Николай Воробьев, как основоположник системного изучения культуры и быта татар

Из истории о советских этнографах-татароведах

Основоположником системного изучения культуры и быта татарского народа называют советского этнографа Николая Воробьева. Ученый первым профессионально описал традиционную культуру казанских татар и татар-кряшен — хозяйства, жилище, поселения, одежду, пищу и другое. Подробнее о его трудах в авторской колонке рассказывает старший научный сотрудник Института истории им. Марджани, кандидат исторических наук Светлана Суслова.

Профессор Николай Иосифович Воробьев (1894—1967) — заслуженный деятель науки Татарской АССР, почетный член Географического общества СССР, основоположник этнографического татароведения родился в г. Хвалынске Саратовской губернии. Интерес к истории и культуре столь разных по языку и культуре народов Поволжья поддерживался семейными преданиями: бабушка его по материнской линии была башкиркой, а в отцовском роду были татары и мордва. В 1918 г. он с отличием закончил естественное отделение кафедры географии и этнографии физико-математического факультета Казанского Императорского университета, где был оставлен на преподавательскую работу. С 1923 по 1934 гг. Николай Иосифович — директор Центрального музея Татарской АССР. Именно в это время были осуществлены многочисленные экспедиции в районы ТАССР и другие места компактного проживания татар. После значительного перерыва, связанного с ужесточением в 1930-е годы политических репрессий и обвинением отечественных этнографов в «национализме» им было возобновлено этнографическое изучение татарского народа. В 1945 г. он становится заведующим сектора археологии и этнографии, позднее заместителем директора Института языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова Казанского филиала АН СССР.

Николай Иосифович Воробьев. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Светланой Сусловой

Заслуга Н.И. Воробьева в том, что, в отличие от предшествующих исследователей, эпизодически обращавшихся к этнографии татар, он заложил основы системного изучения их культуры и быта. В его основных трудах («Материальная культура казанских татар». Казань, 1930; «Казанские татары». Казань, 1953) впервые дается профессиональное описание традиционной культуры казанских татар и татар-кряшен — хозяйства, жилища, поселений, одежды, пищи и др. Этнокультурные различия в системе их жизнеобеспечения Н.И. Воробьев главным образом связывал с влиянием религий — ислама и православия.



Кряшенка из д. Янцевары ТАССР. Экспедиция Н.И. Воробьева. 1948 г. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Светланой Сусловой

Профессор является автором первой развернутой и достаточно обоснованной этнокультурной классификации волго-уральских татар, в основу которой были положены изученные на тот период времени языковые и культурно-бытовые различия внутри этноса. В полном виде она была опубликована в 1967 г. в стержневой для татарской историографии монографии «Татары Среднего Поволжья и Приуралья».



Классификация Н.И. Воробьева содержит достаточно стройную картину этнокультурной дифференциации волго-уральских татар на таксоны разного уровня: волго-уральские татары — народ, этнос; основные группы, составляющие этот этнос, — казанские татары и мишари; крупные территориальные группы в составе основных групп и ряд подгрупп в рамках территориальных. Довольно четко внутри казанских татар им были выделены группы пермских и чепецких татар. Обоснованным является и внутреннее подразделение крящено-татарской общности. К сожалению, из-за слабой изученности к тому времени традиционной культуры и языка татар-мишарей их внутреннее подразделение, по оценке самого Николая Иосифовича, было «до некоторой степени, условным и неокончательным». Многие годы вплоть до публикации этнографами Института истории им. Ш.Марджани АН РТ комплексных карт и обобщающих материалов Историко-этнографического атласа татарского народа (2002 г.) классификация профессора Воробьева являлась отправным инструментом в исследованиях отечественных этнографов. В своих трудах ученый вплотную подошел к пониманию важности использования типологических подходов при систематизации этнографического материала, что позволяло проследить эволюцию этноспецифических элементов, увидеть аналоги им у других народов и тем самым поставить вопрос о генезисе традиционной культуры татарского народа. Позднее в 1970—1990-е годы типологический подход к изучению традиционной культуры был успешно реализован в трудах его учеников и последователей.

Труды Н.И. Воробьева являются бесценным источником для современных и будущих поколений исследователей.