казанцы не только сравняли счет, но и вышли вперед. Один из голов был забит Евгением Кушко, заработавшим и реализовавшим штрафной бросок, отправив мяч точно в гол ворот. Как же не хватает «Синтезу» подобной реализации пятиметровых на протяжении последних лет, включая недавний финал Кубка России. Если в больших клубах давно есть тренеры по вратарям, с недавнего времени появились тренеры по защитникам и нападающим, то у «КОС-Синтеза» насущная необходимость в тренере по пенальти.

Молодые синтезовцы теряли инициативу, но уйти на большой перерыв в роли отстающих им не дал капитан Назим Зигангиров, который забил замысловатый гол, попав в штангу, откуда мяч отскочил в затылок вратарю и заплыл в ворота — 3:3.

Фото: представлено realnoevremya.ru пресс-службой СК «Синтез»

«Получилась отличная игра, всегда приятно сразиться с представителями более опытного поколения. Сказалось то, что мы лучше подготовлены физически», — так резюмировал свои впечатления Зигангиров, общаясь с комментатором матча Олегом Пшеничным.

С начала третьего периода у молодежи начал забивать их главный бомбардир Богдан Комаров, однажды даже реализовавший момент, находясь на не свойственной ему позиции столпа, а вот казанская «Пушка страшная», он же бомбардир Кирилл Тихонов был надежно прикрыт. Иногда двумя обороняющимися, забив только в начале четвертого периода, сократив разрыв в счете — 6:5 в пользу «КОС-Синтез-УОР». Итоговый счет был установлен вместе с финальной сиреной, когда «казанцы» забили мяч в пустые ворота юниоров, пошедших в атаку всей командой, включая вратаря — 7:6.

«Синтез» и все-все-все

В этом году Россия, надеемся, отметит 10-летие со дня старта казанской Универсиады-2013. Один из ее участников Альберт Зинатуллин:

— Не очень помню, как складывалось начало универсиадского турнира, зато в памяти остался полуфинальный поединок с Сербией, которую мы обыграли. Там играли Никола Дедович, будущий игрок «Синтеза», Борис Вапенски, будущий игрок сборной Грузии (а еще Страхинья Расович, будущий олимпийский чемпион, Срджан Вуксанович и Душан Маркович, в будущем игроки сборной Казахстана). К сожалению, на финал с венграми сил уже не хватило, не забили два «своих» гола, и мы не смогли порадовать болельщиков победой.

Следующий год будет отмечен 50-летием ватерпольного клуба «Синтез». Пусть «Ак Барс» и «Рубин» постарше, но в их длинной истории были и смены названий, и смены хозяев клубов, как и у российских суперклубов с долгой еще советской историей, всех этих «Динамо», «Спартаков», ЦСКА. «Синтез» 1974 года рождения как родился в бассейне «Оргсинтез», усилиями предприятия «Казаньоргсинтез», так и здравствует сегодня, попутно выращивая десятки людей, которых мы знаем не только с точки зрения водного поло. Вот бы собрать на «полтешок» всех их, Ирека Зиннурова и Владимира Леонова, Андрея Белофастова и Марата Закирова, Олега Владимирова и Эдуарда Олонова, Александра Бойко и Алексея Черных, Владимира Захарова и Рустема Юмаева, Николая Максимова и Николая Шарафеева (а вдруг), Игоря Горбача и Филиппа Кирсанова, однофамильцев Петра Романова и Александра Романова, Дмитрия Дудкина и Рустема Насыбуллина, Деяна Савича и Владимира Гойковича. Собрать всех, пока живы ветераны, чтобы порадоваться встрече, а не грустить потом на поминках. Поскольку синтезовские пятьдесят надо умножать на три, поскольку команда прожила их, не меняя ни прописки, ни «родителя». Как вам такое?

Джаудат Абдуллин
Справка

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Реального времени».

СпортВодные виды спорта Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости спорта

04:04 МСК Все новости
Новости раздела