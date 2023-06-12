День в истории: татарстанское кино и советская цензура

Чем примечательна дата 12 июня?

Сегодня, 12 июня, отмечается День России и Всемирный день борьбы с детским трудом. 12 июня в Казани начали фильм «Булат-Батыр», первую художественную картину в истории ТАССР, впервые Минтимер Шаймиев стал президентом республики, появился город Йошкар-Ола, открылся Панамский канал, в СССР отменили цензуру, «битлы» получили ордена. Родились гитарист Энвер Измайлов, футболист Борис Беляков, автор знаменитого дневника Анна Франк, президент Джордж Буш — старший. Умерли главный дирижер Фуат Мансуров, ученый-медик Николай Высоцкий, актриса Сильвия Майлз, поэт Булат Окуджава. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Приехала Екатерина Великая

12 июня 1767 года императрица Екатерина II прибыла на галере «Тверь» в Казань в ходе путешествия по Волге. В городе она пробыла неделю, а потом здесь остались четыре галеры. «Волга», «Ярославль» и «Казань» были разобраны, а «Тверь» стала достопримечательностью Адмиралтейского района. Но в 1956 году она была уничтожена пожаром.

12 июня 1928 года в кинотеатре «Электра» (в наше время здесь открылся «Татарстан») прошла демонстрация исторического немого фильма «Булат-Батыр». Это был первый художественный фильм, снятый в республике. Он рассказывал о взятии Казани Емельяном Пугачевым. На стороне бунтовщиков и защитников города оказались родные братья! Участником съемок был один из первых профессиональных татарских кинорежиссеров Каюм Поздняков. «Грандиозный исторический боевик» успешно шел в Казани еще год.

Скриншот realnoevremya.ru кадра фильма «Булат-Батыр»

12 июня 1955 года в Фергане родился гитарист Энвер Измайлов. Его семья оказалась в Узбекистане в ходе депортации крымских татар. После училища искусств по классу фагота перешел на электрогитару, снискав славу в составе джаз-роковой группы «Сато», где применил свой фирменный метод «тэппинг», играя ни гитаре ударами пальцев по грифу. Переехал в Крм в конце 1980-х. Неоднократно выступал в Казани.

12 июня 1991 года на выборах президента Татарстана за кандидата Минтимера Шаймиева (он был единственным в бюллетене) был подан 1 131 091 голос, что составляло 70,6% от числа принявших участие в голосовании. Против проголосовало 470 670 человек, или 29,3%. В Бугульме на сессии Верховного совета вице-президентом был избран Василий Лихачев. Также проходили выборы президента России. В них приняли участие 36,5% избирателей Татарстана, 45% из них поддержали Бориса Ельцина.

Фото: Михаил Козловский/realnoevremya.ru

12 июня 2010 года скончался главный дирижер Государственного симфонического оркестра РТ Фуат Мансуров. Долгое время он работал в родном Казахстане, а в 1968-м начал дирижировать в казанском театре оперы и балета. В 1989 году Мансуров возглавил ГСО. Мансуров — автор новой методики воспитания оркестровых музыкантов и системы упражнений для адаптации к игре в симфоническом оркестре.

12 июня 2021 года «Реальное время» рассказало о результатах всероссийского конкурса «Проектный руководитель — 2021». Конкурс проводился в третий раз, и впервые его финал принимала Казань. Все было организовано при поддержке правительства и президента РТ Рустама Минниханова и «Агентства развития проектного управления». В Казань съехались 28 конкурсантов из разных городов России, но среди финалистов не оказалось ни одного участника из республики.



Фото realnoevremya.ru

Здесь быть Йошкар-Оле

12 июня 1584 года по приказу царя Федора Иоанновича на речке Кокшайке был основан Царевококшайск. Город дважды менял свое название: сначала он стал Краснококшайском, а потом — Йошкар-Олой, что в переводе с языка луговых мари означает «Красный город». Что означает «Кокшайка», ученым установить до сих пор не удалось.

12 июня 1990 года Верховным Советом СССР был принят закон «О печати и других средствах массовой информации». Его первые строки гласили: «Печать и другие средства массовой информации свободны. Цензура отменяется». Таким образом, авторы законопроекта заложили юридическую основу формирования в стране свободных СМИ. Сам же закон действовал вплоть до распада СССР — всего полтора года.

Рассекая материк

12 июня 1920 года состоялось официальное открытие Панамского канала, искусственного водного пути на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающего Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающего Атлантический и Тихий океаны. Его длина — 81,6 км. Среднее время прохода судна по каналу — 9 часов.

12 июня 1965 года группу The Beatles наградили Орденами Британской империи «за вклад в развитие британской культуры и ее популяризацию по всему миру». Многие предыдущие кавалеры протестовали: до этого поп-группы такой чести не удостаивались. В 1969 году Джон Леннон вернул награду.

