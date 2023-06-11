День в истории: прибытие поезда, публикация «Мертвых душ», смерть Керенского

Чем примечательна дата 11 июня?

Сегодня, 11 июня, Общероссийский день склероза. 11 июня было начато строительство анатомического театра Казанского университета, Фома Петонди стал губернским архитектором, опубликована поэма «Мертвые души», из Зеленого Дола в Казань прибыл первый поезд. Родились литературный критик Виссарион Белинский, поэтесса Марзия Файзуллина, исследователь Жак-Ив Кусто, писатель Булат Ханов. Умерли председатель Временного правительства Александр Керенский, телеведущий Ираклий Андроников, писатель Роберт Ирвин Говард. Подробнее — в материале «Реального времени».



Здесь мертвые учат живых

11 июня 1834 года начато строительство анатомического театра Казанского университета, его завершили к 1836 году. Это единственный действующий театр такого рода в мире. Здание построено в стиле классицизма архитектором Михаилом Коринфским при участии ректора Николая Лобачевского. В музее хранятся различные экспонаты, собранные учеными со всех концов света, в частности, мумии XVI века и антропологическая коллекция черепов и скелетов.

11 июня 1834 года Фома Петонди был назначен казанским губернским архитектором. В том же году он возвел здесь дом для купца Александрова (ул. Московская, 26), а также принимал участие в строительстве Казанского Богородицкого монастыря и строил по собственному проекту колокольню в Кизическом монастыре.

11 июня 1894 года из Зеленого Дола в Казань прибыл первый поезд. Состоял он всего лишь из четырех вагонов. Обратно состав отправился 15 июня. До постройки Романовского моста в 1913-м пассажиры, едущие в Москву, пересаживались там на пароход до пристани «Остров», а потом ехали на поезде из Свияжска.



Фото: Олег Тихонов/«Реальное время»

11 июня 1991 года в Казани родился Булат Ханов. Выпускник филфака КФУ, защитил кандидатскую диссертацию по теме «Советский дискурс в современной русской прозе». Первые рассказы начал публиковать в 2014-м. В 2017-м выпустил первый роман «Непостоянные величины». В 2018 году Ханов получил премии «Лицей» и «Звездный билет», а в 2019-м победил в номинации «Современная проза» национальной премии для молодых авторов, организованной «Роскультцентром». В прошлом году у него вышел сборник рассказов «Ибупрофен».



11 июня 2022 года «Реальное время» рассказало, что многострадальный архитектурный памятник в центре Казани — дом купца Свешникова на Кави Наджми, 10 скоро будет восстановлен и сдан как жилой дом. Проект его реконструкции прошел госэкспертизу. Здание постройки первой половины XIX века пережило немало бедствий, дважды горело и сейчас находится в крайне плачевном состоянии.



Фото: Ринат Назметдинов/«Реальное время»

Под видом сербского офицера

11 июня 1811 года в крепости Свеаборг Великого княжества Финляндского родился литературный критик, теоретик реализма Виссарион Белинский. Он один из немногих выдвинул требования к русской журналистике, заявив, что она не только способ интеллектуального развития народа, но и единственный способ пробуждения его политического и правового сознания. Больной туберкулезом, Белинский не дожил трех дней до своего 37-летия.

11 июня 1842 был опубликован первый том поэмы «Мертвые души». Обложка была украшена рисунком самого Гоголя, который совместил предметы быта и обихода с элементами иконографии темы смерти: черепами, скелетами, масками. У издания было название «Похождения Чичикова, или Мертвые души». Гоголь задумывал поэму как трехтомник, но к третьей части не приступал после неудачи со второй.

11 июня 1970 года в Нью-Йорке умер бывший министр-председатель Временного правительства Александр Керенский. Россию он покинул в июне 1918 года с паспортом сербского офицера, уехав из Мурманска. Был в Лондоне, Париже, в 1940 году перебрался в США, недолго жил в Австралии, потом вернулся в Штаты. Пытался написать книгу «История России». В 1968 году пробовал получить разрешение на приезд в СССР. Умер от aтеросклероза. Похоронен в Лондоне, где жили его сыновья.



Под водой

11 июня 1910 года родился французский исследователь океана и режиссер Жак-Ив Кусто. Совместно с Эмилем Ганьяном он изобрел акваланг, первый прототип которого испытал в 1943 году, что позволило в будущем ему и многим другим исследователям расширить круг знаний о подводном мире. Первые же погружения Жак-Ив проводил в маске и с трубкой для дыхания.

11 июня 1936 года умер писатель-фантаст Роберт Ирвин Говард, создатель известного цикла рассказов о Конане-варваре. Также новеллист был известен своими работами над продолжением произведений Лавкрафта, с которым он дружил по переписке, и рассказами и стихотворениями о вымышленном герое XVI века Соломоне Кейне.

