Сохранение и развитие языка больше не является приоритетом?

Активисты сопереживают закрытию онлайн-школы «Ана теле» и пишут письма в Министерство образования

Фото: сайт онлайн-школы «Ана теле»

С 1 июля онлайн-школа по обучению татарскому языку «Ана теле» закрывается. Об этом получили письма ее пользователи. Активисты начали писать письма в Министерство образования РТ и в telegram-канал раиса республики. Чиновники же утверждают: проблема в том, что иностранная компания ЕF Education приняла решение уйти с российского рынка.

Уходит на бессрочные каникулы с 1 июля

В последний раз «Реальное время» рассказывало про «Ана теле» в октябре 2020 года, когда пользователи онлайн-школы получили сообщение, что с 30 октября разговорные уроки будут временно прекращены. Это означало, что все материалы и задания останутся доступны, но от личного общения с преподавателем придется отказаться. При этом судьба проекта также была не определена, поскольку денег на ее продолжение в тот момент выделено не было.

Теперь же онлайн-школа прекратит работу совсем. По крайней мере, пользователям пришли письма об этом. Руководитель центра «Ана теле» ИФМК КФУ Кадрия Фатхуллова, один из соавторов популярного учебника «Давайте говорить по-татарски», подтвердила закрытие: 30 июня заканчивается договор, соответствено. Но с комментариями она посоветовала обращаться в профильное министерство: «Мы надеемся, что работа будет продолжена».

Сейчас в телеграм-каналах распространяется образец письма в министерство: «С 2017 года значительно уменьшилось количество часов преподавания татарского языка в школах, а в некоторых школах занятия были отменены. К тому же много татар проживает в разных регионах и странах, для которых данный портал является единственной возможностью изучать родной язык. Поэтому я хотел бы спросить у Вас о будущем этого проекта. Есть ли шанс, что его продолжат?».

Пример письма пользователям

Пора меняться?

По поручению Рустама Минниханова «Ана теле» готовили Министерство образования и науки РТ, КФУ и компании EF Education First — за счет бюджета республики. Запустили проекта 4 февраля 2014 года. В онлайн-школе — девять уровней, четыре уровня сложности, 288 видео (где можно, к примеру, послушать певца Ильгиза Шайхразиева), 10 950 аудио, 6 795 графических файлов, около тысячи заданий, 72 темы. Одной из фишек школы была возможность пообщаться с преподавателем.

Очевидно, что «Ана теле» устарела: по методике, по возрастному цензу (учить язык с 14 лет и точка!). У сайта даже не было мобильной версии. К тому же несколько лет учиться здесь могли только 10 тысяч человек. При этом в местных национальных автономиях спускался план по количеству зарегистрировавшихся. После ограничения сняли.

В том же 2020-м, еще в марте, EF Education First уехала из офиса на Баумана в ТЦ «Родина» и полностью перешла на онлайн-формат. Вскоре тоже самое случилось в Москве. В Казани они проработали 12 лет, в частности были официальным поставщиком языковых программ Универсиады-2013.

Фото: vk.com/anateletat

Ранее Минобрнауки РТ направляло некоторым организациям запрос на создание новой электронный платформы. Сейчас, как сообщила руководитель пресс-службы министерства Алсу Мухаметова «Татар-информу», анализируются несколько альтернативных курсов изучения татарского языка: По итогу детального анализа будет определена оптимальная платформа. Помимо этого, на сайте Министерства образования РТ в разделе «Национальное образование» уже собраны ресурсы для изучения татарского языка. Они разнообразные и бесплатные.

О некоторых из них писало и «Реальное время». К примеру, у проекта «Полиглот» известного телевизионного преподавателя Дмитрия Петрова (его привез сюда заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Эдуард Хайруллин) даже есть мобильное приложение. Однако все эксперты сходятся во мнению, что остановка онлайн-школы «Ана теле», при всех вопросах к ней, — травматическая ситуация.

— Жаль. С каждым днем снижается статус и ценность татарского языка, — говорит основатель Alima Academy Алима Салахутдинова. Обидно, что так много людей вложили столько усилий и усилий в проект, который закрыли без видимой причины. Живя за границей, организуя преподавание татарского языка, я знаю, сколько людей обратились к проекту «Ана теле», воспользовались им, учились, выразили ему благодарность! «Ана теле» был жизнеспособным, продуктивным проектом с отличным материалом.

«Закрытие «Ана теле» повлияет негативно на ситуацию с татарским языком»

— Я часто преподаю татарский онлайн, и в работе с учениками часто использую материалы этой платформы, — говорит один из авторов популярных учебников «Сәлам!» Рашат Якупов. — Туда же удобно было отправлять тех учеников, которые готовы и желают осваивать азы татарского самостоятельно. В интернете всего несколько подобных проектов, и закрытие «Ана теле» повлияет негативно на ситуацию с татарским языком, и так изрядно настрадавшимся в последнее время. Знаю много людей из регионов и других стран, у которых практически нет другого способа изучать и практиковать татарский язык с нуля. «Ана теле» — это продуманная, системная платформа.

При этом Якупов признает, что контент платформы нуждается в обновлении и усовершенствовании:

— Любой образовательный контент время от времени требует пересмотра и усовершенствования, и в плане методики, и в плане интерактивных техник и так далее. Но вопрос усовершенствования — это другая повестка, это вопрос качества, считаю, что сам проект, безусловно, должен продолжить существование и развитие.

— Безусловно, это большая потеря, — говорит Айрат Файзрахманов, кандидат исторических наук, один из инициаторов образовательного проекта «Ачык университет». — Возможно, мы, татароязычные татарстанцы, не особо чувствовали присутствие такой платформы, потому что есть иная языковая инфраструктура — уроки и массовые курсы татарского языка, СМИ, учреждения культуры и так далее. А вот татарам, проживающим дисперсно, за пределами РТ, это было хорошим подспорьем. Конечно, не без своих минусов. При этом, если даже разделить, условно, на три официальные цифры обучившихся (в отдельные годы — около 20 тысяч), получается очень внушительная цифра. Пожалуй, нет иного такого миноритарного языка, кто имел бы такую мощную платформу.

По словам Файзрахманова, Всемирный форум татарской молодежи в ближайшее время планирует обсудить с ИТ-сообществом возможности воссоздания подобной платформы.



— Конечно, понятно, что на государственные деньги — ведь ясно, что потрачена была немалая сумма — начинается «показывание работы» «рисование цифр», — говорит Римма Гумирова, автор проекта разговорного клуба SkyTat. — Мне тоже говорили «регистрируйся уже», «подпишись уже», мол, нужна статистика по региону. Это совершенно неприемлемый для меня способ, хотя я понимаю, что инициатива исходила не от авторов проекта, но это меня разочаровало. Спрос на платформу есть, ее пользователей вокруг меня достаточно, было бы намного эффективнее, если бы использовался адекватный маркетинг вместо обычного административного ресурса. Есть те, кто жалуется, что она не обновляется — и здесь вместо того, чтобы ограничиваться фразой «спасибо за это», лучше было бы организовать коллективную, планомерную работу.

Гумирова указывает, что для людей, которые хотели бы участвовать в беседах «Скайтата», она рекомендовала бы, в частности для начала пройти «Ана теле».

— Интересное явление: энтузиасты все время пытаются создать какой-то проект (появилась рекрутинговая площадка Айнура Ахметова «Эшлим.Татар», тест Ильдара Аюпова «Сүз байлыгы»), — продолжает Гумирова, — а государственные языковые инициативы одна за другой закрываются. Есть ощущение, что сохранение и развитие языка больше не является приоритетом и что это осталось только уделом энтузиастов.

