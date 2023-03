«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 44-я: «Булган бар!»

Дебютный короткий метр от выпускника КАИ

Фильм «Булган бар!», снятый и выпущенный в первой половине 2015 года, — странная история об офисном неудачнике и ветеране, снятая со сценарными выкрутасами и голливудской выучкой. И музыка здесь звучит хорошая.

Было дело

У Азата Садыйкова была главная роль в курсовой работа его товарища Раниса Гильмутдинова (здесь он выполняет работу ассистента режиссера по работе с актерами), когда-нибудь мы про нее тоже напишем: он играет там учителя рисования в районной школе, где учится слепая девочка. На тот момент Садыйков был выпускником КАИ, но потом учился в киношколе у продюсера «Антикиллера» Владимира Кильбурга и режиссера «Интернов» Дмитрия Боголюбова.

За сценарий отвечает Рафис Нуруллин, игравший, к примеру, в фильме Юлии Захаровой «Мишка», а также в видеоклипах и даже рекламе. Вместе с Азатом они придумали историю: к молодому парню, перепившему накануне на корпоративе, подсаживается дед и начинает рассказывать о своей жизни, в итоге давая ему надежду. Название авторы переводят как «Дежа вю», хотя вернее сказать: «Было дело!». В тексте это обыгрывается через фразы типа: «Сугыштын булган бар!» — «На войне бывал!». Или «Яшәгән бар!» — «Пожил уже!».

Фильм снят без всякой финансовой поддержки, все вопросы команде приходилось решать лично. Также отметим интересный актерский состав. Странного дедушку играет актер Тинчуринского, уже покойный Наиль Шайхутдинов. Его собеседника — коллега по театру Ирек Хафизов. Барменшу, неожиданно, телеведущая Гульназ Сафарова. На гитаре, которую съемочной группе одолжил певец Ильназ Сафиуллин, — видео-мейкер Алмаз Самигуллин. Он воплощает слепого музыканта, зачем-то играющего в ресторане утром, а потом уже не скрывающего своей зоркости. Непонятного персонажа с книгой изображает комик Абри Хабриев. За песню на титрах отвечает Альберт Исмаил, он же играет роль грабителя. Тогда Исмаил — легенда татарской альтернативы, теперь — обнаруживший в себе башкирские корни активист.



Лос-Анджелес им поможет

Притом что авторы порой недоработали с озвучкой, в сценарии они явно выкрутились на 150 процентов. В простой истории с болтовней о колорадских жуках, резко переходящей в признание о личной трагедии, вдруг появляется герой, который, сидя в туалете, эту самую историю читает в книге. Герои идут по улице, а нам намекают, что они все еще сидят в кафе. Дед вырубает грабителя пистолетом, но потом уже другой мужчина в маске нападает на любителя книг...

Кстати, фильм начинается с песни «Йокысызлык» Зули Камаловой, которая совершенно не похожа на ее остальное творчество. По странной закономерности, такие вещи и становятся главными хитами артиста.

Самый известный из команды «Булган бар!» — оператор Эльнар Мухамедьяров из Лос-Анджелеса. Он снимал клипы группе «Мураками», Dramacats, Алексею Воробьеву, но важнее, конечно, что на сайте imdb.com у него сотни работ, сделанных в США, включая несколько эпизодов сериала Zach & Dennis: How It All Began. Ну а Азат, хоть и стал достаточно видным деятелем киномира Казани, новых фильмов с тех пор не представлял.