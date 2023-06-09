«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 55-я: «Грань»

Виртуальная реальность — в помощь психотерапевту

Смотрим сегодня один из короткометражных фильмов Альфии Шакирзяновой. У нее есть полнометражный фильм «Не называй меня Вася», который она делала с командой, сформированной на других проектах. С ними она снимала и «Грань» — недосказанную историю о психотерапевтах.

Корабли и мосты



Как рассказывала Шакирзянова в одном из интервью, она впервые взяла в руки камеру в седьмом классе, после чего подала документы в КазГИК, где училась у Алексея Барыкина и поучаствовала в съемках фильма «Айсылу» Рустама Рашитова и Солтана Сунгатуллина, держала «хлопушку». У мастера она, к примеру, работала ассистентом художника и администратора на картине о Елизавете Федоровне Романовой «Осанна».

Еще одна строка в резюме — второй режиссер в картине армянского режиссера Гужа Тадевосяна «Один день», с Натальей Бергер и Микаэлом Арамяном в главной роли, о подростке-инвалиде.

О фильме «Грань» 2017 года Шакирзянова говорила, что его главная мысль — «принимать правду такой, какая она есть».

При этом картинка намеренно подается нереально — свет, дымка… Максим красит космические корабли, а Тим выводит его на откровенный разговор о психологической травме. У Максима была девушка, она упала с моста, в чем молодой человек винит себя (при воспоминаниях возникают рисунки). При этом о событиях почему-то постоянно говорит включающийся телевизор. Выясняется, что Максим является пациентом, а Тим — ассистентом доктора Залмина, который разработал методику лечения и препарат, «помогающий принять людьми правду такой, какая она есть на самом деле». На самом деле много в фильме непонятно, но объясним себе это так: доктор дает препарат, после которого человек просыпается в знакомой обстановке, где может поговорить с «другом». Потому что после Максима в комнате оказывается девушка, которая также начинается разговор. Ученый совет предлагает доктору прекратить клинические исследования и заниматься ими только в теории.

Свадьбы и иммерсивные спектакли



Пациента играет Зульфат Закиров, выпускник Казанского театрального училища и РАТИ-ГИТИС (он учился у Леонида Хейфеца, режиссера театра имени Маяковского). С 2012 года он работает в театре имени Тинчурина и преподает в родном училище. В той же «Айсылу» он играл одну из главных ролей, а в вышедшем в прокат в прошлом году «Ибн Фадлане» — заглавную.

Ассистента играет Айрат Загриев, ныне — ведущий мусульманских свадеб. Поэтому в его резюме — свадьба голкипера хоккейного клуба «Авангард», концерт Первого канала в прямом эфире на Красной площади и генеральные репетиции Универсиады.

Артура Альбертовича Залмина играет Владимир Салмин. Сейчас у него в афишах, к примеру, иммерсивные спектакли «Пиковая дама» и «Чем зацепить миллионера», а также музыкальный шоу-спектакль «Мой зять украл машину дров...» в театре «На Окраине», что в Дербышках. А еще его можно увидеть в страшном клипе Harajiev Smokes Virginia с Усалом «От первого лица».

Интересно, что другой фильм Шакирзяновой «Реверс» рассказывает о девушке Кире, которая, влюбившись в парня, не может попасть домой, а ее саму никто не узнает. За поддержкой она идет — к психоаналитику. К слову, есть у нее и документальная картина «Тукай в Уральске» о жизни поэта в юношеские годы.

Автором идеи «Грани» стала Алиса Галиева (картинки в кадре рисовала она) — теперь мы знаем ее как художника-постановщика фильмов «Бойцовской рыбки», «Мы — дети 41-го года», «Волчий яр», «Кире» и «Микулай», который скоро выходит в прокат. Сценарий писал Азат Садыйков, о его картине «Булган бар!» мы писали.

Постоянно с Шакирзяновой работает продюсер Арина Туманова. Она известна, в частности, по фильму «Футурум», который стал победителем проекта «Кино за 7 дней» и получил приз в 500 тысяч рублей. Оператором-постановщиком постоянно трудится Альфред Марванов, снимающий в Москве. Надеемся увидеть большую картину Шакирзяновой «Не называй меня Вася» на киноплатформах.

