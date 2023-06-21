Европа раскалывает Россию и Белоруссию

В тяжелой атлетике уже есть заметные успехи

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Один год и один месяц остаются до старта летней Олимпиады в Париже, и для спортсменов России и Белоруссии все меньше шансов стать ее участниками. Вопрос даже не во времени, а в возможности отобраться на Игры через квалификационные старты, большая часть которых закрыта для наших спортсменов. Спортивная редакция «Реального времени» анализирует складывающуюся ситуацию.

На Европейских играх в Польше россиян не будет

Противостояние Европы с Россией и частично с Белоруссией уже перестает напоминать борьбу бульдогов под ковром, поскольку противники все откровеннее демонстрируют свои позиции невозможности спортивного сосуществования. На стартующих 21 июня в Польше Третьих Европейских играх не будет спортсменов России и Белоруссии ни в одной из заявленных дисциплин, несмотря на то, что отдельные федерации уже допустили наши страны до стартов. Бокс, дзюдо, тхэквондо — старты в этих видах уже прошли с участием россиян и белорусов, более того, в дзюдо даже есть маленькая радость от того, что российский борец Инал Тасоев удостоен золотой медали, которой его изначально лишили из-за судейской ошибки на завершившемся чемпионате мира в Катаре. То есть ощущение исторической справедливости присутствует, напоминая о временах, когда еще Крым был не наш, а спортивные ошибки представлялись просто спортивными ошибками.

Но факт с Тасоевым это просто «оптический обман зрения», редкий случай восторжествовавшей справедливости, который вряд ли будет иметь какие-либо далекие последствия. Россиянин получил золотую медаль, но ни шаг не приблизился к олимпийской путевке. Путевки будут распределяться по рейтингу, согласно определенным квотам, в рамках соревнований под названием Мировой тур, который завершится 23 июня 2024 года. Затем обладатели путевок будут рассматриваться комиссией по допуску. И тут может быть принято решение по отказу.

Но и в этом случае спортсмены не смогут гарантированно получить допуск в качестве нейтральных спортсменов. Недавний чемпионат мира по таэквондо прошел без участия двух россиян, олимпийских чемпионов Владислава Ларина и Максима Храмцова. В данном случае вообще обошлись без объяснения причин. Из двадцати участников чемпионата мира по дзюдо у пятерых есть подозрение в том, что они представляют армейские спортивные структуры. Международная федерация таэквондо допустила их до своих стартов, МОК даже рассматривать не будет подобные кандидатуры.

Недавний чемпионат мира по таэквондо прошел без участия двух россиян. Фото realnoevremya.ru

Оказавшиеся с нами в одной лодке отверженных беларусы уже делают телодвижения в плане получения допуска ведущих спортсменов на старты, и местные лидеры в тяжелой атлетике Петр Асаенок, Геннадий Лаптев, Евгений Тихонцов, Павел Ходасевич вошли в число 13 спортсменов, которых международная федерация допустила на старте ближайшего чемпионата мира.

Госорганы Украины бойкотируют старты с участием россиян

В свете написанного существует, скорее всего, еще одна деталь, которая и поясняет все эти телодвижения с допуском спортсменов на международные старты: психологическая. Вызвать логичное чувство раздражения у лидеров от того, что кто-то участвует на международных стартах, а твой чемпионский статус, скорее, служит препятствием. И тут совсем не помогает осознание того, что «палка о двух концах», и те же украинцы во многом лишены права участия на международных стартах, только по другой причине. Государственные органы Украины бойкотируют любые старты с мало-мальским участием россиян: чемпионаты мира по боксу и таэквондо, стартующий чемпионат Европы по фехтованию. А в Польшу, на Европейские игры, уже нас не допустят. Более того, коллективный Запад хочет, чтобы и в Париж мы не попали.

В итоге, ситуация находится в подвешенном состоянии, и понятно желание МОК внести раскол и во внутрикомандные отношения, и во взаимоотношения России и Беларуси. Мы-то привычные, россиян как начали бить с 2015 года, когда последовательно отстраняли легкую атлетику, затем греблю и тяжелую атлетику, затем просеивали всех кандидатов на олимпийский старт в Пхенчхане-2018, так ничего и не меняется. Борьба, проигранная тогда министром спорта Виталием Мутко на старте антироссийской истерии, когда на абсолютно противоправное отстранение всех легкоатлетов России, от юниорского «мала» до ветеранского «велика», продолжилась стратегическим поражением перед Олимпиадой-2016, в то время как руководитель ОКР Александр Жуков сдался, а всю черновую работу за него сделали менеджеры пловчихи Юлии Ефимовой. Именно ее допуск на старт олимпийских соревнований, полученный перед самым началом Олимпиады, вызвал прецедент, после которого участвовать смогли все, за исключением татарстанского велогонщика Ильнура Закарина, который просто-напросто не успел на велогонку.

Борьба, проигранная тогда министром спорта Виталием Мутко на старте антироссийской истерии, продолжилась стратегическим поражением. Фото realnoevremya.ru

Российский ОКР как в рот воды набрал

Умение нашего спортивного руководства красиво тусоваться рядом с олимпийскими чемпионами передалось и нынешнему руководству российского спорта. Министр спорта Олег Матыцин проиграл еще до Олимпийских игр, когда возглавляемая им ранее Международная федерация студенческого спорта выпихнула российских спортсменов со всех своих стартов. Российские позиции, которые казались наиболее прочными (помимо Матыцина в руководстве ФИСУ был еще и казанец Игорь Сивов), оказались на поверку карточным домиком. На летнюю Универсиаду в Китае мы также не поедем, хотя изначально эта Универсиада вообще должна была состояться в Екатеринбурге. Увы, вместо создания некого пророссийского лобби, Матыцин, во время руководства ФИСУ, горел какими-то странными прожектами в виде международных соревнований не среди стран, а среди университетов, по аналогии с многочисленными чемпионатами мира и Европы среди университетов. Таковых на самом деле хватает, а Универсиады как раз-таки были стартами среди спортсменов стран, чьи студенты могут обучаться в различных уголках земного шара.

На той же стене позора, по аналогии с диванчиком для слез и поцелуев из практики фигурного катания, должен находиться и Олимпийский комитет России. Если кто-то скажет, что Россия еще не потеряла шанс стартовать в Париже-2024, то мы напомним, что без участия нашей страны прошли четыре Европейских олимпийских фестиваля. Конкретно — 2022 года в Финляндии (зимние) и Баньска-Бистрица (Словакия), а также 2023 года в Италии (зимние). В июле юношеский ЕОК пройдет в Мариборе (Словения), будьте уверены, что россиян там также не будет. Если Украина верещит по поводу и без о своем отношении к турнирам, которые и так проходят без ее участия, то российский ОКР как в рот воды набрал даже по поводу беспрецедентного шага ЕОК, который не учел в таблице результатов зимнего Юношеского фестиваля в Финляндии бронзовые медали нашей хоккейной сборной. Соревнования были вынесены из общей программы и успели завершиться до начала СВО. В итоге существует две медальные таблицы с соревнований. Реальная и справедливая в «Википедии», где указана и бронза России, и серебро Беларуси, и придуманная финнами на официальном сайте соревнований, где ни России, ни Беларуси среди медалистов нет, хотя самой Финляндии учли золотую медаль, завоеванную их хоккеистами.

Увы, вместо создания некого пророссийского лобби, Матыцин, во время руководства ФИСУ, горел какими-то странными прожектами. Фото realnoevremya.ru

Спасибо менеджерам Юлии Ефимовой

Получается, что в хоккее с шайбой на ЕОК-2022 было разыграно только золото, хотя медали у наших спортсменов есть, их можно потрогать, но юридически их как бы нет. Казалось бы, ОКР мог устроить некую акцию протеста с участием хоккеистов-медалистов, все равно они ни до каких международных стартов не допущены, юниорские уже все пропустили, МЧМ-2024 тоже пройдет без них. Заявить о вопиющей несправедливости, возмутить общественность, подать в суды, как это сделали семь лет назад менеджеры Юлии Ефимовой, в конце концов добившиеся справедливости и для себя, и практически для всех членов олимпийской делегации России.

Руководство ОКР и Минспорта России это тот «лежачий камень», под который и вода не течет, и сам он тяжким грузом тянет российский спорт вниз. Глядя на верхи, ничего не предпринимают и низы. Решение Международной федерации конькобежного спорта не допускать до стартов следующего международного сезона российских фигуристов — это уже пример беззакония, возведенного в абсолют. Много ли у нас фигуристов из армейских и динамовских структур, членство в которых застопорило участие лидеров из других видов спорта. Можно ли считать встречу Камилы Валиевой с футболистами ЦСКА и совместное фото с легендой клуба Игорем Акинфеевым фактом причастности выпускницы школы нынешнего года к Вооруженным силам РФ? Если нет, то что останавливает руководство федерации? Свое возмущение по поводу этого решения выразило все российское спортивное селебрити, но тут важно не их кудахтанье на потребу российской публики, а вопрос: что вы сделали для того, чтобы могли стартовать нынешние поколения? Результаты работы в боксе, самбо и тхэквондо видны невооруженным глазом, в фехтовании дело сдвигается с мертвой точки, хотя состав сборной на ЧЕ выглядит марионеточным. Но эти виды спорта уже стартовали или стартуют в текущем 2023-м. А фигурное катание пролетает мимо международного сезона третий год подряд.

Джаудат Абдуллин