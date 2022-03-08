«Здесь не летают звездолеты, нет динозавров, нет чипирования, как его воображает Никита Михалков»

Булат Ханов представил новую книгу «Ибупрофен»

Фото: Ринат Назметдинов

Лауреат премий «Лицей» и «Звездный билет» казанский писатель Булат Ханов представил в Национальной библиотеке Татарстана книгу «Ибупрофен». В своем новом произведении автор описал один из вариантов развития будущего — с роботами, камерами и Юрием Дудем в качестве министра культуры России. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Эта книга немного экспериментальная»

Кандидат филологических наук (есть диссертация называется «Концептуализация советского дискурса в современной русской прозе»), преподаватель русского языка и литературы Булат Ханов публиковал рассказы в журналах, его первый роман «Непостоянные величины» вышел в «Дружбе народов», за ним последовали «Гнев» и «Развлечения для птиц с подрезанными крыльями».

Новая книга 30-летнего автора — сборник рассказов с подзаголовком «Это не фантастика. Это книга о будущем, которое уже наступило».

— Но модели будущего меняются в зависимости от настоящего, — так начал автор встречу с читателями, указав, что это его первая книга, в которой нет нецензурной лексики. Но издательство все равно упаковало ее в целлофан и поставило маркировку «18+», возможно, вспомнил потом Ханов, из-за одной новеллы в жанре слэшер.

— Как показывает практика, такие книги хуже продаются. Но сейчас в России будет очень мало литературы, в частности, переводной, потому что многие договоры разорваны. И многих российских авторов также не будут переводить, — заметил Ханов. — Эта книга немного экспериментальная. В какой-то степени — вызывающе-провокативная. Книга находится на грани социальной фантастики, когда, казалось бы, ничего фантастического не происходит, не летают звездолеты, нет динозавров, нет чипирования, как его воображает Никита Михалков.

Но есть фантастические допущения, отмечает Ханов. Скажем, а что будет, если министром культуры станет блогер Юрий Дудь? Или тело Ленина захотят приобрести американские коммунисты? При этом место действия рассказов — Россия, один из провинциальных городов, которым может быть Казань, Нижний Новгород, Самара, Саратов. Время действия — 2034 год, как обозначил автор, «цифровизация без чипизации, камеры на каждом углу».

Подобные допущения позволяют Ханову пускаться в философские, политические, экономические размышления, в которые он старается вовлечь и читателя. К примеру, один из его рассказов описывает ситуацию, когда мигрантам на стройке (а у писателя был такой опыт работы) сообщают, что их скоро заменят роботы. Те начинают плохо работать, дело доходит до трагедии. А потом выясняется, что никаких роботов не будет. А почему? А потому, говорит Ханов, соглашаясь с залом, что роботы не позволят девелоперам настолько успешно зарабатывать на продаже недвижимости.

Другой рассказ задает вопрос, может ли человек изображать депрессию только потому, что пристрастился к антидепрессантам. Или автор погружается еще глубже, описывая ситуацию, когда у мужчины растет дочь гораздо умнее него — и отец начинает сомневаться в ее существовании.

Как Ханов стал «юмористическим фэнтези»

— Литература рождается не там, где у человека есть готовый рецепт, какое-то видение: он хочет облечь это в художественную форму и донести сокровенные знания, — говорит Ханов и рассказывает о жанре «автофикшн», который не вызывает у зала энтузиазма.

Это истории как бы о себе, досконально описанные, где непонятно, что есть правда, а что выдумка. Ханов отмечает в этом жанре книгу «Рана» Оксаны Васякиной, в целом, кстати, демонстрируя разнообразные читательские интересы — скажем, в какой-то момент писатель обсуждает с залом Алексея Ремизова.

Корреспондент «Реального времени» возвращает разговор к изданию книги и спрашивает, с какой реакцией издатель принял сборник рассказов — сейчас это не самый популярный формат. Автор, оказывается, хотел оформить книгу в виде упаковки ибупрофена.

— У меня была мысль сделать концептуальный сборник, где герои, мотивы, сюжеты местами пересекаются. Но это все рассказы — самостоятельные. Договоренности с издателем не было, я просто дал ему сборник. И со мной заключили договор, как и на каждую предыдущую книгу. Но с этой книгой произошла нехорошая история — на cайте издательства ее засунули в отдел что-то типа юмористического фэнтези — туда, где книги Тани Гроттер. Это хорошие книги, но не то, что я делаю. И на читательских сайтах она попала в руки блогеров, читающих массовую литературу, так что они начали про нее резко высказываться.

Курс беседы поменялся и стал плавно переходить к маркcистам, любимым Хановым. Теме марксизма посвящен один из рассказов сборника. Ханову сообщили, что в библиотеке иногда собираются его коллеги по убеждениям и, вероятно, теперь его книгу им предложат для чтения. А он вспомнил, что 4 марта был основан III Интернационал.