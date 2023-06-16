Президент России заявил, что с отечественного рынка никогда никого не выгоняли

Фото: скриншот realnoevremya.ru с трансляции ПМЭФ

С российского рынка никогда никого не выгоняли. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.



По словам главы государства, иностранные компании, которые покинули российский рынок после начала специальной военной операции, освободили нишу под 2 трлн рублей. Отечественный бизнес теперь просит не допускать их возвращения, но Москва ни для кого не закрывает двери.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в феврале этого года Владимир Путин пожелал «всего доброго» брендам, которые покидают отечественный рынок. Он обратил внимание, что, уходя с него, они терпят большие убытки.



Петербургский международный экономический форум проходит в 26-й раз. В этом году он посвящен суверенному развитию — основе справедливого мира.



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Татьяна Демина