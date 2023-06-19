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Татарстан охватили пожары / «Реальное время Live»

18:45, 19.06.2023 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Татарстан охватили пожары / «Реальное время Live»
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за минувшую неделю произошло сразу несколько крупных пожаров — так, 14 июня в Казани в жилом доме по ул. Чехова горела крыша здания, обошлось без жертв, однако жильцов верхних этажей пришлось переселять. Вчера в Тукаевском районе республики в селе Саитово пожар унес жизни семи человек, среди которых четверо — дети. Частный дом сгорел дотла. В воскресенье уже снова в Казани горела квартира на ул. Павлюхина, обошлось без погибших, хотя один из жильцов сейчас и находится с ожогами в больнице. На фоне происходящих событий раис Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов усилить работу по усилению противопожарной безопасности, причем особое внимание он попросил уделить многодетным семьям. Подробнее об этих событиях поговорим сегодня в нашем обзоре «Реальное время Live» эксклюзивно для RUTUBE.

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