«ТАИФ-НК» наградил лучших сотрудников в честь 25-летия компании

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

АО «ТАИФ-НК» отметил свое 25-летие. Теплая, душевная встреча по случаю юбилея состоялась в Управлении компании. 72 представителя нефтеперерабатывающего предприятия — от уборщиков до руководителей заводов — были отмечены дипломами, грамотами и благодарственными письмами различных уровней. Кто и за какие заслуги был удостоен ведомственных наград — в материале «Реального времени».

Гордость всей отечественной нефтепереработки



Сотрудники АО «ТАИФ-НК» в праздничной обстановке отметили 25-летие с основания нефтеперерабатывающего предприятия. В этот день в адрес работников АО «ТАИФ-НК» прозвучало много теплых слов. Особую благодарность людям, чьи золотые руки и умы формируют прогрессивное развитие нефтехимической отрасли, выразил генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

Обращаясь к присутствующим в зале, он подчеркнул, что нефтехимический комплекс республики, его производственный и кадровый потенциал — гордость не только Татарстана, но и всей отечественной нефтепереработки.

Особая роль в становлении предприятия принадлежит ветеранам производства, уверен генеральный директор АО «ТАИФ-НК». Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

— Сегодня мы отмечаем знаковую дату — 25-летие компании. В 1998 году был подписан протокол, в котором говорилось о создании ЗАО «ТАИФ-НК». Я, как и многие из вас, наблюдал становление нового предприятия «ТАИФ-НК». На тот момент оно имело только одну установку — ЭЛОУ-АВТ-7, введенную в эксплуатацию в 1979 году. В 1998 году началась череда масштабных изменений со строительством как отдельных узлов, установок, так и с вводом в эксплуатацию крупнейшего в мире комплекса — КГПТО. Я хочу поблагодарить ГК «ТАИФ». Направления, которые изначально были заданы, оказались верными. Теперь все, кто разбирается в нефтепереработке, смотрят в первую очередь на опыт «ТАИФ-НК», — подчеркнул Максим Новиков.



Особая роль в становлении предприятия принадлежит ветеранам производства, уверен генеральный директор АО «ТАИФ-НК».



— Хочу поблагодарить наших дорогих ветеранов. Спасибо вам за то, что воспитали такой дружный коллектив, заложили прочный фундамент для дальнейшего развития предприятия. Отдельную благодарность хочу выразить нашему коллективу. Это наш общий успех. С праздником! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, — торжественно сказал Максим Новиков.



«Вы — профессионалы своего дела»



Выразить свою признательность и лично поблагодарить работников компании за преданность профессии приехал советник генерального директора по нефтехимии АО «ТАИФ» Фарид Минигулов.



В своем выступлении он отметил, что группа компании ТАИФ всегда ставила перед собой высокие цели, заглядывая далеко вперед. Создавая АО «ТАИФ-НК», на протяжении многих лет ТАИФ вносил значительный вклад в импульс развития предприятия, активно планируя и прорабатывая долговременные программы, работал над повышением ее экономической эффективности, укреплением производственной и материально-технической базы.

Поблагодарить работников компании приехал советник генерального директора по нефтехимии АО «ТАИФ» Фарид Минигулов. Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

— Предприятие строилось, развивалось под руководством заместителя генерального директора ТАИФа Владимира Преснякова. Это неуемный и энергичный человек, большая часть программ, которые внедрялись в «ТАИФ-НК», — это его идеи и изобретения. Были и ошибки — не все учли или слишком перестраховались, но тем не менее предприятие стало более устойчивым в техническом и технологическом смысле. У вас прекрасный коллектив. Вы — профессионалы своего дела. Я поздравляю вас с этим прекрасным праздником. 25 лет для предприятия — это подростковый возраст. Впереди еще многие годы работы. Желаю не останавливаться на этом пути, достигать новых вершин и результатов, — подчеркнул он.

72 работника были удостоены наградами различного уровня. Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Во время торжественной церемонии прошло награждение лучших из лучших сотрудников АО «ТАИФ-НК». 72 работника были удостоены наградами различного уровня.



Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации наградили заместителя начальника цеха по эксплуатации электрооборудования электроцеха Нефтеперерабатывающего завода Тимура Хафизова. На предприятии он трудится 17 лет. За это время прошел все ступени карьерного роста — от электромонтера 3-го разряда до заместителя начальника цеха.

Сотрудники компании в праздничной обстановке отметили 25-летие с основания нефтеперерабатывающего предприятия. Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

— В «ТАИФ-НК» я пришел еще совсем молодым, сразу же после окончания колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. Начинал с самых низов. Прошел все виды разрядов. Предприятие мне дало многое в жизни. Здесь я узнал все новшества касательно электроэнергии, — говорит Тимур Хафизов и добавляет, что гордится тем, что когда-то выбрал именно эту профессию и устроился в АО «ТАИФ- НК».



— Без электроэнергии — никуда. Профессию я выбрал правильную, предприятие — тоже. Хочу всех поздравить с днем рождения компании. Наше предприятие — одно из лучших в Татарстане. Всем желаю достигать поставленных целей, — сказал он.



«Это не только моя награда, но и всего цеха»



Благодарностью раиса Республики Татарстан за многолетний плодотворный труд и вклад в развитие нефтехимической промышленности республики наградили начальника цеха гидрирования твердого топлива и сернистых нефтепродуктов КГПТО Альберта Карлина. На предприятие он устроился относительно недавно — 5 лет назад. До этого более 30 лет проработал на соседнем нефтехимическом предприятии. Говорит, что АО «ТАИФ-НК» — перспективная и динамично развивающаяся компания, где можно реализовать свой потенциал.

Теплая, душевная встреча по случаю юбилея состоялась в Управлении компании. Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

— У нас очень ответственная работа. Требует внимательности, сосредоточенности, понимания того, что делаешь. Технология первого цеха КГПТО — уникальная. Единственная в России. За ней — будущее всей нефтепереработки. Это не только моя награда, но и всего цеха. Это труд всех ребят, ну и мой тоже, — скромно говорит он. — Мы сплотились, собрали коллектив, который способен решать самые сложные задачи. Поздравляю всех с юбилеем, с 25-летием предприятия. Желаю всего самого наилучшего. Успехов в работе, творческого развития.



Среди награжденных и механик цеха подготовки, розлива углеводородных фракций, резервуарных парков хранения, налива и отгрузки нефтепродуктов завода Бензинов Ринат Мухаметзянов. Он удостоен благодарности АО «ТАИФ» за высокий профессионализм и добросовестный труд, большой вклад в развитие нефтехимической промышленности и выполнение производственных программ.

Ринат Мухаметзянов удостоен благодарности АО «ТАИФ» за высокий профессионализм и добросовестный труд. Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

— В «ТАИФ-НК» работаю с 2007 года. Пришел с соседнего предприятия токарем, потом стал мастером, затем механиком. Все в наших руках, каждый может вырасти до генерального директора, добиться результатов. Вот Максим Анатольевич (генеральный директор АО «ТАИФ-НК», — прим. ред.) начинал с низов, оператором, всего добился сам. Я горд тем, что меня сегодня наградили. Спасибо большое за то, что мои заслуги оценили на таком высоком уровне, — признался он.



«Молодым желаю трудиться так же усердно»



Благодарностью АО «ТАИФ-НК» был отмечен и Ильфат Мусаиров. 17 лет он работает на нефтеперерабатывающем предприятии в должности машиниста технологических насосов цеха каталитического крекинга сернистых нефтепродуктов завода Бензинов.

Дело Ильфата Мусаирова продолжает его сын. Он трудится оператором в соседнем цеху завода Бензинов. Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

— Я рад, что устроился именно сюда. Как начал работать в молодости в «ТАИФ-НК», так и продолжаю по сей день. Молодым желаю трудиться так же усердно, как ветераны производства. Пусть берут пример со старших, продолжают наше дело, — отмечает Ильфат Мусаиров.



Дело Ильфата Мусаирова продолжает его сын. Он трудится оператором в соседнем цеху завода Бензинов.



— Он сам выбрал эту профессию, по собственному желанию. Сказал, что тоже хочет стать профессиональным нефтепереработчиком. Сейчас вникает в профессию, спрашивает совета, я ему помогаю, — отмечает Ильфат.

Церемония награждения чередовалась номерами творческих коллективов. Реклама АО «ТАИФ-НК». Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Церемония награждения чередовалась с номерами творческих коллективов. Под занавес мероприятия под шквал аплодисментов прозвучала трогательная песня про родной город.

