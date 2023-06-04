Сохранение и развитие языка больше не является приоритетом?
Активисты сопереживают закрытию онлайн-школы «Ана теле» и пишут письма в Министерство образования
С 1 июля онлайн-школа по обучению татарскому языку «Ана теле» закрывается. Об этом получили письма ее пользователи. Активисты начали писать письма в Министерство образования РТ и в telegram-канал раиса республики. Чиновники же утверждают: проблема в том, что иностранная компания ЕF Education приняла решение уйти с российского рынка.
Уходит на бессрочные каникулы с 1 июля
В последний раз «Реальное время» рассказывало про «Ана теле» в октябре 2020 года, когда пользователи онлайн-школы получили сообщение, что с 30 октября разговорные уроки будут временно прекращены. Это означало, что все материалы и задания останутся доступны, но от личного общения с преподавателем придется отказаться. При этом судьба проекта также была не определена, поскольку денег на ее продолжение в тот момент выделено не было.
Теперь же онлайн-школа прекратит работу совсем. По крайней мере, пользователям пришли письма об этом. Руководитель центра «Ана теле» ИФМК КФУ Кадрия Фатхуллова, один из соавторов популярного учебника «Давайте говорить по-татарски», подтвердила закрытие: 30 июня заканчивается договор, соответствено. Но с комментариями она посоветовала обращаться в профильное министерство: «Мы надеемся, что работа будет продолжена».
Сейчас в телеграм-каналах распространяется образец письма в министерство: «С 2017 года значительно уменьшилось количество часов преподавания татарского языка в школах, а в некоторых школах занятия были отменены. К тому же много татар проживает в разных регионах и странах, для которых данный портал является единственной возможностью изучать родной язык. Поэтому я хотел бы спросить у Вас о будущем этого проекта. Есть ли шанс, что его продолжат?».
Пора меняться?
По поручению Рустама Минниханова «Ана теле» готовили Министерство образования и науки РТ, КФУ и компании EF Education First — за счет бюджета республики. Запустили проекта 4 февраля 2014 года. В онлайн-школе — девять уровней, четыре уровня сложности, 288 видео (где можно, к примеру, послушать певца Ильгиза Шайхразиева), 10 950 аудио, 6 795 графических файлов, около тысячи заданий, 72 темы. Одной из фишек школы была возможность пообщаться с преподавателем.
Очевидно, что «Ана теле» устарела: по методике, по возрастному цензу (учить язык с 14 лет и точка!). У сайта даже не было мобильной версии. К тому же несколько лет учиться здесь могли только 10 тысяч человек. При этом в местных национальных автономиях спускался план по количеству зарегистрировавшихся. После ограничения сняли.
В том же 2020-м, еще в марте, EF Education First уехала из офиса на Баумана в ТЦ «Родина» и полностью перешла на онлайн-формат. Вскоре тоже самое случилось в Москве. В Казани они проработали 12 лет, в частности были официальным поставщиком языковых программ Универсиады-2013.
Ранее Минобрнауки РТ направляло некоторым организациям запрос на создание новой электронный платформы. Сейчас, как сообщила руководитель пресс-службы министерства Алсу Мухаметова «Татар-информу», анализируются несколько альтернативных курсов изучения татарского языка: По итогу детального анализа будет определена оптимальная платформа. Помимо этого, на сайте Министерства образования РТ в разделе «Национальное образование» уже собраны ресурсы для изучения татарского языка. Они разнообразные и бесплатные.
О некоторых из них писало и «Реальное время». К примеру, у проекта «Полиглот» известного телевизионного преподавателя Дмитрия Петрова (его привез сюда заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Эдуард Хайруллин) даже есть мобильное приложение. Однако все эксперты сходятся во мнению, что остановка онлайн-школы «Ана теле», при всех вопросах к ней, — травматическая ситуация.
«Закрытие «Ана теле» повлияет негативно на ситуацию с татарским языком»
— Я часто преподаю татарский онлайн, и в работе с учениками часто использую материалы этой платформы, — говорит один из авторов популярных учебников «Сәлам!» Рашат Якупов. — Туда же удобно было отправлять тех учеников, которые готовы и желают осваивать азы татарского самостоятельно. В интернете всего несколько подобных проектов, и закрытие «Ана теле» повлияет негативно на ситуацию с татарским языком, и так изрядно настрадавшимся в последнее время. Знаю много людей из регионов и других стран, у которых практически нет другого способа изучать и практиковать татарский язык с нуля. «Ана теле» — это продуманная, системная платформа.
При этом Якупов признает, что контент платформы нуждается в обновлении и усовершенствовании:
— Любой образовательный контент время от времени требует пересмотра и усовершенствования, и в плане методики, и в плане интерактивных техник и так далее. Но вопрос усовершенствования — это другая повестка, это вопрос качества, считаю, что сам проект, безусловно, должен продолжить существование и развитие.
— Безусловно, это большая потеря, — говорит Айрат Файзрахманов, кандидат исторических наук, один из инициаторов образовательного проекта «Ачык университет». — Возможно, мы, татароязычные татарстанцы, не особо чувствовали присутствие такой платформы, потому что есть иная языковая инфраструктура — уроки и массовые курсы татарского языка, СМИ, учреждения культуры и так далее. А вот татарам, проживающим дисперсно, за пределами РТ, это было хорошим подспорьем. Конечно, не без своих минусов. При этом, если даже разделить, условно, на три официальные цифры обучившихся (в отдельные годы — около 20 тысяч), получается очень внушительная цифра. Пожалуй, нет иного такого миноритарного языка, кто имел бы такую мощную платформу.
По словам Файзрахманова, Всемирный форум татарской молодежи в ближайшее время планирует обсудить с ИТ-сообществом возможности воссоздания подобной платформы.
Гумирова указывает, что для людей, которые хотели бы участвовать в беседах «Скайтата», она рекомендовала бы, в частности для начала пройти «Ана теле».
— Интересное явление: энтузиасты все время пытаются создать какой-то проект (появилась рекрутинговая площадка Айнура Ахметова «Эшлим.Татар», тест Ильдара Аюпова «Сүз байлыгы»), — продолжает Гумирова, — а государственные языковые инициативы одна за другой закрываются. Есть ощущение, что сохранение и развитие языка больше не является приоритетом и что это осталось только уделом энтузиастов.
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