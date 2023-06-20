Валерий Грязнов: «Отец снова взял фотоаппарат в январе 1945-го»

Казанский краевед — о Кировской дамбе, улице Лобачевского и послевоенной Казани

Фото: Анатолий Грязнов, предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым. Казань, январь 1945 год

Известный краевед, колумнист «Реального времени» Валерий Грязнов уже рассказывал о жизненном пути своего отца — Анатолия Грязнова, директора Казанского порохового завода (1955—1967 гг.), которому в ноябре прошлого года исполнилось бы 110 лет. Один из лучших руководителей стратегического предприятия страны всю жизнь посвятил заводу, а в свободное время увлекался фотографией. Сегодня Валерий Грязнов продолжает знакомить нас с творчеством отца, недавно он выпустил новый набор открыток с его снимками, посвященный знаковым местам Казани.



Улица Лобачевского

Улица Лобачевского — один из самых живописных уголков Казани. Она разрезает Центральный городской сад на две части. Справа Университетский сад с памятником химику А.М. Бутлерову. В советское время сад назывался Ленинским, а до революции с середины 1840-х годов — Николаевским, в честь царствовавшего тогда императора Николая I. В этот сад спускается с университетского холма знаменитая многопролетная лестница.

Улица Лобачевского. Конец 1930-х годов. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Слева знаменитый парк Черное озеро. С давних пор установилась традиция — лучшая новогодняя елка устанавливалась в центре этого парка, гирлянды разноцветных огоньков от ее вершины разбегались по дальним его углам.

Ул. Лобачевского в обратном направлении. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Воскресенский собор в 1890-е годы. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

На фотографии 1930 года видно, как начинают разбирать Воскресенский собор, на его месте сейчас химический факультет университета. Этот храм был построен по проекту архитектора Генриха Розена в 1876—1890 гг. В то время улица Кремлевская носила название Воскресенская по имени этого собора.



Улица Островского. Январь 1945 года. Фото: Анатолий Грязнов, предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

1945 год

Отец снова взял фотоаппарат в январе 1945-го, за 4 месяца до окончания войны. Появился повод — рождение сына. Я родился в старой больнице (ее уже давно нет) на ул. Островского, напротив Театра юного зрителя. Эту больницу в народе называли Клячкинская. На сохранившейся фотографии видно, как сурово выглядела Казань в дни войны.

Как все изменилось спустя короткое время. День Победы на улице Баумана... Трудно поверить, что два эти снимка разделяют четыре месяца по времени и 400 метров по расстоянию. Что происходило в этот день в Казани, ярко описал писатель Василий Аксенов в рассказе 1962 года «На площади и за рекой».

9 мая 1945 года на ул. Баумана. Неизвестный автор. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

День Победы на стадионе в парке Петрова. Неизвестный автор. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Тот же долгожданный день на другом конце города — в парке Петрова, на забытом на все долгие годы войны стадионе. Оказывается, этот день был пасмурным, а праздник был в душе у каждого.



Пешком по Кировской дамбе



В тот зимний день, возвращаясь из больницы домой, отец прошел всю Кировскую дамбу пешком и сделал ряд удивительных снимков. С них начинается памятный альбом, который бережно хранится в нашем доме, часть снимков сохранилась в негативах. Первое, что бросается в глаза, это стройные ряды деревьев, высаженных по обеим сторонам дамбы. Впервые посадку деревьев произвели в далеком 1849 году, когда завершился первый этап строительства новой дамбы. Это было сделано, чтобы укрепить корнями деревьев вновь насыпанную землю и предотвратить размывание тела дамбы водами Казанки во время весеннего половодья.

Автобус ЗИС-154, который мы видим на снимке 1947 года, был в то время единственным видом транспорта, соединявшим центр города с Кировским районом. Маршрут: Кольцо — Слобода Восстания (так тогда официально назывался наш район). В 1951 году автобус на этом маршруте сменил троллейбус.

1947 год. В Казани появились новые автобусы ЗИС-154. Они ходили по маршруту Кольцо — Кировский банк. Фото: А. Степанов, предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

1957 год. Последние дни старой Кировской дамбы. Убирают деревья. Фото: неизвестный автор, предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Фото 1957 года сохранило для нас картины прощания со старой Кировской дамбой. Завершение столетней службы! Убраны трамвайные рельсы, осталось всего несколько деревьев. На снимке, сделанном с новой дамбы, хорошо видно, как эти две дамбы различаются по высоте.



Загадочный снимок. Январь 1945 года. Фото: Анатолий Грязнов, предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Кто может узнать это место?



Опрос знатоков казанской старины дает удивительный ответ — никто! Это место исчезло в 1956 году, и при этом его изображение не дошло до нас ни на одном фото. Уникальный снимок! О его существовании я узнал всего несколько лет назад, когда распечатывал старые негативы. И вот среди известных снимков попадается этот, на котором непонятно что изображено. Определить было бы совершенно невозможно, если бы не соседние кадры. Это участок Кировской дамбы, снятый в непривычном направлении — от центра города к слободе. Отец, хотя сам сделал этот снимок, печатать его не стал. Нашел его скучным. Так бы этот кадр пропал, не появившись на свет, если бы не добрая традиция хранить старые негативы.



За вековую историю нашей дамбы накопилось достаточное количество ее фотографий, сделанных в «правильном» направлении. И на всех этих снимках вдали видна колокольня Успенского собора, как маяк, указывающий направление. Верные спутники, схожие судьбы! В 1956 году не стало дамбы, через 20 лет сломали Успенский собор. Очередная, ничем не оправданная потеря! Один из самых ранних снимков дамбы был сделан знаменитым казанским фотографом В.П. Бебиным в 1870-е годы. Дамба в своем детском возрасте — маленькая, узенькая — ей еще предстоит расти и расти.



Адмиралтейская дамба. 1879 год. Фото: В.П. Бебин, предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Снимок с самолета. 1939 год. Фото: неизвестный автор, предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Вот какой могучей стала дамба спустя 60 лет! На снимке с самолета 1939 года виден перекресток улиц Успенской и Кремлевской, трамвай, многочисленные строения по обеим сторонам дамбы. Можно ориентировочно показать точку съемки титульного фото.



Вид со старой Кировской дамбы в сторону Горбатого моста. Январь 1945 года. Фото: Анатолий Грязнов, предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Необыкновенный железнодорожный переезд



Вид на Горбатый мост был последним фото, сделанным с дамбы. Следующие снимки отец сделал уже в парке Петрова, когда вернулся домой. Его дорога в тот день проходила через Горбатый мост, ее можно проследить по карте. Он дошел до железнодорожного переезда в конце дамбы, повернул направо, на Переднюю улицу, еще один правый поворот, и вот впереди мост.



Об этом железнодорожном переезде следует сказать особо, здесь была решена весьма необычная инженерная задача — пересечение железнодорожных и трамвайных путей. Удивительно, но до нас не дошел ни один снимок, на котором было бы видно, как была решена эта задача — как пересекались рельсы, куда был убран контактный провод трамвая. Единственное фото на старой открытке показывает нам приближающийся к этому переезду поезд. Но сам переезд увидеть нельзя, он остался за левой кромкой кадра.



Кировская дамба во время половодья. Старая открытка. Предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Начало Кировской дамбы, ул. Передняя. 1947 год. Фото: А. Степанов, предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Старая Кировская дамба состояла из двух прямолинейных участков — длинного (ок. 1 300 м) и короткого (ок. 150 м), — имеющих общую форму хоккейной клюшки. Короткий назывался Передняя улица. Эта улица проходила вдоль железнодорожного полотна, до революции она называлась 1-я Односторонка. На снимке А. Степанова 1947 года видно, как выглядела тогда Кировская дамба. Перед переездом стоит трамвай, ждет подъема шлагбаума.



Липовая аллея в парке Петрова. Январь 1945 года. Фото: Анатолий Грязнов, предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Красные ворота и парк Петрова



Это место с давних лет является центром рабочий окраины Казани в Заречье, которая за долгие годы несколько раз меняла название. До революции она называлась Пороховой слободой. В 1926 году вышло постановление, запрещающее употребление слова «пороховой». Пороховой завод стал называться сороковым (заводом №40), Пороховая слобода получила новое имя Слобода Восстания. Но это название не прижилось, в народе никто это место так не называл. Сейчас эта рабочая окраина называется Кировский район.



Парк Петрова — это прямоугольный участок земли, размером приблизительно 200х120 м, в одном углу которого находятся Красные ворота, поставленные в 1888 году к столетию завода, а в другом — Дворец культуры имени десятилетия Татарской ССР, построенный в 1930-е годы. На фотографии 1945 года видна липовая аллея, идущая вдоль правого забора, летний кинотеатр, построенный в 1942 году, и занесенный снегом футбольный стадион. Сейчас ничего этого уже нет.



Красные ворота. Февраль 1947 года. Фото: неизвестный автор, предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Занесенный снегом стадион в паке Петрова. Январь 1945 года. Фото: Анатолий Грязнов, предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

К созданию парка приступили весной 1935 года. Обнесли территорию забором, начали убирать старые сооружения, оставшиеся от прежних времен. Самая трудоемкая работа — создание футбольного поля, которое продолжалось несколько лет; лишь в 1939 году по обеим сторонам поля поставили три ряда скамеек. Летний кинотеатр построили гораздо быстрее, всего за несколько недель. Осенью 1941 года выяснилось, что работники завода остались без кино. Летом 1942-го в спешном порядке построили летний кинотеатр. Это был настоящий праздник! Как потом выяснилось, кино здесь можно было смотреть не только летом, но и осенью, и даже зимой.



Детские годы в родном парке. 1947 год. Фото: Анатолий Грязнов, предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Как территории завода стала парком



За всю 235-летнюю историю завода было лишь одно событие, которые решительно и бесповоротно изменило его судьбу. Закрыли старый завод и сделали совершенно новый. Произошла революция! Но не Октябрьская 1917 года, а техническая революция 1890-х годов. Много раз рассказано, как в 1888 году завод отметил свой столетний юбилей. Завод готовился достойно встретить круглую дату, можно привести длинный перечень улучшений технологии, проделанных за предыдущие годы. Праздничные мероприятия провели возле новой юбилейной арки — Красных ворот. Ничто не предвещало шокирующих новостей. Но, как сказали бы сейчас, «прилетел черный лебедь»! Из Франции пришло известие, что изобретен новый тип пороха. Сенсация! Пять веков технология изготовления пороха практически не менялась, и вдруг появляется новый порох, который делает старый ни на что не пригодным.



В 1890 году принимается решение строить на соседней площадке новые цеха, которые в 1893 году постепенно вступают в строй. Старый завод попросту закрывают, территорию и сооружения на ней приспосабливают под различные бытовые нужды.



Дворец культуры имени 10-летия ТАССР. 7 ноября 1938 года. Фото: Б. Мясников, предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Футбольный стадион. 1947 год. Фото: Анатолий Грязнов, предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Прошло 40 лет — 1930 год. Первая пятилетка, страна смотрит в будущее! Решено на площадке старого завода построить грандиозный Дворец культуры с парашютной вышкой и разбить парк с футбольным стадионом. Тогда это казалось невероятной мечтой, но это было сделано. А еще был прекрасный театральный зал с бархатным занавесом, а рядом — фойе, где каждый Новый год ставили красавицу-елку. Еще одну ставили в центре катка в парке. Звучала музыка! Запускали фейерверки! Но все это в прошлом…