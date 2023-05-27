«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 53-я: «Волчий яр»

Каин и Авель в лесу, наши дни

На этой неделе объявили кастинг для участия в съемках полнометражного фильма «Телсез күке» («Немая кукушка») по одноименной пьесе Зульфата Хакима. Фильм будет сниматься на русском языке. А режиссером станет Амир Галиаскаров. В связи с этим смотрим недавно появившуюся в Сети его короткометражную ленту «Волчий яр».

Лес, овраг, машина



Галиаскаров снимает с 2006 года (по его словам, это была картина про ожившего мертвеца, сделанная с одноклассником). Есть у него работы как у композитора, к примеру, в фильме «Вопреки». «Волчий яр» явно был одной из ключевых его работ, потому что вслед за этим он начал заниматься полным метром.

Фильм снят на грант Министерства культуры РТ в один миллион. Работала над ним, по сути, та же команда, что и над полнометражной картиной «Мулла» (за исключением одного из режиссеров и исполнителя главной роли, главрежа Атнинского театра Рамиля Фазлиева). Это Амир Галиаскаров, продюсер и композитор Марат Ахметшин, оператор Юрий Данилов. Курировал процесс председатель Союза кинематографистов РТ Ильдар Ягафаров. Кстати, художник-постановщик — Алиса Галиева, которой Галиаскаров помогал снимать в лесу «Эхо».

Сцены из «Волчьего Яра» сняли за четыре дня. Режиссер придумал сценарий на основе истории из своего детства. Как-то в детстве он увидел с братом в овраге машину, вызвал скорую. Оказалось, люди по пьяной лавочке перевернулись. В фильме история серьезнее. Хотя овраг, как говорил Галиаскаров в одном из видеоинтервью, «почти тот же». И называется он Волчий Яр.

Скриншот видео youtube.com

Раз фильму нужен конфликт, то в кино один из братьев скорую помощь вызывать не хочет. История простая, так что многое зависело от актеров. Для их поиска было проведено три кастинга, на которые пришли около 100 детей, причем мальчика на роль младшего брата утвердили практически перед съемками. А после было немало репетиций и дублей.

В главных ролях: Ярослав Кац, в том же году после театрального училища принятый в Казанский ТЮЗ, и Даниль Зинатуллин. Их маму играет Фируза Зинатуллина, актриса Кариевского. Даниль с тех пор снялся в семи проектах, начав с сериала «Девушка средних лет». Последний, «Русская жена» Сергея Пикалова, находится в производстве

О фильме в «Реальном времени» писала Татьяна Мамаева, посетившая закрытый показ: «По сути, Галиаскаров снимает своего рода притчу, где есть и напоминание о библейских Каине и Авеле, и некоторый отсыл к заповеди «Не убий». Фильм начинается с неспешного раннего утра, с прозрачных лесных пейзажей с исчезающим туманом, все это как всегда поэтически-возвышенно фиксирует камера Юрия Данилова. Оператор как бы «играет» светотенью, лица героев в полумраке утра напоминают портреты голландских мастеров, и эта поэтика прекрасного — детских лиц, проснувшейся природы, когда кажется, что мы ощущаем прохладу росы на траве, неожиданно перекликаясь с кадрами страшной аварии, рождает ощущения двойственности и хрупкости мира».

Данилов после этого активно работал в Москве (к примеру, снимая документальный фильм о Зурабе Церетели и комедию с Кристиной Асмус «Булки»), а в июне выйдет фильм Ильшата Рахимбая «Микулай», ради которого он прервал авралы в столице.

Дальше — большие писатели



Всего в 2019-м по государственному заказу было снять восемь фильмов. А в 2021-м Галиаскаров уже появился с полнометражной картиной «Мы — дети 41-го года» по мотивам одноименной повести народного писателя Мухаммета Магдеева. Как он говорил на показе тизера во время Казанского кинофестиваля: «Я отнесся к этому предложению с интересом, потому что до этого снимал короткометражный фильм «Волчий яр» и уже поработал с детьми. Мне хотелось сделать еще что-то подростковое, близкое этой тематике. И само название фильма и книги «Дети 41-го года» уже продало мне этот проект». Позже фильм получил в Казани приз зрительских симпатий.

И, похоже, с тех пор он стал специализироваться в художественном кино на экранизациях (ведь есть у него и документалки, вроде «Самой большой татарской деревни в мире»).

После этого Галиаскаров с дебютировавшим в кино актером Тинчуринского театра Иреком Хафизовым снял по трем рассказам Амирхана Еники «823-й километр», который еще ждут на больших экранах. И вот теперь «Немая кукушка», прогремевшая в 2004 году. Пишет сценарий к нему сам Зульфат Хаким, так что, верится, у зрителей будет меньше претензий к тексту.

А ведь есть еще проект «Алюминиевая лихорадка», победитель Международного питчинга кинопроектов XVIII Казанского международного фестиваля. Так что к этому автору мы еще вернемся.

