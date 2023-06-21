Штрафы за использование иностранных мессенджеров в России / «Реальное время»
Госдума России приняла закон, вводящий штрафы за использование Telegram, WhatsApp и других иностранных мессенджеров: для физлиц он составит от 30 до 50 тыс. рублей, а для юридических — от 100 до 700 тыс. рублей. Однако пока переживать не стоит: ограничения вводятся только для должностных и юридических лиц, занятых на госслужбе или в финансовом секторе. Рядовых российских пользователей ограничения касаться не будут: важно не паниковать и понимать, что запрет введен в отдельных случаях для отдельных категорий людей и организаций. Подробнее о принятом законе, а также его возможных перспективах, поговорим сегодня в нашем обзоре «Реальное время Live».
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