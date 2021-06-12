«Татарстанцев, как вы видите, в финале нет»

Татарстан принял финал федерального конкурса менеджеров «Проектный руководитель-2021», но в него неожиданно не прошло ни одного участника от республики

Фото: Максим Платонов

Вчера в Казани жюри всероссийского конкурса «Проектный руководитель-2021» объявило победителей. Конкурс проводился в третий раз, и впервые его финал принимала Казань. Все было организовано при поддержке правительства и президента РТ Рустама Минниханова и «Агентства развития проектного управления». В Казань съехались 28 конкурсантов из разных городов России, но среди финалистов не оказалось ни одного участника из республики. Это, конечно, не могло не огорчить татарстанских членов наблюдательного совета конкурса. «Татарстанцев в финале нет», — заявил журналистам Рифкат Минниханов, выйдя из зала заседания набсовета, которое утвердило имена победителей.

Казань без татарстанских финалистов

Вчера жюри конкурса назвало победителей в четырех конкурсных номинациях «Проектный руководитель-2021». Татарстан впервые за три года с момента проведения конкурса топ-менеджеров пригласил провести финал в Казани, но, по иронии судьбы, именно на этот раз в него не попал ни один из татарстанских участников.

В 2019 году по итогам конкурса в реестр финалистов вошла Виктория Хачатурян, начальник отдела развития, врач-методист ГАУЗ “Республиканский клинический онкодиспансер”. В 2020 в финал прошел топ-менеджер в сфере строительства Ильяс Каримов из Елабуги. А в этот раз, именно когда конкурс поддержало руководство Татарстана, финал обошелся без наших участников. Как пояснили в пресс-службе Минцифры РТ (которое и инициировало проведение финала в Казани), заявки от наших земляков были, но за лавры победителей боролись без них.

Член наблюдательного совета конкурса Рифкат Минниханов, выйдя из зала заседания совета, был раздосадован:

— К сожалению, татарстанцев, как вы видите, в финале нет. Наверно, это наша общая недоработка. В любом случае, к соревнованиям надо готовиться. И будем готовиться!

А на заседании председатель оргкомитета конкурса Наталья Гаркуша докладывала о результатах работы жюри. Наблюдательный совет утвердил результаты голосования без разногласий.



Председатель оргкомитета конкурса Наталья Гаркуша докладывала о результатах работы жюри: наблюдательный совет утвердил результаты голосования без разногласий. Фото: tatarstan.ru

Впрочем, Рифкат Нургалиевич расстраивался недолго. Все положенные фразы о значении конкурса были сказаны. Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» высоко оценил значение конкурса «Проектный руководитель-2021», указав, что организующая роль руководителя при реализации проектов очень важна, а без проработанного проекта трудно получить качественный результат работы на выходе. По мнению Минниханова, новые подходы необходимо внедрять не только в бизнесе, но и госуправлении:

— При создании государственной системы не всегда используются правила предпроектного обследования. Все быстро создается, и потом в систему не интегрируется. То, что сегодня разработаны проектные системы, это правильно. Важно, чтобы изначально были проектные решения, и тогда вы получите результат, — заключил он.

Как Минцифра стянула федеральный конкурс топ-менеджеров

Всероссийский конкурс «Проектный руководитель-2021» проводится в России третий год подряд, а его основным организатором выступает АНО «Агентство развития проектного управления». Как говорится на сайте агентства, конкурс направлен на поощрение лучших проектных руководителей, формирование всероссийского реестра высокопрофессиональных проектных руководителей (в него включают по итогам конкурса) и на распространение опыта эффективного управления проектами разного уровня сложности.

Конкурс финансируется из внебюджетных источников, а еще Агентство развития проектного управления приглашало проектно-ориентированные организации оказать конкурсу спонсорскую поддержку. Стоимость генерального спонсорского пакета — 5 млн рублей, официального — 3 млн, обычного — 1,5 млн, а информационным спонсором можно было стать за сущие копейки — всего полмиллиона рублей. Пакеты различались количеством представителей компании-спонсора на генеральном банкете и другими важными опциями, а генеральному спонсору можно было еще и речь сказать на награждении.

Финал конкурса проходил в Ульяновске, а победителей награждал тогда еще губернатор области Сергей Морозов. В этом году инициативу перехватило Мицифры РТ. «В этом году мы выбрали Казань, поскольку большинство проектов в сфере IT реализуются именно здесь, — рассказывала ранее в СМИ председатель оргкомитета конкурса «Проектный руководитель-2021» Наталья Гаркуша. По ее словам, оргкомитет получил предложение от правительства Татарстана на проведение конкурса в Казани.

В оргкомитет конкурса, состоящего из 8 мест, вошло 5 представителей госструктур Татарстана. Среди них министр цифрового развития Айрат Хайруллин. Фото: tatarstan.ru

— Администрация активно способствует продвижению технологий управления в республике, поэтому всячески помогает нам в организации. Министерство цифрового развития РТ было заинтересовано в проведении мероприятия под их кураторством — для организации финала нам предоставили площадку ИТ-парка, — говорила она.

В результате в оргкомитет конкурса, состоящего из 8 мест, вошло 5 представителей госструктур Татарстана. Среди них министр цифрового развития Айрат Хайруллин. Председателем наблюдательного совета стал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Награждение победителей проходило вчера вечером в развлекательном комплексе «Корстон». Как сообщила пресс-служба ИТ-парка, жюри выделило победителей в четырех номинациях — «Руководитель проекта», «Руководитель проектного офиса», «Эксперт в управлении проектом», «Лидер agile-команд».

В качестве награды они получили ваучер на стоимость прохождения процедуры сертификации IPMA. Кроме того, жюри сочло необходимым поощрить участниц в двух дополнительных номинациях: «За высокие результаты» и «За большой потенциал».

Проектные работы победителей — это не готовый продукт

Финал проходил в Казани в течение двух дней. Проезд участников, организация работы жюри оплачивались при поддержке правительства Татарстана. 10 июня в казанском IT-парке прошел заключительный день: 23 участника представили командные проекты, призванные решить социально-значимые проблемы республики Татарстан. Как сообщила пресс-служба It-парка, команды разработали предпроектные работы по следующим направлениям: «Система сбора, анализа и прогнозирования случаев девиантного поведения школьников», «Единое окно для подключения к сетям инженерно-технологического обеспечения», «Мониторинг качества каналов связи на социально значимых объектах», «Приложение для людей с ограниченными возможностями здоровья #вместе».

Финал проходил в Казани в течение двух дней. Проезд участников, организация работы жюри оплачивались при поддержке правительства Татарстана. Фото: tatar-inform.ru

Лучший проект, как надеется жюри, будет предложен для реализации правительству Татарстана. Правда, Рифкат Миниханов не смог вчера заверить, что действительно эти проекты будет реализованы.

Председатель Оргкомитета конкурса Наталья Гаркуша пояснила «Реальному времени», что участники разработали только предпроектные работы. На это им давалось всего 6 часов, и поэтому они нуждаются в серьезной доработке. Они не могут быть готовыми IT-продуктами для внедрения.

— В финале оценивается не проект, а человек, и сам проект был инструментом, которым он мог воспользоваться для проявления своих способностей. Конкурс уникален тем, что оцениваются личные качества и компетенции человека, а не его продукт. То, что он создал — это то, что дает нам оценить его компетенции, а ему — возможность подтвердить своим способности, — сообщила она.