Миллиарды юаней в беспилотники: чем китайцы удивили авиационные власти РФ

На форуме «РОСТКИ» ученые из Поднебесной анонсировали готовность открыть полеты БПЛА на уровне 3 тысяч метров

«Беспилотная авиация в КНР достигла невероятных высот: если сейчас коммерческие рейсы выполняются на разрешенном уровне до 1 000 м, то в скором будущем готовы подняться на высоту до 3 000 м», — делился успехами генеральный секретарь Международной федерации беспилотных летательных аппаратов У Хуннин на IV Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» в Казани. Индустрия БПЛА, которую в КНР называют «низковысотной экономикой», переживает бум спроса. Беспилотники «налетали» свыше 45 млн часов в интересах народного хозяйства. На этом фоне Россия с налетом в 178 тысяч часов выглядит как «новичок» в небе. «Татарстан готов рассматривать новые форматы взаимодействия, включая совместные пилотные проекты, создание зон отработки технологий и логистических коридоров», — обратился Рустам Минниханов к китайским коллегам. Подробнее — в материале «Реального времени».

По примеру китайского Шэньчжэня

Гражданская беспилотная авиация — это первое, с чего бизнес РФ и КНР решил начать диалог на IV Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», открывшемся в «Казань Экспо». После торжественной церемонии открытия и обхода выставочной экспозиции глава республики Рустам Минниханов поднялся на второй этаж и направился в зал, где собрались ключевые российские и китайские игроки беспилотной авиации. Ассоциация инновационных регионов РФ в партнерстве с коллегами из КНР собрала отраслевую конференцию с интригующим названием «Низковысотная экономика: новый контур городской мобильности». Конечно, не каждый мог догадаться, что скрывается за этим загадочным термином. Но с появлением в зале Рустама Минниханова сомнений не осталось — это что-то важное для взаимодействия Татарстана и КНР.

— Мы видим, каких впечатляющих масштабов достигла индустрия БПЛА в Китае, — с ходу заявил Минниханов. — В России сосредоточен значительный потенциал, который необходимо раскрывать в тесной кооперации с китайскими коллегами.

В настоящее время гражданские БПЛА эксплуатируются в России в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР). Его ввели 28 регионов РФ. За время действия ЭПР в стране совершено более 140 тысяч полетов, уточнил Минниханов. БПЛА используются для доставки грузов в труднодоступные районы, в обработке сельхозземель, ведется цифровое моделирование полетов, но массового внедрения БПЛА пока нет.

Татарстан стал одним из первых, кто начал создавать экосистему для развития автономных систем. «В ОЭЗ «Иннополис» в рамках экспериментально-правового режима можно проверить новые технологии, отработать бизнес-модели в реальных условиях, не дожидаясь завершения длительных законодательных процедур», — рассказал раис Татарстана.

Беспилотники используются в промышленности. «Татнефть» разработала перспективные сценарии применения БПЛА в сельском хозяйстве. В этом году при помощи беспилотников планируется обработать 100 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель, разработаны сценарии мониторинга пожарной безопасности и выявления незаконных рубок лесных насаждений. В ведении Министерства лесного хозяйства находится 37 единиц беспилотных систем, обрисовал Минниханов контур применения БПЛА.

Академия наук ведет разработку БПЛА по 30 проектам. Университет Иннополис подготовил системы для мониторинга экологической обстановки, обследования сети трубопроводов. При этом в Татарстане более 50 предприятий заняты в производстве автономных систем.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

— Низковысотная экономика — это вот как раз тот диапазон, который сегодня мы осваиваем, — пояснил Минниханов.

В качестве партнеров рассматриваются компании из КНР.

— Заслуживает внимания опыт Шэньчжэня (центр производства БПЛА, — прим. ред.), — акцентировал раис. — Его власти включили низковысотную экономику в повестку правительства КНР, а затем приняли первое в стране профильное региональное законодательство.

Следуя этому примеру, Татарстан нацелен стать одним из ключевых центров беспилотной экономики России. «Готовы рассматривать новые форматы взаимодействия, включая совместные пилотные проекты, создание зон отработки технологий и логистических коридоров», — заверил китайских коллег глава республики.

В небе КНР работает свыше 3 млн БПЛА

В КНР «низковысотная экономика» находится на пике спроса. Как сообщил генеральный секретарь Международной федерации беспилотных летательных аппаратов У Хуннин, в производственной цепочке по выпуску БПЛА участвует более 39 тыс. предприятий. Общий объем производства — 300 млрд юаней в 2025-м, что на 41,9% больше, чем в 2024 году. Иностранные инвесторы вложили 3 млрд долларов. Непосредственно Шэньчжэнь производит БПЛА на 132 млрд юаней. По оценке спикера, на КНР приходится 74% мирового рынка гражданских беспилотников.

Впечатляет общий налет БПЛА внутри страны. По словам генсека федерации, он достиг свыше 45 млн часов. Авиационными властями зарегистрировано свыше 3 млн автономных аппаратов. Только в прошлом году полмиллиона человек получили удостоверение операторов БПЛА.

Китай — мировой лидер по числу сельскохозяйственных БПЛА и объемам их применения в качестве средств защиты растений. Согласно данным Национального центра агротехнологий КНР, в 2014 году количество сельскохозяйственных беспилотных летательных аппаратов составляло всего 695 единиц, тогда как в 2025 году их число превысило 400 тысяч. Площадь отработанных земель достигла 3,87 млн соток.

БПЛА обеспечивают точное внесение препаратов в почву. «Эффективность централизованной борьбы с вредителями повышается на 20—30%, а использование химикатов на 20% понижается», — сообщил У Хуннин.



А как в России?

Может ли Россия обеспечить подобный спрос на БПЛА? Как оказалось, интенсивность полетов невелика. «В 2025 году было выполнено 178 000 полетов. Рост составил 20%», — сообщил замглавы Росавиации Андрей Потемкин. Правда, он уточнил, что учтены те полеты, которые обеспечены органами обслуживания воздушного движения. Всего в РФ зарегистрировано 160 тыс. беспилотных воздушных судов разного класса.

К 2030 году Росавиация планирует развернуть инфраструктуру для беспилотной авиации в 35 регионах России. Татарстан уже стал пилотной площадкой, которую можно рассматривать как базу для развития «низковысотной экономики». Параллельно аналогичная работа ведется на Дальнем Востоке, сообщил Потемкин.

Фундаментом для полетов БПЛА служат цифровая платформа и современные системы организации воздушного движения. Благодаря им пользователи — от органов власти до силовых структур — могут взаимодействовать в едином цифровом контуре. Это позволяет в режиме онлайн подавать планы полетов, получать метеоданные и навигационную информацию. Кроме того, упрощены административные процедуры: поставить беспилотник на учет или пройти его сертификацию теперь можно дистанционно, без посещения ведомств, причем регистрация занимает не более пяти дней.

В настоящее время Минтранс России совместно с Минэкономразвития, региональными властями, АО «ГЛОНАСС» и представителями отрасли разрабатывает пилотный проект по развитию низковысотной экономики, сообщила советник министра транспорта РФ Анна Иоффе. В рамках конкурсного отбора будут определены субъекты РФ, готовые до конца 2027 года внедрить логистические сервисы на базе беспилотных авиационных систем (БАС). Ключевым условием участия станет наличие в регионе подтвержденного грузооборота, ответственного заказчика, оператора, квалифицированного эксплуатанта и необходимой инфраструктуры.

Главный вопрос — по каким стандартам развивать БПЛА? КНР ориентируется на международные нормативы, а какие нормы возьмет на вооружение РФ? «Беспилотная авиация в КНР достигла невероятных высот: если сейчас коммерческие рейсы выполняются на разрешенном уровне до 1 000 м, то в скором будущем готовы подняться на высоту до 3 000 м», — делился успехами генсек Международной федерации БПЛА У Хуннин на конференции в Казани.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В РФ действуют пониженные нормы. «Например, частные лица могут выполнять полеты на уровне 150 м. Это в парках, стадионах», — пояснил журналистам Андрей Потемкин. Но также предусмотрена возможность установления маршрутов полетов беспилотных воздушных судов до высоты 3 км.

— И этот диапазон ориентирован на коммерческое применение и на средние и дальние расстояния. Мы, конечно, ожидаем беспилотные авиационные системы, которые смогут поддерживать такие перелеты, — добавил он. — В настоящее время в опытном режиме летают беспилотные вертолеты с максимальной взлетной массой 440—450 кг. Но если мы хотим летать и в других диапазонах воздушного пространства, то нужно проводить градацию.

