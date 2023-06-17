День в истории: казанская опера, рецензия на «Двенадцать стульев» и статуя Свободы

Чем примечательна дата 17 июня?

Сегодня, 17 июня, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. В разные годы в эту дату открылся Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля, Рудольф Нуриев попросил предоставить политическое убежище во Франции, прошли первые Всемирные дни татарской молодежи, состоялся семинар директоров литературных музеев, критики заметили произведение «12 стульев», в Нью-Йорк прибыла статуя Свободы, Исландия приобрела независимость. Родились композитор Шарль Гуно, балерина, жена Пабло Пикассо Ольга Хохлова, писатель Виктор Некрасов, чемпион мира по шахматам Тигран Петросян. Скончались дважды Герой Советского Союза маршал Кирилл Москаленко, певица и актриса Клавдия Шульженко, живописец Татьяна Яблонская, писатель и сценарист Юрий Нагибин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Казанская опера и Всемирные дни молодежи в «Волге»

17 июня 1939 года впервые в Татарском государственном оперном театре прозвучало первое оперное произведение. Театр начал свою работу с оперы Назиба Жиганова «Качкын» («Беглец»), сюжет которой был основан на пугачевском бунте. В актерский состав входили выпускники татарской оперной студии Московской консерватории. На грандиозном открытии многие актеры получили премии и почетные звания. Несмотря на фактическое начало работы театра, до окончания строительства нового здания оставалось еще много времени, поэтому все спектакли проходили в нынешнем Тинчуринском театре.

17 июня 1961 года в период парижских гастролей Ленинградского театра артист балета Рудольф Нуреев попросил предоставить ему политическое убежище. Позже он приступил к работе в Королевском балете в Лондоне, что принесло ему всемирную известность. Спустя время его взяли и в парижскую Гранд-опера. Вернуться на родину Рудольф Нуреев смог только после распада Советского Союза.

17—18 июня 1990 года в лагере «Волга» состоялись первые Всемирные дни татарской молодежи. Встречи длились 12 дней, а в качестве инициаторов выступали Резеда Сафиуллина и Рим Гильфанов. С идеей провести такой форум они обратились к секретарю областного комитета ВЛКСМ Ильдару Гильмутдинову и получили согласие.

Фото realnoevremya.ru

17 июня 2000 года в Казани прошел Общероссийский творческий семинар руководителей литературных музеев из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Таганрога, Сыктывкара, Пензы, из Костромской и Рязанской областей. Большая делегация директоров была из Татарстана — прибыло 25 представителей музеев.

Основатель АМО и рецензия на «Двенадцать стульев»

17 июня 1874 года родился основатель одного из первых в стране автомобильных заводов — Акционерного Московского общества (АМО) — Степан Рябушинский. Также банкир был известен благодаря личной коллекции икон, многие из которых впоследствии были пожертвованы старообрядческим храмам.

17 июня 1929 года в «Литературной газете» была напечатана рецензия литературоведа Анатолия Тарасенкова: «Книга, о которой не пишут». Статья посвящена произведению Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». После ее выхода на произведение обратили внимание и другие советские критики, что спустя год принесло книге большую популярность.

Рябушинский был известен благодаря личной коллекции икон, многие из которых впоследствии были пожертвованы старообрядческим храмам. Фото: realnoevremya.ru

Статуя Свободы и независимость Исландии

17 июня 1885 года на борту французского парохода Isere в США прибыла статуя Свободы. Богиня Свободы являлась подарком к столетнему юбилею Декларации независимости в 1876 году. Сооружение выполнено из меди и стали, а его высота достигает 46 метров.

17 июня 1944 года Республика Исландия получила полную независимость от Дании. В 1918 году ее объявили независимым королевством в личной унии, а в мае 1940 года Великобритания захватила Исландию, затем передав все права Соединенным Штатам.