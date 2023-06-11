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День в истории: прибытие поезда, публикация «Мертвых душ», смерть Керенского

00:00, 11.06.2023

Чем примечательна дата 11 июня?

День в истории: прибытие поезда, публикация «Мертвых душ», смерть Керенского
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня, 11 июня, Общероссийский день склероза. 11 июня было начато строительство анатомического театра Казанского университета, Фома Петонди стал губернским архитектором, опубликована поэма «Мертвые души», из Зеленого Дола в Казань прибыл первый поезд. Родились литературный критик Виссарион Белинский, поэтесса Марзия Файзуллина, исследователь Жак-Ив Кусто, писатель Булат Ханов. Умерли председатель Временного правительства Александр Керенский, телеведущий Ираклий Андроников, писатель Роберт Ирвин Говард. Подробнее — в материале «Реального времени».

Здесь мертвые учат живых

11 июня 1834 года начато строительство анатомического театра Казанского университета, его завершили к 1836 году. Это единственный действующий театр такого рода в мире. Здание построено в стиле классицизма архитектором Михаилом Коринфским при участии ректора Николая Лобачевского. В музее хранятся различные экспонаты, собранные учеными со всех концов света, в частности, мумии XVI века и антропологическая коллекция черепов и скелетов.

11 июня 1834 года Фома Петонди был назначен казанским губернским архитектором. В том же году он возвел здесь дом для купца Александрова (ул. Московская, 26), а также принимал участие в строительстве Казанского Богородицкого монастыря и строил по собственному проекту колокольню в Кизическом монастыре.

11 июня 1894 года из Зеленого Дола в Казань прибыл первый поезд. Состоял он всего лишь из четырех вагонов. Обратно состав отправился 15 июня. До постройки Романовского моста в 1913-м пассажиры, едущие в Москву, пересаживались там на пароход до пристани «Остров», а потом ехали на поезде из Свияжска.

Фото: Олег Тихонов/«Реальное время»

11 июня 1991 года в Казани родился Булат Ханов. Выпускник филфака КФУ, защитил кандидатскую диссертацию по теме «Советский дискурс в современной русской прозе». Первые рассказы начал публиковать в 2014-м. В 2017-м выпустил первый роман «Непостоянные величины». В 2018 году Ханов получил премии «Лицей» и «Звездный билет», а в 2019-м победил в номинации «Современная проза» национальной премии для молодых авторов, организованной «Роскультцентром». В прошлом году у него вышел сборник рассказов «Ибупрофен».

11 июня 2022 года «Реальное время» рассказало, что многострадальный архитектурный памятник в центре Казани — дом купца Свешникова на Кави Наджми, 10 скоро будет восстановлен и сдан как жилой дом. Проект его реконструкции прошел госэкспертизу. Здание постройки первой половины XIX века пережило немало бедствий, дважды горело и сейчас находится в крайне плачевном состоянии.

Фото: Ринат Назметдинов/«Реальное время»

Под видом сербского офицера

11 июня 1811 года в крепости Свеаборг Великого княжества Финляндского родился литературный критик, теоретик реализма Виссарион Белинский. Он один из немногих выдвинул требования к русской журналистике, заявив, что она не только способ интеллектуального развития народа, но и единственный способ пробуждения его политического и правового сознания. Больной туберкулезом, Белинский не дожил трех дней до своего 37-летия.

11 июня 1842 был опубликован первый том поэмы «Мертвые души». Обложка была украшена рисунком самого Гоголя, который совместил предметы быта и обихода с элементами иконографии темы смерти: черепами, скелетами, масками. У издания было название «Похождения Чичикова, или Мертвые души». Гоголь задумывал поэму как трехтомник, но к третьей части не приступал после неудачи со второй.

11 июня 1970 года в Нью-Йорке умер бывший министр-председатель Временного правительства Александр Керенский. Россию он покинул в июне 1918 года с паспортом сербского офицера, уехав из Мурманска. Был в Лондоне, Париже, в 1940 году перебрался в США, недолго жил в Австралии, потом вернулся в Штаты. Пытался написать книгу «История России». В 1968 году пробовал получить разрешение на приезд в СССР. Умер от aтеросклероза. Похоронен в Лондоне, где жили его сыновья.

Под водой

11 июня 1910 года родился французский исследователь океана и режиссер Жак-Ив Кусто. Совместно с Эмилем Ганьяном он изобрел акваланг, первый прототип которого испытал в 1943 году, что позволило в будущем ему и многим другим исследователям расширить круг знаний о подводном мире. Первые же погружения Жак-Ив проводил в маске и с трубкой для дыхания.

11 июня 1936 года умер писатель-фантаст Роберт Ирвин Говард, создатель известного цикла рассказов о Конане-варваре. Также новеллист был известен своими работами над продолжением произведений Лавкрафта, с которым он дружил по переписке, и рассказами и стихотворениями о вымышленном герое XVI века Соломоне Кейне.

Фаниль Каримов
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