Ватерпольный сезон завершился матчем «КОС-Синтез-УОР» и Казани

В бассейне «Оргсинтеза» встретились славное прошлое и светлое завтра

Фото: представлено пресс-службой СК «Синтез» для realnoevremya.ru

Товарищеским матчем между любительским ватерпольным клубом «Казань» и командой Суперлиги «КОС-Синтез-УОР» завершился ватерпольный сезон 2022-2023 года, с подведением итогов и раздачей подарков. Подробности — в репортаже спортивной редакции «Реального времени».



И снова «здравствуйте»

Ватерполисты «КОС-Синтез-УОР» дисциплинированно собрались на игру, несмотря на то что Богдан Комаров ранее отыграл за сборную страны целый ряд товарищеских матчей в Турции с местной сборной и национальной командой Румынии. Его партнеры по «КОС-Синтез-УОР» выступали на турнире в Беларуси, но из них на товарищеском матче был только Илья Васильев. Поскольку голкиперы Кирилл Бадьяров и Даниил Кудрявцев, и полевые игроки Сергей Белянский, Азат Ганиев, Камиль Шайдуллин не смогли принять участия в товарищеском матче, то их заменили более молодые коллеги, а ворота защищал Родион Тимофеев. В любом случае, Евгений Ярощук набрал 14 игроков, впрочем, как и его коллега по тренерскому мостику Вячеслав Горюнов. Под его руководством было столько игроков, что не на всех хватило игровых шапочек, и они по ходу игры начали меняться ими так часто, что комментатор игры Хайдар Хисматуллин предложил многочисленным болельщикам … «различать игроков по физиономиям». Впрочем, это не составляло проблем, поскольку за «Казань» вышли играть недавний директор клуба Кирилл Макаров, с кем Ярощук перед игрой долго и душевно общался, бывший игрок сборной России Альберт Зинатуллин, с кем уже после игры не менее долго и душевно общался журналист «Реального времени». Плюс игрок сборной Узбекистана Раис Ковязин, вице-президент Федерации водного поло Татарстана Игорь Крюков, экс-синтезовцы Сергей Дудкин, Кирилл Тихонов, бывшие игроки «Синтеза» и его первого дубля «Химика». Уровень судейства был максимально высоким, поскольку на бортике со свистком отработал легендарный судья международной категории, отработавший четыре олимпийских турнира, Андрей Афанасьев. Кстати, двумя днями ранее Ковязин и Ярощук анонсировали проведение товарищеского матча, побывав на утренней программе ТНВ.

Раис Ковязин: «На любительские турниры мы подтягиваем и молодых ватерполистов»

Забегая вперед, Ковязин оказался наиболее востребован не только перед товарищеским матчем, но и по его завершению. Дал экспресс-комментарий пресс-службе «КОС-Синтеза»: «Эмоции самые положительные, мы давно не играли на большой «поляне», тем более с такими молодыми соперниками, которые нас очень сильно напрягли. У нас есть опыт, но у них отменная физическая подготовка». Уже затем, после игры, Ковязин делился впечатлениями с корреспондентом «Реального времени». «В целом у нас летний сезон достаточно плотный, поскольку на каждый месяц выпадает выезд на какой-либо турнир. Но все они по мини-ватерполу. И еще надо уточнить, что у нас на этих соревнованиях выступает любительская команда, и на любительских турнирах мы можем разнообразить состав и более молодыми игроками, а сейчас заявили исключительно ветеранский состав, которым мы вышли играть против «КОС-Синтез-УОР».

К эмоциям Ковязина подключился и Кирилл Макаров, который, как гоголевский Ноздрев, давно не бравший в руки шашки, давно не плавал с мячом в плавках, а в результате отыграл как другой Кирилл, Новоксенов, ранее вернувшийся в профи-спорт из любительского.

— В водном поло не так много локаций, где мы могли бы собраться, сыграть с бывшими партнерами по спортшколе хороший матч, пообщаться, наконец. Поэтому, выскажу благодарность тем, кто придумал этот матч. Будут приглашать в дальнейшем, обязуемся приходить, мы за любой «хипеш» подобного рода.

Молодежь рванула со старта

Первый период завершился со счетом — 2:0 в пользу молодых ватерполистов, хотя тот же Ковязин мог размочить и сократить счет одновременно, когда на последних секундах не реализовал выход на одинокого вратаря «КОС-Синтез-УОР», послав мяч выше перекладины ворот. Но во втором периоде казанцы не только сравняли счет, но и вышли вперед. Один из голов был забит Евгением Кушко, заработавшим и реализовавшим штрафной бросок, отправив мяч точно в гол ворот. Как же не хватает «Синтезу» подобной реализации пятиметровых на протяжении последних лет, включая недавний финал Кубка России. Если в больших клубах давно есть тренеры по вратарям, с недавнего времени появились тренеры по защитникам и нападающим, то у «КОС-Синтеза» насущная необходимость в тренере по пенальти.

Молодые синтезовцы теряли инициативу, но уйти на большой перерыв в роли отстающих им не дал капитан Назим Зигангиров, который забил замысловатый гол, попав в штангу, откуда мяч отскочил в затылок вратарю и заплыл в ворота — 3:3.

Фото: представлено realnoevremya.ru пресс-службой СК «Синтез»

«Получилась отличная игра, всегда приятно сразиться с представителями более опытного поколения. Сказалось то, что мы лучше подготовлены физически», — так резюмировал свои впечатления Зигангиров, общаясь с комментатором матча Олегом Пшеничным.

С начала третьего периода у молодежи начал забивать их главный бомбардир Богдан Комаров, однажды даже реализовавший момент, находясь на не свойственной ему позиции столпа, а вот казанская «Пушка страшная», он же бомбардир Кирилл Тихонов был надежно прикрыт. Иногда двумя обороняющимися, забив только в начале четвертого периода, сократив разрыв в счете — 6:5 в пользу «КОС-Синтез-УОР». Итоговый счет был установлен вместе с финальной сиреной, когда «казанцы» забили мяч в пустые ворота юниоров, пошедших в атаку всей командой, включая вратаря — 7:6.

«Синтез» и все-все-все

В этом году Россия, надеемся, отметит 10-летие со дня старта казанской Универсиады-2013. Один из ее участников Альберт Зинатуллин:

— Не очень помню, как складывалось начало универсиадского турнира, зато в памяти остался полуфинальный поединок с Сербией, которую мы обыграли. Там играли Никола Дедович, будущий игрок «Синтеза», Борис Вапенски, будущий игрок сборной Грузии (а еще Страхинья Расович, будущий олимпийский чемпион, Срджан Вуксанович и Душан Маркович, в будущем игроки сборной Казахстана). К сожалению, на финал с венграми сил уже не хватило, не забили два «своих» гола, и мы не смогли порадовать болельщиков победой.

Следующий год будет отмечен 50-летием ватерпольного клуба «Синтез». Пусть «Ак Барс» и «Рубин» постарше, но в их длинной истории были и смены названий, и смены хозяев клубов, как и у российских суперклубов с долгой еще советской историей, всех этих «Динамо», «Спартаков», ЦСКА. «Синтез» 1974 года рождения как родился в бассейне «Оргсинтез», усилиями предприятия «Казаньоргсинтез», так и здравствует сегодня, попутно выращивая десятки людей, которых мы знаем не только с точки зрения водного поло. Вот бы собрать на «полтешок» всех их, Ирека Зиннурова и Владимира Леонова, Андрея Белофастова и Марата Закирова, Олега Владимирова и Эдуарда Олонова, Александра Бойко и Алексея Черных, Владимира Захарова и Рустема Юмаева, Николая Максимова и Николая Шарафеева (а вдруг), Игоря Горбача и Филиппа Кирсанова, однофамильцев Петра Романова и Александра Романова, Дмитрия Дудкина и Рустема Насыбуллина, Деяна Савича и Владимира Гойковича. Собрать всех, пока живы ветераны, чтобы порадоваться встрече, а не грустить потом на поминках. Поскольку синтезовские пятьдесят надо умножать на три, поскольку команда прожила их, не меняя ни прописки, ни «родителя». Как вам такое?

Джаудат Абдуллин