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Как работает «Почта России»? Дроны и другие проекты / «Реальное время Live»

11:00, 14.06.2023 1 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Как работает «Почта России»? Дроны и другие проекты / «Реальное время Live»
Фото: коллаж realnoevremya.ru

Татарстан снова стал экспериментальной площадкой — на этот раз в республике открылся первый в России бондовый склад, который запустила «Почта России». А в Иннополисе впервые обещают протестировать доставку посылок дронами. Как цифровые технологии меняют работу почты, когда на ней начнут работать дроны и роботы и какие еще проекты сегодня реализует «Татарстан Почтасы», обсуждаем с директором УФПС «Татарстан Почтасы» АО «Почта России» Ильнуром Махмутовым — в прямом эфире «Реальное время Live».

«Реальное время»
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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:15
    Кстати нормально работает. Отправляла в этом году несколько корреспонденций - все дошло до адресата в адекватные сроки в целости и сохранности
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