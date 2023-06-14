50 главных книг летнего книжного фестиваля «Смены»

«Реальное время» отобрало наиболее интересные книги, которые будут представлены на летнем книжном фестивале «Смены»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»

В этих выходные, 17–18 июня, на трех площадках — в парке «Черное озеро», Национальной библиотеке РТ и в Центре современной культуры «Смена» — в шестой раз пройдет летний книжный фестиваль. В нем примут участие более 80 издательств, которые представят свои новинки читателям. «Реальное время» отобрало наиболее интересные и собрало книги в большую подборку.

Брюс Чатвин, Йозеф Рот, Хеннинг Кейлер. «Вниз по Волге», «Смена» и Ad Marginem (16+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Сборник «Вниз по Волге» представляет три уникальных репортажа зарубежных авторов — Брюса Чатвина, Йозефа Рота, Хеннинга Кейлера. Они исследовали Россию, путешествуя по Волге в советские годы. В этих материалах они дают не только интересный взгляд на страну, находившуюся на пороге грандиозного эксперимента, но и зафиксировали момент состояния городов, расположенных вдоль Волги и спускающихся на юг России. Авторы обращают внимание на местные особенности и контексты, возникающие на пересечении вертикали реки и горизонтальных аспектов страны. В сборнике отражены не только путешествия иностранцев по Волге, но и их стремление понять и осознать Россию во всей ее многообразной исторической и культурной глубине. В книгу включены фотографии из частной коллекции, предоставленные галереи «Аврора-1991».

Ирина Колмагорцева. «Я живу в Казани», «Смена» (0+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Книга-раскраска «Я живу в Казани» детской художницы Ирины Колмогорцевой впервые увидела свет в 1967 году. Это не только пример выдающейся иллюстрации эпохи оттепели, но и ключ к пониманию города. Без единого слова она позволяет путешествовать по Казани, открывая ее историю и современность и внося собственные впечатления через раскрашивание страниц. Ее огромный тираж в 200 000 экземпляров, издание в федеральном издательстве и печать в казанской типографии предполагали широкую аудиторию во всех городах Советского Союза. Книга была связующим звеном между жителями Казани, рассказывающими своим детям о городе, и туристами, для которых она стала прекрасным сувениром, который позволял заполнить цветами свои эмоции от посещения столицы Татарстана. Книга Колмогорцевой остается актуальной и современной не только благодаря своему графическому языку, но и с точки зрения сегодняшних способов создания и экспорта локального контента. Несмотря на долгую историю и сложности сохранения раскрасок, она продолжает рассказывать о Казани, ее национальных особенностях и исторических фактах, предлагая каждому читателю внести свою эмоцию и раскрасить ее в собственном стиле.

Михаил Ромадин. «Шурале», «Смена» (0+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Известный художник-постановщик фильма «Солярис» Михаил Ромадин неожиданно стал автором сборника татарских народных сказок под названием «Шурале». Его работы в кинематографе, включая знаменитый летательный аппарат из фильма «Андрей Рублев», сделали Ромадина заметной фигурой в советском кино. Однако, помимо этого, он занимался еще и книжной иллюстрацией. Ромадин оформил около 200 книг, работая с издательствами СССР. «Шурале», изданная в серии «Сказки дружной семьи», — уникальная работа художника. Она отличается от других его иллюстраций. Графический язык книги отражает современные тенденции в детской иллюстрации, превращаясь в интересный объект для исследования истории детской книги и графики в СССР.

Павел Усанов. «Американская модернизация», «Европейский университет в Санкт-Петербурге» (14+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Эта книга предлагает углубленное исследование связи между экономической историей США и эволюцией экономической мысли на протяжении более чем трехсотлетнего периода — от прибытия первых колонистов на «Мэйфлауэре» в 1620 году до современности. Автор освещает как периоды экономического роста и процветания, так и кризисные моменты, включая Великую депрессию, стагфляцию 1970-х и Великую рецессию. Чтобы пролить свет на ключевые события в истории США, автор применяет методологию австрийской экономической школы, которую представляют выдающиеся мыслители, такие как Людвиг фон Мизес, Фридрих фон Хайек и Мюррей Ротбард. Этот подход позволяет глубже понять факторы, способствующие либо препятствующие модернизации экономики США.

Эдит Седергран. «Большой сад», «Арт-Волхонка» (16+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

«Большой сад» — собрание стихотворений и корреспонденции известной финской поэтессы Эдит Сёдергран (1892—1923), переведенных на русский язык. Сборник включает стихи, эссе и письма. Переводы поэтических произведений выполнены Натальей Озеровой. Впервые представлены на русском языке письма, написанные Эдит Сёдергран. Книга содержит фотографии из архива Организации шведской литературы в Финляндии. Вводная статья и комментарии от Вадима Казанского. «Большой сад» — первый полный русский перевод поэзии Эдит Сёдергран, предоставляющий неповторимую возможность окунуться во вдохновляющий мир этой талантливой поэтессы.

В.П. Претер. «В центре циклона», «Высшая школа экономики» (18+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Эта книга представляет собой подробное исследование наследия Маршалла Маклюэна и его революционных идей о медиа. В русскоязычной литературе этой теме уделено недостаточно внимания. Читатель познакомится с идеями Маклюэна и прояснит связь его теорий с современными исследованиями в области медиа. Книга разделена на три части, каждая из которых вводит читателя в различные аспекты Маклюэновских теорий. Первая часть представляет основные работы Маклюэна, анализирует его концепцию медиа- и медиасреды, исследует паттерны, клише и архетипы в медиа, а также рассматривает влияние медиаэффектов. Вторая часть обсуждает практическое применение этих идей в исследованиях медиасреды, медиапрактик и медиаконтента. Наконец, третья часть рассматривает вопросы медиаэкологии и проблемы информационного перенасыщения.

Владимир Левшин, Эмилия Александрова. «Все приключения и странствия двух филоматиков», «Издательский дом Мещерякова» (6+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

В книге встречаются два удивительных героя — Филарет Филаретович Филаретов, или Фило, и Матвей Матвеевич Матвеев, или Мате. Они — филоматики, каждый из них посвятил себя своей любимой науке: Фило — изысканной словесности, Мате — математике. Вместе они отправляются в путешествия по разным странам и эпохам, встречаясь с великими учеными и исследуя их работы и открытия. Через свои поиски они осознают, что искусство и наука не противоречат друг другу, а, наоборот, взаимно дополняются. В этом увлекательном сборнике, созданном совместными усилиями математика и педагога Владимира Левшина и Эмилии Александровой, собраны их наиболее захватывающие произведения. Читатели будут путешествовать вместе с необычными филоматиками, узнавая о великих ученых, их вкладе в науку и культуру, а также получая уникальные сведения из истории искусства и науки.

Мартин Поллак. «Галиция», libra (16+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Эта книга — путешествие в разнообразный и исчезнувший мир бывшей Габсбургской монархии: шум железнодорожных станций, смешение языков и национальностей, уникальная атмосфера городов и сел, горы Карпаты, впечатляющие пейзажи. Автор использует различные источники, включая тексты из газет, романов и мемуаров, чтобы оживить историю этой забытой провинции. Книга воссоздает богатство культуры Галиции и раскрывает множество удивительных историй. Это удивительное и захватывающее чтение оставляет незабываемые впечатления.

Андреа Марколонго. «Гениальный язык», Ad Marginem (16+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

«Гениальный язык» — захватывающее путешествие в мир Древней Греции, представленное Андреа Марколонго. Книга пропитана иронией и искренностью, с которыми автор проводит читателей через это увлекательное приключение. Для многих, кто изучал греческий язык, это будет смешанный опыт воспоминаний и новых открытий. Автор поднимает важные вопросы о языке, душе и философии греков, которые остаются актуальными и в наше время. Это книга, которая приглашает читателя заглянуть в историю и проникнуться величием и значимостью греческого языка.

Настя Рябцева. «Гриша не свидетель», «Самокат» (16+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Главному герою Грише скоро исполнится 14 лет и у него есть особенность — он невидимка, но это не мешает ему стать свидетелем жизни. Однако все меняется, когда у него происходят серьезные события: смерть бабушки, отъезд матери на похороны и обычная школьная травля. Гриша решает изменить свое положение, чтобы не быть лишь наблюдателем. Рифмованный роман рассказывает о его первой нелепой подростковой любви и о появлении голоса. Гриша начинает создавать рэп, чтобы выразить свои мысли и чувства, становясь совершенно другим человеком. Он проходит через сложные эмоциональные испытания, сохраняя правдивость и искренность. В конце книги Грише исполняется 19 лет, и он уже совсем другой человек. Эта история не приукрашена и показывает настоящую жизнь и внутренний рост героя.

Наринэ Тютчева, Павел Кузнецов. «Дом Мельникова», TATLIN (16+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

В данной книге представлены итоги обширных исследований, проведенных в экспериментальном доме-мастерской архитектора К.С. Мельникова в Москве, который был построен в период с 1927 по 1929 год. Книга включает разнообразный материал, такой как фотографии, детальные чертежи, анализ элементов и дефектов, а также натурные зарисовки, предоставляя читателям возможность глубокого изучения этого архитектурного шедевра. Книга предназначена для профессионалов в области архитектуры, истории и реставрации, а также для всех, кто интересуется сохранением и наследием советского авангарда.

Энджелайн Булли. «Дочь хранителя огня», «Карьера Пресс» (16+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Это дебютный роман Энджелайн Булли, действие которого происходит на северном полуострове Мичигана среди коренного американского племени Оджибве. 18-летняя Даунис Фонтейн — двухрасовая незарегистрированная представительница племени, которая никогда не чувствовал себя принадлежащей ни к хрупкой и уязвимой семье матери, ни к другой половине ее коренной семьи и сообщества. Ее тяготят разочарования — потеря дяди Дэвида, учителя, от передозировки наркотиками, а также инсульт, пережитый бабушкой Мэри. Даунис откладывает поступление в Мичиганский университет и собирается поступить в местный колледж вместе со своей давней подругой Лили. Булли пишет захватывающий роман, пропитанный информацией о сообществе Оджибве и сложностях, с которыми сталкивается главная героиня. Это увлекательное чтение, напряженное, с сильной главной героиней, сталкивающейся с обществом, семьей, коррупцией и убийством.

Наталья Боровская. «Караваджо. Между Ренессансом и барокко», «БуксМАрт» (16+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

Книга предлагает углубленное погружение в творчество Микеланджело Меризи да Караваджо (1571—1610), знаменитого художника периода XVI—XVII веков. Автор, опираясь на исторические исследования, анализирует основные темы и стилистику творчества Караваджо, а также его влияние на других мастеров барокко. Книга рассматривает профессиональную среду, в которой развивался художник, и его заказчиков. Особое внимание уделяется диалогу Караваджо с наследием Высокого Возрождения, его уникальному художественному языку и влиянию на направление караваджизма. Богато иллюстрированное издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся историей искусства и творчеством великого художника.

Юдит Шалански. «Каталог утраченных вещей», Ad Marginem (18+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

«Каталог утраченных вещей» — удивительная книга, наполненная восхитительным содержанием и необычным дизайном. Каждый из 14 фрагментов книги вдохновлен потерянным предметом, и перед каждым разделом на черной странице с изображением тусклой, но значимой картинки, представлены едва заметные отголоски оставшихся следов (слухи, выцветшие фотографии, воспоминания, фрагменты) об исчезнувших объектах. «Каталог утраченных вещей» — уникальная и оригинальная книга, которая восстанавливает справедливость времени и искусства, захватывает читателя своей яркостью и необычной структурой.

Хольгер Куссе. «Культуроведческая лингвистика», «Гнозис» (18+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

В этой книге исследуется тесная связь между языком и культурой с использованием различных научных подходов. Авторы представляют две основные концепции: гумбольдтианскую и дискурс-сенситивную. Под гумбольдтианской лингвистикой подразумевается изучение взаимодействия языка с этнической, национальной или региональной культурой. С другой стороны, дискурс-сенситивная лингвистика сосредоточена на анализе языковых проявлений в политическом, религиозном и экономическом дискурсе. Эта книга предназначена для филологов и исследователей, стремящихся разработать основы комплексного подхода к изучению человека.

Симон Странгер. «Лексикон света и тьмы», МИФ (18+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

В книге автор использует необычный формат энциклопедии, где каждая глава соответствует букве алфавита. Перемежая историю семьи Комиссара и историю Генри Оливера Риннана, автор переносит нас в эпоху Второй мировой войны. В центре сюжета — загадочные тайны и драматические события, связанные с еврейской семьей, пережившей ужасы войны, и норвежской группой, симпатизирующей нацистам и проникшей в сопротивление. Через письма и документы автор воссоздает атмосферу того времени и раскрывает мысли и чувства героев. Реалистичность и трогательность повествования делают эту книгу захватывающей и волнующей.

Виктор Ольшанский. «Летучий дедушка», «Розовый жираф» (6+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

В книге «Летучий дедушка» раскрывается удивительная история маленькой девочки Нины, которая сталкивается с потерей дедушки. Однако смерть — не главная тема книги. Вместо этого она фокусируется на взаимоотношениях между Ниной и ее дедушкой, который становится ангелом и прилетает к ней на крышу сарая. Вместе они замечательно проводят время: катаются на велосипеде, спасают животных и создают волшебные подарки. Однако этот магический мир остается их секретом, и никто, кроме Нины, не знает о летучем дедушке. Книга пропитана теплом, добротой и нежностью, она вызывает улыбку и приятные воспоминания. Она передает важные ценности, такие как любовь и поддержка, и позволяет каждому читателю вспомнить своих близких и особенные моменты, которые они провели вместе.

Ангелика Хубер-Яниш. «Лужа», «Редкая птица» (6+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

Погрузитесь в захватывающий и живой мир, скрытый в каждой обычной луже! Лужа — это настоящий уникальный микрокосмос, населенный разнообразными живыми существами. В этой книге вы откроете для себя удивительные факты о жизни и поведении обитателей лужи. Каким образом маленькие головастики дышат под водой? Как стрекозы могут летать задом наперед? И кто из них был свидетелем динозавров? Проверим, действительно ли ласточки летают низко перед дождем и что происходит с живыми существами, когда лужа замерзает. А еще вы узнаете о водоросли, которую невозможно сломать даже силой двадцати слонов. Подготовьтесь к захватывающему приключению, надев резиновые сапоги, чтобы шлепать по лужам и раскрывать перед собой удивительные тайны этого водного мира!

Юлия Лавряшина. «Мамонты. Дима, Женя и другие», «Настя и Никита» (6+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

Книга приглашает заглянуть в прошлое и познакомиться с загадочным миром мамонтов. Хотя точная причина их вымирания до сих пор остается неизвестной, ученые собрали множество фактов о жизни этих удивительных существ. Читатель узнает, где они обитали, что ели и как заботились о своих детенышах. Кроме того, выяснит, что мамонты были не только гигантскими и не всегда покрытыми шерстью. Удивительно, что они когда-то жили совсем рядом с человеком. Вместе с этой книгой читатель отправится в захватывающее путешествие в прошлое и расширит свои знания об удивительном мире древних мамонтов.

Итало Кальвино. «Марковальдо, или Времена года в городе», «Белая ворона» (9+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

В сборнике коротких рассказов Итало Кальвино рассказывает о Марковальдо, который переживает четыре сезона, живя в городе на севере Италии. Марковальдо — наивный человек, которому нравятся простые радости жизни. Жители города более лукавы и циничны по сравнению с ним. В каждом сезоне Марковальдо находит удовольствие в простых вещах, например, в красоте природы или вкусной еде. Его наивность сравнивают с чертами характеров простаков города, но это не мешает ему радоваться жизни. Каждая история заканчивается неожиданным поворотом, и Марковальдо остается таким же открытым к новому. Это замечательный сборник, написанный простым языком. Марковальдо станет любимым героем для всех, кто ценит простоту и жизненную радость.

Винсент Бевинс. «Метод «Джакарта», «Альпина нон-фикшн», (16+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

Переворот в Индонезии, в результате которого было убито примерно миллион человек, не был локальным событием, он был важной частью Холодной войны. Эта книга проливает свет на активное участие и поддержку западных правительств в массовом убийстве: начиная от поставок оружия и обучения до экономических наказаний и даже предоставления списков для целенаправленных убийств. Индонезийская коммунистическая партия столкнулась с жестокими последствиями в результате поиска защиты у полиции и армии во время переворота. Книга подчеркивает, что трагедия Индонезии была частью широкого паттерна, известного как «метод Джакарты», где США и западные державы организовывали перевороты для подавления демократических правительств, преследующих экономическую и национальную независимость. В результате установились репрессивные режимы, соответствующие интересам многонациональных корпораций. Книга оспаривает идею равенства и истинные намерения за риторикой свободы. Сокрытие этих историй позволяет нам поддерживать наше невежество, позволяя нам наслаждаться живописными закатами и коктейлями, пока непомеченные могилы жертв остаются невидимыми, а их души не могу обрести покой.

Татьяна Муравьева. «Мифы Поволжья», МИФ (16+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

Татьяна Муравьева знакомит нас с мифологией семи народов Поволжья: марийцев, удмуртов, мордвы, чувашей, татар, башкир и калмыков. В каждой главе автор рассказывает об уникальных аспектах верований каждого народа: сотворении мира, пантеоне богов, священных животных и растений, героях и праздниках. Наряду с теоретическим изложением, книга включает также народные сказки и эпосы, воплощенные в пересказе автора. Стиль письма Татьяны Муравьевой прост и легко воспринимаем, а привлекательное оформление с выделенными ключевыми терминами придает книге дополнительную привлекательность. Знакомство с мифами Поволжья позволяет увидеть сходства и различия в представлениях о мире и богах, а также проникнуться уважением к народам, их культуре и традициям. Недавно мы опубликовали интервью с Татьяной Муравьевой, в котором она особый акцент сделала на мифах татарского народа.

Дженнифер Тиге. «Мой дед расстрелял бы меня», «Альпина Паблишер» (18+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

Жизнь Дженнифер Тиге неожиданный переворачивается, когда она натыкается на книгу, раскрывающую правду о ее происхождении. Взрослая женщина, счастливо живущая в любящей приемной семье, оказывается в глубокой депрессии. В библиотеке она обнаружила книгу с фотографией, напоминающей ее биологическую мать, — дочь Амона Гете, коменданта концентрационного лагеря, описанного в «Списке Шиндлера». Это открытие разрушает мир Дженнифер и сталкивает со своим нигерийско-немецким наследием. История Дженнифер — свидетельство стойкости. Она борется с депрессией и с собственной идентичностью. Ее борьба затрагивает тех, кто пострадал от молчания своих родителей во время Второй мировой войны, будь то потомки нацистов или евреев. Через эту книгу их заглушенные голоса получают возможность быть услышанными, давая надежду будущим поколениям.

Стиг Дагерман. «Немецкая осень», «Издательство Ивана Лимбаха» (16+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

Стиг Дагерман — писатель с потрясающим чувством эмпатии и способностью к сопереживанию, он умеет оплакивать побежденные народы. Он смотрит на немцев как на обычных людей, которые страдают от голода. Книга не ставит вопрос о морали во время войны, она обращает внимание на страдания и выживание обычных людей в разрушенной стране. Дагерман показывает группу выживших после войны, игнорируемых обществом. Его пронзительное описание и умение создавать атмосферу без прибегания к сенсационности делают книгу особенно печальной. Сам факт самоубийства Дагермана спустя несколько лет придает еще больше глубины этой коллекции историй. Это произведение дарит читателю неподдельные эмоции и ощущение меланхолии. Ранее мы писали подробную рецензию на эту книгу.

Джузеппе Мадзини. «Обязанности человека», Издательский дом «Дело» РАНХиГС (16+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

Джузеппе Мадзини (1805—1872) — ведущий идеолог движения Рисорджименто, стремившегося к объединению Италии в XIX веке. Он был страстным патриотом, революционером, литературным критиком и журналистом, оказавшим значительное влияние на европейскую мысль своего времени. В его огромном творческом наследии, состоящем из сотен томов, особое место занимает небольшое, но емкое сочинение «Обязанности человека» (1860), в котором Мадзини обобщил свои политические и морально-этические взгляды. В книге, написанной в форме призыва к итальянским рабочим, утверждается, что права граждан могут быть достигнуты только через исполнение обязанностей, а стремление к чисто материальным интересам приводит к катастрофическим последствиям для человека и общества. Полный перевод этой важной работы по политической философии был впервые опубликован в России только один раз в 1917 году. Это издание стало редкостью и известно лишь специалистам. Спустя более ста лет выходит новая редакция текста, дополненная современными аналитическими материалами.

Маргарита Ронжина. «Одиночка», «Альпина. Проза» (18+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

Роман «Одиночка» Маргариты Ронжиной проводит нас через пять стадий горя, раскрывая сложную сеть эмоций. Саша — главная героиня. Она оказывается в больнице с особенным малышом и понимает, что происходит что-то не то. В соприкосновении с новой реальностью Саше предстоит принять себя и своего ребенка такими, какие они есть, и научиться строить отношения, осознавая, что нормальность имеет множество проявлений. Это история о силе человеческого духа, преодолении трудностей и поиске надежды. В романе Маргариты Ронжиной прослеживается главная тема счастья, которое может наступить благодаря принятию себя и своей жизни. Маргарита Ронжина — талантливая писательница, а «Одиночка» — это ее дебютный роман, который окружает читателя теплом и вдохновением.

Анастасия Малейко. «Однажды летом мы спасли Джульетту», «Абрикобус» (12+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

Судьба форсирует необычную встречу героев — Федора, Нины, Герки Железного, Пашки, Кати, Гриши и Герды — на сцене старого Дворца пионеров. Возрождая любительский театр, они сталкиваются с проблемами, которые может разрешить только искренний энтузиазм молодого режиссера Бориса. Решив испытать свои силы на классическом произведении, они выбирают пьесу Шекспира — «Ромео и Джульетта». Однако в этой постановке судьба Джульетты примет неожиданный оборот. В итальянской Вероне, под жарким летним солнцем, где разворачивается история семейной вражды Монтекки и Капулетти, наши герои столкнутся с судьбоносными выборами и переменами в жизни. Книга рассказывает о сложной и захватывающей истории, которая перевернет мир персонажей с ног на голову.

Макс Фридлендер. «От ван Эйка до Брейгеля», Rosebud Publishing (14+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

Книга «От ван Эйка до Брейгеля» Макса Фридлендера представляет собой важное исследование нидерландской живописи, которое становится ценным источником для искусствоведов и историков. Автор, известный знаток искусства, предлагает свой метод атрибуции картин, основанный на визуальном опыте. Его подход, который основывается на сходствах с уже известными произведениями, помогает определить авторство неизвестных картин. Фридлендер — выдающийся представитель этого подхода, и его работы отличаются глубоким пониманием истории искусства. В то время как современные методы исследования предлагают новые возможности, субъективность остается неотъемлемой частью искусствоведческого исследования. Книга представляет интерес для всех, кто увлечен искусством и стремится понять развитие нидерландской живописи.

Клиффорд Бирс. «Оторванный от жизни», «Обложка» (18+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

Эта книга рассказывает о человеке, который переживает психический срыв после смерти брата от тяжелого заболевания. Трагическая и несправедливая утрата разрушает его систему ценностей. Он теряет работу и возвращается домой. Убежденный, что его ждет неизбежная смерть, он пытается покончить с собой, выпрыгнув из окна родительского дома. Однако он выживает и попадает в психиатрическую клинику, где продолжает верить в иллюзии о преследованиях и контроле со стороны правительства. Затем он решает остаться в клинике под прикрытием и начинает проводить собственное расследование, чтобы выявить жестокость системы и улучшить условия для пациентов. Эта книга вдохновляет своей историей о силе человеческого духа, о борьбе со своими внутренними демонами и стремлении изменить систему ради блага других.

Сергей Чупринин. «Оттепель. Действующие лица», «НЛО» (18+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

В своей новой книге «Оттепель. Действующие лица» Сергей Чупринин заглядывает в прошлое, раскрывая историю периода оттепели через призму значимых фигур того времени. Эта книга своего рода хроника, представляющая биографические очерки о различных личностях, чьи творческие и профессиональные деяния оставили отпечаток на культурной сцене эпохи. Цель автора заключается не только в передаче точной информации о них, но и в создании глубоких психологических портретов, которые позволяют нам почувствовать их мотивы и причины поступков — благородных или нечестных. В результате получается увлекательная «человеческая комедия» оттепельного периода, где судьбы героев переплетаются в неожиданных и запоминающихся сюжетных поворотах. Сергей Чупринин открывает нам двери в прошлое, предлагая глубокое погружение в историю и атмосферу оттепельной эры через яркие и значимые лица, которые сделали ее особенной.

Уолтер Де Ла Мэр. «Песня сна», «ТРИМАГ» (12+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

Удивительный мир детских стихов Уолтера Де Ла Мэра открывает перед нами свои двери. Эти прекрасные и волшебные стихи не ограничены возрастом — они радуют и взрослых, и детей. Уолтер Де Ла Мэр справедливо считается одним из величайших английских поэтов XX века. В его произведениях реальность и фантазия сливаются, юмор соседствует с грустью, иногда звучат и трагические ноты, но во всех его стихах всегда рождается чудо в нашем воображении. Мы приглашаем русскоязычных читателей насладиться этим удивительным творчеством в великолепном переводе Виктора Лунина и с прекрасными иллюстрациями Вадима Иванюка.

Джулия Оцука. «Пловцы», «Лайвбук» (18+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

«Пловцы» — эмоционально глубокий и поэтический роман Джули Оцука, который описывает жизнь группы любителей плавания, собирающихся каждый день в бассейне. Эта история рассказана от первого лица множественного числа, что создает ощущение греческого хора, описывающего повседневные занятия пловцов. Роман показывает, как через физическую активность и время формируется общность, и позволяет читателям ассоциировать себя с этими персонажами и их повседневной рутиной. Однако вторая половина книги переносит нас в мир главной героини по имени Элис, страдающей от деменции. Книга становится историей о матери и дочери, о том, что они не знают друг о друге ничего и что им не понять друг друга.

Лидия Юкнавич. «Потрясение», «Лайвбук» (18+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

«Потрясение» — захватывающая книга Лидии Юкнавич, в которой разные жизни персонажей переплетаются вокруг Статуи Свободы, от ее создания до погружения под воду в будущем, когда только голова будет видна над поднимающимися водами. Главная связующая нить между этими жизнями — девочка (иногда женщина), способная перемещаться во времени и общаться с морскими созданиями. Книга переплетает разные жанры, такие как историческая хроника, фантастика, антиутопия, эротика, климатическая фантастика, магический реализм и другие. Автор искусно справляется с этим многообразием жанров и безупречно переносит читателя из одной эпохи и места в другое. Ранее мы писали подробную рецензию на эту книгу.

Рэйчел Смайт. «Предание Олимпа», МИФ (16+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

«Предание Олимпа» — завораживающая история, переносящая греческую мифологию в современное общество, где боги ведут жизнь, полную интриг и скандалов. Автор талантливо комбинирует известных персонажей, облекая их в игривую форму. В этом графическом романе, собранном из 25 эпизодов, выделены прекрасно стилизованные произведения искусства Смайт. В основе сюжета лежит история Аида и Персефоны, вокруг которой разворачиваются и пересекаются другие истории богов. Автор пересказывает миф, добавляя в него романтического сюжета. Яркое и красочное искусство, оживленные и современные пересказы демонстрируют настоящую любовь к источнику материала.

Под редакцией Виталия Бабенко. «Призраки со всех сторон», V–A–C Press (12+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

Книга «Призраки со всех сторон» представляет собой уникальный сборник фантастических произведений, рассказывающих о малоизвестной части литературного наследия русских авторов XIX века. В этой книге талантливый писатель и знаток литературы Виталий Тимофеевич Бабенко собрал разнообразные произведения фантастической прозы, которые ранее были почти забыты. Сборник «Призраки со всех сторон» не подчиняется привычным жанровым рамкам, и автору-составителю пришлось создать новые термины, чтобы описать их уникальность. Книга представляет такие жанры, как зомбическая, картежная и простодушная фантастика, в которых писатели раскрывают фантастические миры и исследуют новые идеи. В «Призраках со всех сторон» читатели получат возможность погрузиться в мир, полный загадок и непредсказуемых сюжетов. Каждое произведение представлено в оригинальном виде без изменений, чтобы передать аутентичность их первоначальной публикации.

Оксана Васякина. «Роза», «НЛО» (18+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

«Роза» — третья книга трилогии Оксаны Васякиной, представляет собой кульминацию и завершение этой серии произведений. Авторский язык Васякиной развивается и изменяется на протяжении всей трилогии, и «Роза» достигает особого, катарсического заключения. В этой книге автор описывает жизнь главной героини, тети Светы, которая провела большую часть жизни в закрытом пространстве своей квартиры. Это произведение, описывающее беспроглядную тьму и осязаемый опыт героини, создает глубокую, живую и чувственную атмосферу. Оксана Васякина исследует тему туберкулеза, эстетизируя и переосмысливая ее. Она передает смешение эстетической привлекательности и социальной стигматизации этой болезни. Книга «Роза» также служит зеркалом автора, где каждый герой — отражение самой Оксаны. Рекомендуется для тех, кто ищет глубину и интимность в литературных произведениях.

Оскар Конюхов. «С отцом по всем океанам», «Паулсен» (18+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

В юбилейном издании, посвященном 25-летию исключительной коллаборации Федора Конюхова и его сына Оскара, открываются тайны и впечатления их уникальных экспедиций. Федор Конюхов, ставший легендой путешествий, установил 20 рекордов в области экстремального мореплавания, альпинизма и одиночных походов в ледяные просторы Арктики и Антарктики. Но книга Оскара Конюхова, его сына и бессменного руководителя экспедиционных штабов, проливает свет на скрытые аспекты этих путешествий. Особое внимание уделяется подготовке к легендарным кругосветным парусным гонкам и кругосветным полетам на воздушных шарах, сопровождаемым неизбежными рисками. Внутри вы найдете ранее неопубликованные выдержки из походных дневников Федора Конюхова, уникальные фотографии из их семейных альбомов, а также рисунки и документы из архивов экспедиционных штабов. Погрузитесь в захватывающий мир экстремальных приключений и расширьте свое понимание жизни и достижений Конюховых. Это неотъемлемое издание для всех любителей приключений и историй о смелости и выдержке.

Жиль Клеман, Венсан Граве. «Сад будущего», «А+А» (6+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

«Сад будущего» — великолепный альбом, созданный Венсаном Граве и Жилем Клеманом, воскрешает образ садовника. Вместе с ним мы путешествуем через века и континенты, чтобы раскрыть происхождение овощей, их выращивание, сезонность и искусство приготовления. Шикарные иллюстрации Венсана Граве полностью раскрываются на страницах этой книги и прекрасно дополняют главную тему — осознание ритмов и географии овощеводства. В гармонии с возрастающим интересом к вопросам питания и альтернативным методам выращивания, мы находим поэтические и фактические тексты о фруктах, овощах и огородах по всему миру и на протяжении времени. Это впечатляющая книга, созданная двумя талантливыми художниками, которая подарит читателю удивительное погружение в мир растений и культур.

Мэтью Квик. «Свет — это мы», «Лайвбук» (18+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

«Свет — это мы» — трогательная книга Мэтью Квика. Она исследует темы смерти, траура, ПТСР и иллюзий, связанных с трагическим происшествием в театре «Маджестик» в Пенсильвании, где погибли 19 человек. Учитель Лукас Гудгейм, работающий с трудными подростками, — персонаж, выживший в этой трагедии. Он потерял свою жену Дарси во время стрельбы в кинотеатре, но уверен, что она все еще жива, превратившись в ангела с крыльями. Вся история рассказана в письмах, адресованных Лукасом его психоаналитику Карлу, который также потерял близкого человека во время трагедии. Эта книга реалистична, интенсивна и полна драматизма. Она заставляет задуматься о последствиях трагических событий. Это грустная и драматическая история, которая трогает до глубины души. Ранее мы писали подробную рецензию на эту книгу.

Армен Медведев. «Сослагательное наклонение. Беседы по истории отечественного кино», 1895.io (18+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

«Сослагательное наклонение. Беседы по истории отечественного кино» представляет собой сборник лекций Армена Медведева, собранных Султаном Усувалиевым при научной редакции Евгения Марголита. В этих лекциях признанный кинокритик Медведев погружает нас в историю отечественного кино, учит взгляду неравнодушного зрителя и бдительного исследователя. Книга раскрывает нам сокровенный опыт, полученный автором, и открывает перед всеми, кто увлечен историей российского кино, путь к новым открытиям и пониманию великого искусства.

Вернер Херцог. «Сумерки мира», «Издательство Ивана Лимбаха» (16+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

«Сумерки мира» — удивительная книга о жизни японского солдата Хироо Оноды, который защищал маленький остров на Филиппинах в течение 29 лет после окончания Второй мировой войны. Автор Вернер Херцог создает удивительное и занимательное повествование, в котором он обращается к сути истории и погружает нас в мир Оноды. Книга предлагает уникальный взгляд на жизнь этого удивительного человека и в то же время затрагивает вопросы психического состояния и душевного терзания. Эта книга заставит вас взглянуть на историю с новой, трогательной и понимающей стороны. Ранее мы писали подробную рецензию на эту книгу.

Сорж Шаландон. «Сын негодяя», «Издательство Ивана Лимбаха» (16+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

«Сын негодяя» — впечатляющий и трогательный роман Соржа Шаландона, который заставляет читателей переживать сильные эмоции. В книге автор сочетает два параллельных судебных процесса: процесс над Клаусом Барби, в котором он выступает в качестве свидетеля, и личный процесс, который он ведет против своего отца, разоблачая его темные тайны из прошлого, связанные с войной. Читатели переживают всю боль, гнев, сожаление, презрение, открывая постепенно ужасные знания о войне и поведении его отца.

Дэн Стерджис, Ричард Осборн, Натали Тернер. «Теория искусства. Краткий путеводитель», Ad Marginem (16+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

«Теория искусства. Краткий путеводитель» — отличная книга, которая показывает, насколько обширным может быть научное поле искусствоведения. Несмотря на небольшой объем, книга охватывает огромное количество информации. Каждый раздел, посвященный определенной эпохе искусства, может быть небольшим, но предоставляет достаточно деталей, чтобы дать базу для дальнейшего изучения предмета. Конечно, после прочтения этой книги вы не станете экспертом в теории искусства, но у вас будет отличная основа для более глубокого погружения в искусствоведение.

Иоанна Жезак. «Тысяча и один муравей», «А+А» (6+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

С небольшой колонией муравьев читатель отправляется в увлекательную прогулку по подлеску и открывает для себя животный и растительный мир этой природной среды. В муравейнике все работают не покладая рук. Но вот некоторые муравьи выходят на исследование окрестностей. Можно последовать за ними и во время прогулки узнать о растениях, насекомых, грибах, маленьких и больших животных, которые населяют нашу окружающую среду.

Элеонора Шафранская. «Усто Мумин: превращения», Garage (18+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

В книге «Усто Мумин: превращения» автор представляет читателям уникальную биографию русского художника Александра Васильевича Николаева, известного под псевдонимом Усто Мумин. Исследуя воспоминания его друзей и коллег, а также архивные документы, Шафранская восстанавливает его удивительный жизненный путь. Особое внимание она уделяет периоду 1920-х годов, когда Мумин создавал яркие и узнаваемые произведения, однако сталкивался с проблемами, связанными с несоответствием его идей и идеологии того времени. В этом издании представлено множество ранее неопубликованных материалов, включая стихи, иллюстрации и воспоминания современников, что позволяет читателям глубже погрузиться в мир и творчество этого уникального художника. Книга Элеоноры Шафранской продолжает исследование биографии Усто Мумина, представляя новые аспекты его жизни и творчества.

Виталий Зюзин. «Хиппи в СССР», «НЛО» (18+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

В книге «Мемуары хиппи» Виталий Зюзин переносит нас в захватывающую реальность позднего СССР и движение хиппи, которое зародилось в то время. Автор, художник и активный участник уличных выставок, с благородной тонкостью делится собственным погружением в эту уникальную среду, начиная с 1983 года. Он живо и зажигательно описывает встречи с важными фигурами советских хиппи, незабываемые посещения их летних лагерей в Прибалтике и на Кавказе, а также неизбежные столкновения с милицией и захватывающие знакомства с талантливыми джазовыми исполнителями. Книга представляет собой правдивое свидетельство о том, как хиппи сумели воплотить свой параллельный мир в жесткой советской реальности, призывая нас пересмотреть истерзанные стереотипы о том периоде. Это уникальная возможность погрузиться в самобытную жизнь хиппи-сообщества и насладиться его неповторимой атмосферой.

Джон Э. Боулт. «Художники русской эмиграции в Америке», «Искусство — XXI век» (16+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

Книга посвящена исследованию феномена русской художественной эмиграции в США между двумя мировыми войнами. Ее авторы исследуют влияние русских художников на американскую культуру и искусство того периода. Внимание уделяется жизни и творчеству десяти художников-эмигрантов, которые нашли в Америке свой новый дом, однако не утратили связи с Россией и испытывали ностальгию. Их разнообразные художественные стили и имена, как известные, так и малоизвестные российскому читателю, свидетельствуют о стремлении к самовыражению и достижению успеха в новой среде. Важной темой, пронизывающей книгу, выступает вопрос об идентичности этих художников и влиянии американской культуры на их творчество. Книга вызывает размышления о том, являются ли они русскими американцами или американскими русскими, оставляя ответ на этот вопрос открытым для читателя.

Артем Абрамов. «Человек вне этого века. Шумографика Александра Лебедева-Фронтова», «Циолковский» (16+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

В представленной книге рассматривается художественный путь Александра Лебедева-Фронтова (1960—2022), талантливого графика и композитора из Санкт-Петербурга, чье имя стало синонимом отечественной шумовой музыки и символом культуры постсоветского андеграунда. В этой работе автор прослеживает эстетические и идеологические аспекты его творчества, предлагая читателю своеобразное введение в исследование феномена «лебедево-фронтоведения». Эта книга — своеобразная биографическая и аналитическая работа, раскрывающая глубинные мотивы и идеи художника. В ней так же затрагиваются вопросы связи его творчества с шумовой музыкой XX века и его визуальным вкладом, включая уникальные черно-белые коллажи и участие в создании видеорядов к музыкальным композициям. Эта книга представляет собой значимый шаг в изучении наследия Лебедева-Фронтова и наверняка заинтересует как специалистов, так и широкую аудиторию, интересующуюся культурой и искусством.

Руфина Пршисовская, Женя Исаева. «Эрмитажиум: невероятные приключения в Древнем Египте», «Арка» (6+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

Отправиться в невероятное приключение по залам Древнего Египта в Эрмитаже можно с книгой «Эрмитажиум: невероятные приключения в Древнем Египте». Через увлекательные задания и вопросы вы погрузитесь в загадочную историю этой эпохи. Разгадаете тайны и узнаете, почему не следует лезть в неизвестные сундуки, познакомитесь с настоящими фараонами, мумиями и даже загадочной Клеопатрой. Вас ожидают музейные приключения, а также возможность освоить иероглифы и написать ими свое имя. Авторы, известные своими творческими проектами «Культурный кот» и «ДК-ПТХ», с легкостью увлекут вас в мир искусства и развлечения. Родители, дети и все желающие открыть для себя музейные сокровища будут наслаждаться этой забавной и захватывающей книгой.

Питер Хёг. «Эффект Сюзан», Symposium (18+)

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

«Эффект Сюзан» — захватывающая дистопическая криминальная история Питера Хёга, разворачивающаяся в Копенгагене. Семья Сюзан — ее муж и 16-летние близнецы — попадают в серьезные неприятности после года, проведенного в Индии. Могущественный человек предлагает помощь, но за одну услугу. Сюзан, обладающая уникальным даром заставлять людей говорить о скрытых вещах, решает воспользоваться своим даром, чтобы помочь ему. В то же время ведется охота на «Комиссию будущего» — группу влиятельных людей, и члены семьи Сюзан оказываются в опасности. Постепенно раскрывается прошлое женщины и ее связь с лауреатом Нобелевской премии Андреа Финком. Одаренные участники «Комиссии будущего» становятся жертвами жестоких убийств. Сюзан решает защитить своих детей любой ценой и борется с темными силами, угрожающими всей нации. «Эффект Сюзан» — прекрасное чтение, рекомендуемое всем, кто ценит интригующие и умело написанные романы.

Екатерина Петрова — автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».