Кряшены в этнокультурном ландшафте Татарстана в 1989—2010 годах

Из истории формирования кряшенского сообщества

Одну из субэтнических групп татарского народа — кряшен — называют уникальным народом, который продолжает жить по своим традициям и сохранять свою культуру в современном мире. Как шло формирование кряшенского сообщества, какие факторы повлияли на этот процесс, в монографии «Становление и генезис кряшенской идентичности» рассказывает авторский коллектив Института истории им. Марджани.

Глава 4. Кряшены в этнокультурном ландшафте Татарстана в 1989—2010 годах

В конце 1980-х гг. начинается общий для всех проживающих в России народов процесс «этнической мобилизации». В исторической науке это явление принято также называть «этнической революцией» или «национальным возрождением». Этот процесс имел объективно-историческую причину и был обусловлен необходимостью восполнить вакуум, образовавшийся с утратой общей идентичности «советский народ» в системе идентичности этнических групп.

С распадом Советского Союза у народов Российской Федерации стало происходить усиление идентификационности этничности. Яркой иллюстрацией этого процесса является татарский народ, в рамках которого выделяется этноконфессиональная группа кряшен. В конце 1980-х — начале 1990-х гг. у кряшен, наряду с осознанием своей национальной татарской идентичности, происходят сложные процессы этнокультурной и этноконфессиональной самоидентификации, поиска своей этнокультурной ниши. Эти процессы имели собственную динамику и особенности проявления в разных сферах общественной жизни и разных слоях общества.

Фундаментальная особенность группы кряшен в этнографическом контексте заключается в том, что это уникальный случай в рамках Российской Федерации, когда выделение этнической группы, имеющей такую историческую перспективу и являющейся столь этнокультурно выраженной, базируется на конфессиональных признаках.

§ 4.1. Общественные структуры и консолидационные процессы

Шарафиев Э.И.

Формальные структуры в процессе организации общественной жизни кряшен

В конце 80-х гг. XX в. существовали лишь несколько фольклорных коллективов в кряшенских поселениях Татарстана при сельских клубах и Домах культуры. Также отсутствовал какой либо общественный институт, объединявший кряшен как на местном, так и на центральном уровне и выражавший запросы этой субэтнической группы. Когда на всем пространстве Советского Союза происходила «этническая мобилизация», у ряда представителей культурной элиты кряшен созрело понимание необходимости общественной консолидации с целью объединения усилий и проведения целенаправленной деятельности по сохранению историко-культурного наследия кряшен. Эти цели были продиктованы желанием укрепить этнокультурную идентичность кряшен как ответ на существовавшую тенденцию культурной унификации в условиях усиления глобализационных процессов и необходимость восполнить лакуну, образовавшуюся после утраты общесоветской идентичности.

Формальным воплощением этих устремлений стало возникновение в Татарстане общественных объединений кряшен. Инициативу создания первого такого объединения выдвинул народный писатель Татарстана Г.В. Родионов (Гарай Рахим). Эта идея вначале была озвучена при его личном разговоре с президентом Татарского общественного центра (ТОЦ) М.А. Мулюковым.

Писатель отметил, что «ТОЦ в основном стоит на позициях татар мусульманского вероисповедания, однако у кряшен, которые также являются частью татарской нации, такой организации, которая выражала бы их специфические интересы, — нет». В связи с этим Г.В. Родионов выразил желание «создать при ТОЦ кряшенское отделение, которое занималось бы только культурно-просветительскими (не политическими. — Э.Ш.) делами». По итогам разговора Григорий Родионов получил устное согласие на эту инициативу от М.А. Мулюкова при условии, что кряшены проведут организационное собрание с делегатами из разных районов, в результате которого было бы принято постановление о создании общественной организации кряшен. Такая возможность представилась 5 декабря 1989 г., во время проведения научно-практической конференции «Фольклорное наследие татарского народа и современное самодеятельное искусство. Фольклор татар-кряшен», состоявшейся в Казани и организованной группой ученых Института языка, литературы и искусства (ИЯЛИ) им. Г. Ибрагимова и Республиканским научно-методическим центром народного творчества и культурно-просветительной работы Министерства культуры Татарстана. Целью проведения форума было обсуждение проблем сохранения и изучения устного народного творчества кряшен. Конференция была организована Республиканским научно-методическим центром народного творчества и культурно-просветительной работы Министерства культуры Республики Татарстан, Союзом композиторов республики, а также ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова КФАН СССР и проходила в рамках III Всесоюзного фестиваля народного творчества.

Основными докладчиками на конференции были научные сотрудники Института ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова. После научной части, в рамках культурной программы конференции, в здании Татарского государственного театра драмы и комедии (ТГТДИК) им. К. Тинчурина состоялся концерт, в котором приняли участие фольклорные ансамбли кряшен из Татарстана, Башкортостана, Красноярского края, Оренбургской, Тюменской, Челябинской областей и других регионов страны. В завершение концерта на сцену вышел народный писатель Татарстана Гарай Рахим и, обратившись к присутствующим в зале, выдвинул предложение об обращении к Татарскому общественному центру с просьбой создать при нем Клуб кряшенской культуры. Он сказал: «Мы — кряшены, мы собрались со всей России, я предлагаю вторым пунктом в повестке дня после концерта поднять вопрос о создании кряшенской общественной организации. Если вы согласны, мы вас будем считать делегатами от разных мест. Чтобы создать организацию, сначала нужно избрать организационный комитет из нескольких человек, которому будет поручено ее юридическое оформление». В зале присутствовали около 400 человек, и они единодушно поддержали выдвинутое предложение.

Вслед за этим представитель (член) правления ТОЦ, историк Габдельбар Лутфиевич Файзрахманов выступил с инициативой сформировать организационный комитет в составе: А.В. Бикжанова, Г.М. Ибушева, Г.М. Макарова, Г.А. Казанцевой, М.С. Глухова, Г.В. Родионова, Н.В. Евстафьева. В социальном плане это были преимущественно представители творческой интеллигенции. Этот момент принято считать отправной точкой современного организационного развития сообщества кряшен Татарстана.

После завершения работы конференции состоялось первое заседание организационного комитета. В заседании приняли участие Г.Л. Файзрахманов, Г.В. Родионов, Г.М. Ибушев, Г.А. Казанцева, Г.М. Макаров, М.С. Глухов, А.В. Бикжанов. Был утвержден предложенный Г.Л. Файзрахмановым в изначальном виде состав комитета. Его председателем избрали Григория Родионова. Участники заседания постановили обратиться к правлению ТОЦ с предложением об организации «Клуба кряшенской культуры» при Татарском общественном центре и утверждении состава оргкомитета Клуба.

Первые собрания организационного комитета «Клуба культуры кряшен» проходили в стенах Казанского государственного университета. Фото: realnoevremya.ru

Это знаковое событие повлекло за собой проведение организационных мероприятий. Первые собрания организационного комитета «Клуба культуры кряшен» проходили в стенах Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина в атмосфере бурного подъема общественной жизни. В декабре — январе шла подготовка и обсуждение вариантов устава, названия организации. 17 января 1990 г. состоялось общее собрание представителей кряшенского населения г. Казани, на котором было принято решение создать общественное объединение кряшен. Данное заседание можно считать учредительным собранием организации, поскольку на нем был утвержден Устав, избраны руководящие органы объединения.

Собрание открыл Г.В. Родионов, которому было поручено возглавлять инициативная группу (оргкомитет. — Э.Ш.) до официального учреждения объединения. Он заявил, что по мнению инициативной группы, «планомерное, систематическое продолжение начатой работы» по консолидации и решению проблем современного развития кряшен республики возможно только при организационном и юридическом оформлении кряшенского общества. В связи с этим, Г.В. Родионов предложил обсудить данный вопрос на текущем собрании.

Участники собрания подтвердили свое стремление оформить организацию в рамках действующего общественного движения — Татарского общественного центра. Смысл этого, по мнению Г.М. Ибушева, состоял в том, что «в отрыве от уже сложившихся движений не только делать первые шаги, но и нормально функционировать в дальнейшем будет просто невозможно». Солидарность этому мнению выразил и Г.М. Макаров, подчеркнув, что задача общества — «тесное сотрудничество и взаимодействие со всеми национальными и интернациональными прогрессивными общественными объединениями», а ТОЦ «именно такие задачи решает», и, войдя в его состав, кряшены смогут «внести свой вклад в это важное дело». Судя по документальным свидетельствам, основатели объединения видели в этом пользу и в плане организационного обеспечения своей деятельности: предлагалось, войдя в состав ТОЦ, на основе уже имеющейся у него сети местных отделений в ряде городов и районов республики, создавать свои местные ячейки. Следовательно, некую неопределенность территориальных рамок деятельности секции кряшен, присутствующую в ее уставе, можно объяснить тем, что статус того или иного структурного подразделения секции, как предполагалось, должен был определяться положением головной организации.

На обсуждение собрания были представлены два проекта Устава. По воспоминаниям участников тех событий, основой обоих вариантов стал проект А. Фокина. Этим объясняется и мнение очевидцев, что оба варианта содержательно близки. Следовательно, А. Фокина можно считать автором окончательной редакции Устава. Касательно названия объединения, рассматривались разные варианты, однако большую поддержку получил вариант А.В. Бикжанова, предложившего именовать общество «этнографическим культурно-просветительным».

Согласно Уставу, «Этнографическое культурно-просветительное объединение кряшен» (ЭКПОК) выступало в качестве добровольного формирования, действующего на правах автономной самодеятельной секции Татарского общественного центра. Являясь структурным подразделением ТОЦ, объединение декларировало признание его идеологической платформы и руководство общими идейно-организационными принципами. Главной своей целью объединение видело «содействие возрождению, сохранению и развитию национальной самобытности кряшен» как «одной из древних народностей Поволжья». Намеченную цель планировалось реализовывать по пяти направлениям:

изучение этногенеза и этноса кряшен; научно-поисковая работа и постановка музейного дела; выявление, реставрация, охрана и пропаганда исторических и культурных ценностей; возрождение традиционных народных промыслов и прогрессивной обрядности; культурно-просветительная работа и развитие самодеятельного художественного творчества.

Устав ЭКПОК не содержит никаких посылов к стремлению дистанцироваться от общетатарского культурно-исторического и общественно-политического пространства. Фото: использовано realnoevremya.ru с сайта rais.tatarstan.ru

Участие в ЭКПОК строилось на неформальной основе, принимать участие в его деятельности могли лица любой национальности независимо от их политической ориентации, отношения к религии и вероисповедания. Следует отметить, что это объединение не имело ярко выраженного территориально-административный статуса. В его уставе прописывалось только то, что «местом пребывания Правления объединения является г. Казань». Однако, согласно имеющимся у нас сведениям, можно утверждать, что ЭКПОК воспринималось в среде кряшен как организационный лидер и головная организация их общественных структур. Подтверждением данного тезиса служит, в частности, тот факт, что в Нижнекамске в 1992 г. общество кряшен было создано именно как одно из отделений «Республиканского этнографического культурно-просветительного объединения». Устав ЭКПОК не содержит никаких посылов к стремлению дистанцироваться от общетатарского культурно-исторического и общественно-политического пространства. Это объединение выдвигало сугубо культурно-просветительные задачи.

Также, по словам первого руководителя ЭКПОК А.В. Фокина, объединение позиционировало себя в качестве правового и идеологического преемника возникшего в мае 1917 г. общественного объединения «Кряшен», а его рабочая программа была нацелена на решение социокультурных проблем кряшенского населения Татарстана и кряшенской диаспоры на территории России и Содружества независимых государств (СНГ). Таким образом, можно предположить, что часть лидеров сообщества кряшен отводила этому объединению роль головного, консолидирующего общественного органа, призванного транслировать и отстаивать интересы кряшен в общественном пространстве и во взаимоотношениях с государственными и муниципальными органами власти в максимально широких территориально-географических рамках.

Стоит обратить внимание на то, что с момента возникновения идеи (1989 г.) до ее практической реализации (январь — февраль 1990 г.) произошла трансформация организационного воплощения данного объединения. Если первоначально предполагалось создать объединение в виде «клуба», то в итоге оно было учреждено в качестве автономной самодеятельной секции Татарского общественного центра. Это свидетельствовало о том, что, помимо всего прочего, проводилась работа по поиску оптимального вида и формы организации, исходя из ее идеологического контекста и содержания. И если по первоначальной идее Григория Родионова оформление в виде секции не подходило по идеологической причине, то впоследствии учредители объединения сочли такой вариант, «в силу специфических функциональных особенностей», подходящим. Днем возникновения ЭКПОК принято считать 26 февраля 1990 г., когда Правление ТОЦ под председательством М.А. Мулюкова на своем заседании официально утвердило его Устав.

Председателем объединения был избран доцент Казанского государственного университета Аркадий Фокин, присоединившийся к инициативной группе в конце декабря 1990 г. и принявший активное участие в ее деятельности. Он возглавлял объединение в течение 1992—1993 гг. Следует отметить, что в анализируемый период А.В. Фокин также занимал пост президента Ассоциации национально-культурных организаций Республики Татарстан (АНКО РТ). В выборе данной кандидатуры сказался тот факт, что в первом составе правления, в котором преобладали деятели культуры и науки, он оказался единственным, кто обладал необходимым опытом в организационных вопросах и управленческой деятельности. После А.В. Фокина руководящую должность в организации поочередно занимали Н.В. Максимов (1993—1995 гг.), П.В. Ефимов (1996—1997 гг.), Н. Токранов (1998—1999 гг.).

Объединение позиционировало себя в качестве правового и идеологического преемника возникшего в мае 1917 г. общественного объединения «Кряшен». Фото: использовано realnoevremya.ru с сайта rais.tatarstan.ru

В течение 1991—1996 гг. по образу Казанского ЭКПОК был создан, с некоторыми вариациями в названиях, ряд местных объединений кряшен. В своем общественно-идеологическом курсе они в начале своего существования, как и казанская организация, ориентировались на программу ТОЦ, а их цели и задачи соответствовали направлению, обозначенному в уставе ЭКПОК. По сути, это были самостоятельные, официально зарегистрированные организации кряшен, обладавшие хозяйственной и финансовой независимостью, имевшие собственные уставы и банковские счета. К сожалению, на данный момент в открытом доступе нет ни одного учредительного документа этих организаций, кроме Казанского ЭКПОК. Поэтому вопрос о том, каким образом в точности они соотносились друг с другом в формальном отношении, остается открытым.

В Заинске еще в начале 1990-х гг. сформировалось гражданское объединение, позиционируемое в качестве отделения Этнографического культурно-просветительного объединения кряшен. Однако, несмотря на некоторые плодотворные начинания (провели в 1991 г. региональный фестиваль фольклорных коллективов), активность заинской инициативной группы сошла на нет.

В мае 1992 г. было образовано Набережночелнинское этнографическое культурно-просветительное общество кряшен (Набережночелнинское ЭКПОК). Целями Набережночелнинского ЭКПОК значилось следующее: «изучение истории и культуры кряшен, направление общественных духовных сил на общее благо, возрождение народных обрядов, налаживание культурно-просветительской работы, способствование восстановлению народного творчества и промыслов». В планы общества входила организация историко-культурного краеведческого музея, клуба общения, фольклорного ансамбля песни и пляски, кружка народного творчества, ремесленной мастерской, библиотеки и фонотеки. Организация призывала всех людей, интересующихся этими вопросами, независимо от возраста, политических взглядов и вероисповедания, объединиться, активно участвовать в общественной деятельности по возрождению, сохранению и развитию самобытной культуры кряшен. Объединение, первым председателем которого стала А. Асанова, имело свой устав и банковский счет, а также обладало финансовой и хозяйственной самостоятельностью.

Идея создания общества в Нижнекамске зародилась во время памятного вечера клуба «Җидегəн чишмə» в 1986 г., посвященного культуре и искусству кряшен. Здесь, как и в Казани, поводом к созданию объединения стали благоприятные общественно-политические условия — либерализация и демократизация общественной жизни. Формально инициативная группа, в составе которой были представители интеллигенции, административно-управленческого звена, провела Учредительное собрание этнокультурного общества кряшен, как одного из отделений «Республиканского этнографического культурно-просветительного объединения», 15 октября 1991 г. Однако фактически объединение начало полноценно функционировать только с 29 ноября 1992 г., когда, при участии и поддержке представителей столичной общины и республиканской творческой элиты кряшен того времени, было снова проведено собрание, в ходе которого прошли выборы правления. Через месяц, на первом заседании правления, был избран руководитель организации. Первоочередные заботы у основателей и у тех, кто стоял у истоков объединения, были аналогичны их соратникам из других мест республики — консолидация сообщества, решение технических вопросов (регистрация организации, открытие расчетного счета).

6 февраля 1993 г. в Елабуге состоялся Учредительный съезд Прикамской региональной организации кряшен, объединившей кряшен Елабужского, Менделеевского муниципальных районов Татарстана и Граховского района Удмуртии. К 2008 г. эта этнокультурная организация Елабуги была самой многочисленной в городе. Ставшая к тому времени местным отделением Республиканской общественной организации кряшен РТ, она объединяла более тысячи человек. Ее руководителем была Людмила Григорьева, одновременно она возглавляла и Елабужское представительство Ассамблеи народов Татарстана. В 1996 г. образовалось отдельное общество кряшен Менделеевского района под руководством первого (на тот момент) заместителя главы администрации района Е.В. Полякова.

ООНК г. Казани позиционировало себя и как «Национально-культурный центр кряшен г. Казани», по крайней мере, в период 1998—2002 гг. Фото: использовано realnoevremya.ru с сайта rais.tatarstan.ru

С образованием Республиканской организации кряшен — «Республиканский национально-культурный центр кряшен Татарстана» (РНКЦКТ) — ряд местных объединений кряшен, существовавших ранее в качестве самостоятельных организаций или отделений Казанского ЭКПОК, преобразуются в ее отделения. 25 августа 1998 г. состоялась конференция казанского объединения кряшен, которая пришла к заключению о необходимости образования местного отделения РНКЦКТ. Конференция избрала Совет из семи человек, председателем Совета был назначен директор ОАО «Васильевский промкомбинат» Н. Токранов, а его заместителем — фармацевт М. Семенова. Начиная с 1999 г., казанское общество кряшен выступает под новым названием: «Общественная организация народности кряшен г. Казани» (ООНК г. Казани). Под таким названием объединение фигурирует в официальной переписке, документах Ассоциации национально-культурных организаций Республики Татарстан (АНКО РТ) и Ассамблеи народов Татарстана (АНТ), в состав которых она входила в разное время.

Вместе с тем, ООНК г. Казани позиционировало себя и как «Национально-культурный центр кряшен г. Казани», по крайней мере, в период 1998—2002 гг. Председателем ООНК г. Казани с 1999 г. по 2003 г. являлся Н.И. Токранов. В 2003—2004 гг. объединение возглавлял Г.М. Макаров. В 2004 г. председателем организации была избрана М.М. Семенова. Она же представляла общество в Правлении АНКО РТ с 1999 по 2007 г.

Статус отделений РНКЦКТ в 1998—2002 гг. приняли и общества кряшен Набережных Челнов, Нижнекамска и Елабуги. 28 ноября 1999 г. на общем собрании общества кряшен Заинска было принято решение о признании общества Заинским отделением РНКЦКТ. 10 августа 2001 г. отделение Центра кряшен РТ образовалось в городе Менделеевск. Оно объединило и город, и район. Руководителем отделения был избран Игорь Уткин. В результате весной 1999 г. в Заинске было создано отделение Центра. Его руководителем был выбран Петр Минеев. Существует информация, что в 1998 г. общество кряшен как подразделение Центра было создано в Мамадышском районе. 1 декабря 2006 г. прошла учредительная конференция Национально-культурного центра кряшен в г. Чистополь.

С образованием новой республиканской организации кряшен (Общественная организация кряшен Республики Татарстан (ООК РТ)) началась реорганизация их местных объединений. Так, М.М. Семенова в качестве руководителя казанского объединения кряшен вошла в состав Совета ООК РТ. Помимо нее в состав Совета Республиканской общественной организации кряшен в качестве руководителей кряшенских общественных объединений вошли: Н.П. Ипеев, В.Г. Князев, П.И. Минеев, Л.Г. Андреева. Последнее свидетельствует о том, что возглавляемые этими лицами общества и центры Набережных Челнов, Нижнекамска, Заинска и Чистопольского района признали лидерство ООК РТ в представительстве кряшен на республиканском уровне.

Расширяется и организационная структура новой республиканской организации кряшен, формируются и возникают отделения, в том числе, и там, где раньше не было общественных организационных структур представителей этой группы татарского народа. В январе 2008 г. образовались отделения ООК РТ в Кукморском и Кайбицком районах РТ. В течение года, помимо имеющихся, были сформированы отделения ООК РТ в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Балтасинском, Тюлячинском районах РТ.

Организации кряшен отличались по степени своей регулярности, организованности, функционализму и деятельности. Фото: realnoevremya.ru

На основании рассмотренного материала мы можем утверждать, что в конце 1980-х гг., впервые после сталинских времен, в среде кряшен возобновляются общественные процессы в контексте общетатарского национального движения. Движущей силой общественных процессов в среде кряшен на протяжении рассматриваемого периода являлись не только представители интеллигенции, но и рабочие, предприниматели, в зависимости от того, кто из них проявлял большую инициативу.

Организации кряшен отличались по степени своей регулярности, организованности, функционализму и деятельности. В наивысшей степени перечисленными критериями обладали постоянно действующие организации.

Также следует отметить, что организационные структуры кряшен гибко подстраивались под существующие условия, в зависимости от необходимости и целесообразности меняли свой уставной статус. Помимо перечисленного, это было обусловлено и высокой степенью интегрированности кряшен в общетатарскую общественную среду и системной взаимосвязью, при которой все эти структуры встраивались в единую систему и руководствовались решениями вышестоящего координирующего органа на республиканском или межрегиональном уровне.

Для местных и центральной организациям кряшен были характерны в это время присущие современным прогрессивным структурам подобного рода организационные институты: ротация управленческих органов, разделение обязанностей, коллегиальность, демократичность, либеральность, самоконтроль. В правовом отношении общественные организации кряшен осуществляли свою деятельность на основе действующего в Российской Федерации и Республике Татарстан законодательства, в частности, Федерального закона №82 «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г.