Люди КГПТО: уникальному производству — уникальный коллектив

Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти: почему этой работе признаются в любви и готовы посвящать ей большую часть своего времени

Фото: АО "ТАИФ-НК"

Впервые в мире и именно в Татарстане удалось добиться истинно глубокой переработки нефтяного сырья: доля извлечения высококачественных светлых нефтепродуктов из каждой тонны нефти превысила 90% и продолжает увеличиваться. Технология Veba Combi Cracking, или, как ее еще называют, — VCC, уникальна сама по себе, уникально оборудование, уникальна его конфигурация в сборе. Еще более уникальным это все сделал комплекс модернизаций, реализованных коллективом КГПТО. О людях, способных достигать вершин, которые казались непокоримыми, — в материале «Реального времени».

Это — не просто завод, это — наше детище

Огромный современный Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти, способный в год переработать в высококачественные светлые нефтяные продукты до 3,6 млн тонн гудрона и вакуумного газойля, — впечатляет. Еще на подъезде к нему становится ясно, сколько труда, сил, средств, времени, знаний было вложено в его создание.

Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти АО «ТАИФ-НК» способен в год переработать до 3,6 млн тонн гудрона и вакуумного газойля. Фото: Роман Хасаев

Почему остатки тяжелые? Речь не только и не столько о весе, сколько о том, насколько сложно переработать такой низкомаржинальный, насыщенный серой и почти всеми существующими металлами продукт, как гудрон, во что-то полезное. Еще в начале этого века задача казалась непосильной. Сегодня сомневающихся в реальности превращения черной, густой, стремительно застывающей в монолит массы в нафту, керосин, авиационное и дизельное топливо не осталось. Пример — перед глазами. Живой. Настоящий. Действующий. Как и люди, которые отказались верить в то, что их мечта — невозможна, и сотворили чудо, создав самый масштабный и самый совершенный на настоящий момент в мире Комплекс, работающий по технологии VCC.

Андрей Коновнин: «Каждому, кто работает здесь с самого начала строительства, хочется работать здесь и видеть, как растет и развивается КГПТО». Фото: Александр Ильин

— Те люди, кто шли со мной с самого начала строительства, это та команда, которая останется здесь до конца. Чем удерживаем людей на производстве? Если человек захочет уйти, удержать его никто не сможет. Но на «ТАИФ-НК» хорошая программа соцобеспечения, также генеральный директор активно развивает спортивные мероприятия. Я думаю, это все очень важно и играет свою роль. Но есть еще один момент: КГПТО — это наше общее детище. Всей нашей команды. Детище, которое хочется видеть постоянно, заботиться, смотреть, как оно растет. И это наш второй дом, — поделился в разговоре с журналистом «Реального времени» директор КГПТО Андрей Коновнин.

И мнение руководителя здесь разделяют многие. В том числе главный инженер производства Артур Уразайкин, который, несмотря на молодость, — один из местных старожилов и яркий пример того, что ответственное отношение к работе — верный путь вверх по карьерной лестнице.

Артур Уразайкин: «В 2013 году на месте этого современного производства были лишь глина, забор и бегали зайцы». Фото: Александр Ильин

— В 2013 году, когда я сюда пришел начальником производственно-технического отдела, здесь, на территории, практически ничего не было, кроме огражденного забором котлована с глиной. И именно в 2013 году здесь началось активное строительство. Люди, которые работают вместе со мной, видели, как с котлованов выросло целое производство. Производство непростое. Непростое потому, что та технология, которая здесь реализована, на самом деле уникальна. Люди, которые здесь работают, они все это знают не понаслышке, и не только красоту, а те сложности, что были. А сложности всегда коллективы сплачивают. Наш коллектив особенно сильно сплотился на решении тех проблем и тех задач, которые перед нами стояли. А задача была ежедневно двигаться вперед. Вместе — шаг за шагом. Если двигаться разобщенно, и это касается не только нас, но и вообще всех вокруг, то эта цель — строительство и пуск Комплекса — оставалась бы недостижимой до сих пор, — уверен главный инженер КГПТО.

Обеспечению промышленной безопасности — максимум внимания

Люди — главная ценность ТАИФ-НК в целом и Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти в частности. Промышленная безопасность — комплекс норм, правил и требований, призванных уберечь от угроз не только дорогое оборудование, но и людей, которые на этом оборудовании работают. И этому вопросу здесь уделяется особое внимание.

Вопросам промышленной безопасности и охраны труда на КГПТО и в АО «ТАИФ-НК» в целом уделяется повышенное внимание. Фото: Александр Ильин

— Высокие давления, температуры, сами среды, с которыми мы работаем, — довольно опасны. Потому система промышленной безопасности на наших производствах всего АО «ТАИФ-НК» постоянно поддерживается на самом высоком уровне. И это — именно системный подход, не допускающий никакого формализма: все требования должны выполняться и выполняются четко, жестко, въедливо. Все под контролем, и ни на что не закрываются глаза. Есть специальная служба, которая на постоянной основе занимается техническим аудитом, выявляет вероятные узкие места. Решения принимаются незамедлительно: устранение, компенсирующие меры и т.д., — заверил генеральный директор «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

Максим Новиков: «В вопросах обеспечения промбезопасности на всех наших производствах реализован системный подход, не допускающий никакого формализма». Фото: Александр Ильин

Подобный подход находит отклик и понимание как в самом коллективе нефтеперерабатывающего комплекса, так и вышестоящего руководства, отметил главный инженер компании Алексей Храмов.

— Я бы хотел выразить слова благодарности собственникам предприятия, которые не экономят на вопросах диагностики оборудования, проведении экспертиз промышленной безопасности, покупке качественных запчастей, выполнении требуемых ремонтов. В технологической схеме АО «ТАИФ-НК» эксплуатируются аппараты с веществами, нагретыми значительно выше температур самовоспламенения, аппараты и трубопроводы с давлением водорода до 200 бар, многие аппараты работают в среде сероводорода, смертельно опасного для человека. Все это и многое другое требует особого внимания. На промышленную безопасность мы ни ресурсов, ни времени не экономим. И промышленная безопасность, и охрана труда, и вопросы бережного отношения к окружающей среде являются приоритетными при принятии любого решения, — подчеркнул он.

Работа на КГПТО — поле безграничных возможностей

Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти продолжает развиваться, идет работа над освоением новых направлений и видов продукции. Необходимость в специалистах есть: отметил генеральный директор АО «ТАИФ-НК».

На КГПТО, по словам руководства производства и АО «ТАИФ-НК» в целом, для инициативных профессионалов всегда есть возможности карьерного роста. Фото: Роман Хасаев

— Как и любому производству в любой отрасли, в первую очередь КГПТО нужны специалисты рабочих профессий. У нас есть договор о сотрудничестве с нефтехимическим колледжем, заключен договор на дуальное обучение, когда на последнем курсе студенты — наши будущие специалисты — фактически уже непосредственно работают у нас. Это не просто практика, а уже именно работа, сочетающаяся с продолжающейся учебой. Это более эффективно. На днях студенты посетили наши производства с экскурсией — это один из инструментов популяризации нашей профессии и нашего предприятия. Одно дело, когда им рассказывают о нефтепереработке, другое — когда на практике они видят производства и имеют возможность сравнить то, что видят, со своими теоретическими знаниями. Естественно, так интереснее. Наши двери для студентов, для молодежи — всегда открыты. И у нас всегда есть возможность для профессионального развития, для карьерного роста, — подчеркнул Максим Новиков.

Алексей Храмов: «Настоящие профессионалы — очень дорогой и редкий ресурс, потому мы делаем все для закрепления специалистов на предприятии». Фото: Александр Ильин

— Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти уникален. Но, какое бы уникальное оборудование не было бы куплено, на местах работают люди и самые ответственные решения принимает оперативно-технический персонал. На КГПТО особое отношение к персоналу. Если говорить в целом по ТАИФ-НК, то это единственный завод, где есть операторы 7-го разряда. Когда я на работу устраивался, я вообще не знал, что есть операторы 7-го разряда. На КГПТО они реальность, — поделился с журналистом «Реального времени» главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов. И добавляет: — Было бы желание и готовность вложиться трудом в свою карьеру, возможности для карьерного роста будут. Мы эксплуатируем уникально сложное и опасное производство, и мы не можем себе позволить поднимать по карьерной лестнице работников по критериям иным, нежели профессиональная пригодность. Руководство Общества прикладывает большие усилия для поиска и подбора персонала и обеспечения профессионального роста наших специалистов. Настоящие профессионалы — очень дорогой и редкий ресурс, потому мы делаем все для закрепления специалистов на предприятии.

Даже те, кто уже получил солидный опыт на других производствах нефтепереработки и нефтехимии, здесь переходят на новый, более высокий уровень профессионализма. Фото: Александр Ильин

Начальный костяк коллектива формировался из людей, уже имеющих определенную профессиональную подготовку. Кто-то перешел с других производств самого «ТАИФ-НК», есть те, кто пришел с соседних нефтехимических предприятий. Здесь они быстро становятся специалистами уже иного, гораздо более высокого уровня, — уверен директор КГПТО Андрей Коновнин.

— Те, кто работают на КГПТО, — обычные ребята, с соответствующим профильным образованием. Мы, руководство комплекса и предприятия в целом, способствуем повышению квалификации и поддерживаем инициативных работников. Здесь они раскрываются по-другому. Персонал, который мы набирали изначально, даже на этапе строительства, это люди с опытом, но так как комплекс по-своему уникален, нам всем приходится каждый день обучаться. В том числе и мне, — отмечает он.

На КГПТО человека ценят не только как трудоспособную единицу, но и за индивидуальность, готовность мыслить и генерировать идеи. Фото: Александр Ильин

А главный инженер комплекса Артур Уразайкин дополняет:

— Для нас каждый член нашего коллектива важен, потому что от каждого зависит конечный результат. И каждый человек важен не как трудоспособная единица, а именно как человек со своими мыслями, со своими идеями. Мы очень приветствуем, когда люди стараются самореализоваться и привнести что-то новое. Поиск путей и решений здесь не останавливается никогда. И люди, которые умеют мыслить, у которых есть свежие идеи и свежее видение, у нас на производстве всегда найдут возможность для того, чтобы себя проявить.

КГПТО — это работа, которая затягивает

Интересный момент: практически каждый, с кем удалось пообщаться на КГПТО — от рядовых специалистов и до директора, — готовы признаться в любви к своей работе и неутихающем интересе.

— Я люблю эту лабораторию потому, что это — мое детище. Для меня лично. А для тех, кто придет, наверное, здесь стоит работать, потому что это интересно, потому что это здорово, потому что это активно развивающееся производство, потому что здесь очень молодая, перспективная, интересная команда, — с блеском в глазах заявила начальник лаборатории Елена Демидова.

Елена Демидова: «К нам поступают резюме. Люди готовы на понижение разряда, лишь бы работать в нашей лаборатории». Фото: Александр Ильин

Сейчас у нее в подчинении более 80 сотрудников. И вот интересный момент: поток желающих устроиться сюда на работу за 7 лет, с момента ввода лаборатории в эксплуатацию, не утихает.

— До сих пор регулярно поступают резюме, что персонал просится прийти, причем готовы даже на понижение разряда. Но хотят работать здесь. Людям интересно то, что это новое производство, это новое современное оборудование, на котором работать приятно. Ну и я думаю, что это стабильность производства: стабильные зарплаты, стабильный соцпакет — все это людей привлекает, — отметила она. Недавно приняли новых сотрудниц: из троих воспитанниц Нижнекамского колледжа нефтехимии и нефтепереработки, проходивших в лаборатории практику перед защитой диплома, две попросились на работу. Теперь они сотрудницы лаборатории КГПТО.

Артур Уразайкин признался, что уже не способен представить себе жизнь вне темпоритма КГПТО. Фото: Александр Ильин

— У нас новое производство, новые технологии, какие-то интересные вещи, которые нигде они больше не встретят. Это касается всего: это и электротехническое оборудование, и приборы контрольно-измерительные, и автоматика, и в самом оборудовании механизмы все, по сути, уникальны. И они постоянно совершенствуются, потому что производственные задачи, что перед нами ставятся, этого требуют. Люди интересующиеся, любознательные, честолюбивые, стремящиеся к саморазвитию найдут здесь себя. Я даже сам не перестаю каждый день находить здесь для себя что-то новое, — рассказал Артур Уразайкин.

На работе и вне работы

— Когда видно, что человек хорошо разбирается в нефтепереработке, естественно, мы даем возможности для его дальнейшего профессионального развития. У нас сейчас очередной объект на стадии реализации. Мы готовы ставить инициативных людей на ответственные участки, пробовать их силы в процессе проектирования, в новых, дальнейших этапах развития производств. Получая такую возможность, человек начинает расти. Он виден. Ну и дополнительно, я для себя лично определяю, что человек обязательно должен быть еще и социально ориентирован: и в обществе, и в спорте, в социальных акциях… Когда видно, что человек полностью отдает себя работе, обществу, Общество не может его не заметить. Таким людям всегда открываются двери у нас, и есть возможности развития и карьерного роста, — подчеркивает Максим Новиков.

Максим Новиков: «Для людей, полностью отдающих себя работе, Обществу, у нас открыты все двери». Фото: Александр Ильин

Возможностей для того, чтобы провести свое свободное время не просто в праздном безделье, а с пользой для себя и своих родных, на предприятии хватает. И работники КГПТО, и специалисты АО «ТАИФ-НК» в целом могут посвятить несколько часов в неделю спорту. Здесь от компании и поддержка, и льготы, и даже личный пример.

— Думаю, что личный пример играет довольно большую роль. Вообще, в наше время примеры должны быть. Хотя бы в альтернативу отрицательным примерам, что есть в интернете. Я сам без спорта — никуда. Если мы хотим именно жить, заниматься любимым делом, чтобы работа не превратилась в рутину, нужно отдавать себя еще и развитию физическому, — уверен генеральный директор АО «ТАИФ-НК». И добавляет: — А в целом, когда работник занимается спортом, он и на производстве себя проявляет как человек со свежим мышлением, по-хорошему азартный. С такими людьми интереснее общаться на производственные темы, они способны принять решение, давать дельные советы. Разум у таких людей светлый. Любительский спорт никогда не нес человеку вреда. У нас в Обществе много сделано, особенно в этом году, для того, чтобы люди имели выбор, могли взять лучшее, много предложено программ.

Фото: Александр Ильин. Реклама АО «ТАИФ-НК». Токен: Pb3XmBtzsshCP1LSAhVK3KPkZwGA2nXAWvMCgKG

У молодых специалистов есть возможность проявить себя в конкурсах профессионального мастерства. Проходят турниры и в подразделениях АО «ТАИФ-НК», и в масштабах Общества. Лучшие отправляются защищать честь предприятия на республиканские турниры или выступать за республику на федеральном уровне. И это — тоже шаг к более высокой ступени в карьере.