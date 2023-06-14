Как работает «Почта России»? Дроны и другие проекты / «Реальное время Live»
Татарстан снова стал экспериментальной площадкой — на этот раз в республике открылся первый в России бондовый склад, который запустила «Почта России». А в Иннополисе впервые обещают протестировать доставку посылок дронами. Как цифровые технологии меняют работу почты, когда на ней начнут работать дроны и роботы и какие еще проекты сегодня реализует «Татарстан Почтасы», обсуждаем с директором УФПС «Татарстан Почтасы» АО «Почта России» Ильнуром Махмутовым — в прямом эфире «Реальное время Live».
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