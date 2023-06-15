К 100-летию спортивного общества: в Казани стартовали Динамовские игры
Сегодня в казанском центре волейбола «Санкт-Петербург» прошла торжественная церемония открытия Динамовских спортивных игр. Состязания продлятся до 21 июня. Турнир посвящен столетию образования общества «Динамо». В борьбе за медали примут участие свыше двух тысяч спортсменов из 70 регионов РФ и ряда постсоветских стран — Узбекистана, Казахстана, а также Таджикистана и Беларуси. В программе игр стрельба из боевого оружия, служебный биатлон, лёгкая атлетика, самбо, боевое самбо, пляжный футбол, мини-футбол, волейбол, пляжный волейбол, плавание и гиревой спорт. Еще два вида пройдут вне зачета среди руководителей Общества «Динамо» — бильярд и пулевая стрельба.
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