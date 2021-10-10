Шесть вопросов о том, как выучить татарский язык
Куда идти, сколько времени потребуется, кто обучает
Знание татарского языка — большое подспорье не только в республике, но и за ее пределами: скажем, ничего так не расположит к вам турка, как ваши попытки говорить с ним на татарском (процентов 50 он точно поймет). Запрос в республике на изучение татарского языка сейчас достаточно велик, особенно в столице, где навык разговора на родном языке утрачен зачастую даже в татарских семьях. «Реальное время» разбирается, где в Казани и Москве выучить язык — онлайн, оффлайн, за деньги и бесплатно.
- Хочу выучить татарский язык с нуля. Куда я могу обратиться в Казани?
Во-первых, вы можете записаться на курсы татарского языка в КФУ. Они длятся 3 месяца, периодичность занятий — два раза в неделю. Узнать о них можно по телефону 293-94-52. На сайте университета бесплатно можно скачать два учебника и пройти тест на определение уровня владения татарским.
Кроме того, курсы татарского проводятся в мечетях города — эту работу организовало ДУМ РТ. Соответственно, выбираете ближайшую и обращаетесь туда с вопросом: там вас как минимум сориентируют. Отметим, что на подобные курсы ходят и немусульмане, впрочем, вам, вероятно, расскажут об основах ислама, знание которых тоже в Казани лишним не будет.
Немало вариантов обучения онлайн. К примеру, дети могут обучаться в Alima Academy. Этот курс разработан в Канаде, но работают на нем казанские преподаватели, ученики рассеяны по шести часовым поясам.
Тем, у кого уже есть какая-то языковая база (или просто сильное желание), можно обратиться в один из нескольких языковых клубов Казани — к примеру, в Tatar Speaking Club — в нем на каждое занятие выбирают тему, а потом разговаривают, причем уровень у говорящих может быть разный. Такая методика изучения языка как иностранного до сих пор широко была распространена при изучении английского, немецкого, французского, итальянского и других языков — и вот теперь есть татарские аналоги. В живой беседе многим учить язык проще.
Отметим, что такой клуб можно создать и самому — так поступил сибирский художник Руслан Ибрагимов, который начал собирать друзей, чтобы начать обучение языку с пения песен и чтения пьес. Теперь он прекрасно говорит по-татарски.
До сих пор работает сайт «Ана теле», созданный в 2013 году по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова Министерством образования и науки РТ, КФУ и компанией EF Education First. Здесь вы будете смотреть видеосюжеты, изучать грамматику, общаться с педагогами — ограничений по количеству учеников нет, но в классе вы можете оказаться единственным собеседником, а еще «Ана теле» критикуют за устаревшую методику.
Еще одна возможность — приложение, учебник и серия видеоуроков «Полиглот». Разработал их телеведущий и автор одноименной программы Дмитрий Петров совместно с Эдуардом Хайруллиным, заместителем руководителя Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Приложение доступно в AppStore и PlayMarket, работает как в онлайн, так и в офлайн режиме.
- А если я живу в Москве?
Это не только столичный вариант, но создан он в Москве — разговорный клуб «СкайТат». Занятия проходят в Zoom: сначала вам отправляют учебные материалы, а потом модератор помогает вам беседовать, задавая вопросы, чтобы вы практиковали татарский язык.
Широко известны курсы татарского языка «Умарта», во многом благодаря харизматичному педагогу Лилиане Сафиной.
Также курсы языка проводили в школе №1186 имени Мусы Джалиля, их телефон — 8(495) 359-57-47. О наличии курсов можно выяснить в Автономии татар Москвы.
- Это платно? А бесплатно есть?
Значительная часть этих проектов бесплатные — это точно касается языковых курсов от ДУМ и университета. Разговорные, языковые клубы берут небольшие суммы, которые идут на оплату педагогов, хостинг и другие необходимые расходы.
- Сколько нужно времени?
Как утверждает полиглот и переводчик Дмитрий Петров, можно заговорить уже на второй неделе. Но это, конечно, экстрим. Большая часть курсов длятся три месяца, порой — пять. Разумеется, многое зависит от усердия. Ваша основная цель — начать разговаривать. Вряд ли за короткий срок вы начнете писать грамотные тексты, но главное — желание и прилежание.
Рекомендуем подкреплять теорию практикой — а в Казани это сделать проще всего: вас окружают носители языка. Постарайтесь общаться с людьми на татарском, и просите, чтобы они не переходили на русский (потому что если не предупредить, любой татарин сделает это из вежливости). Читайте прессу — рекомендуем молодежные издания, вроде журнала «Ялкын».
Рискните посмотреть татароязычные телеканалы — хотя бы ради практики. Сначала, скорее всего, не будете понимать ничего, но потом постепенно все начнет проясняться. «Татмедиа» выпускает сейчас большое количество видео с развлекательным материалов. Ходите в театры Камала, Тинчурина, Кариева — и иногда снимайте наушники. Послушать современную татарскую музыку можно через приложение радио UrbanTatar — у них же есть немало татарских подкастов.
- Каковы основные сложности в обучении татарскому языку для русскоязычного человека? В чем главные различия между языками?
Современный татарский язык использует кириллицу, к которой добавлены шесть букв — ә, ө, ү, җ, ң, һ. При этом и многие остальные буквы означают не те же звуки, что в русском. Но не бойтесь говорить с акцентом, больше непонимания возникает, если вы неправильно поставите ударение — оно в основном падает на последний слог. В русском языке немало татарских слов (как и наоборот), так что многие вещи можно понять интуитивно.
Татарский — агглютинативный язык, то есть слова в нем строятся, когда к основе «приклеиваются» различные суффиксы, в результате чего может появиться слово типа «Канәгатьләндерелмәгәнлектән» (от неудовлетворенности).
При этом грамматика, словообразование татарского языка значительно легче, чем у русского — в ней, по сути, нет исключений. Выучил правило — можно смело использовать и не бояться ошибиться. Нет, кстати, разделения на мужской, женский и средний род. Поэтому изучать татарский язык интересно, а унылой бесконечной зубрежки исключений или, к примеру, родов существительных, как, например, в немецком, не будет.
- Кто преподает на курсах татарского и какие методики сейчас популярны?
Благодаря Институту филологии и межкультурной коммуникации, недостатка в педагогах татарского языка сейчас нет. К сожалению, преподавание во многом пострадало из-за того, что в школе дети получали только грамматические таблицы и не получали живых речевых уроков. Теперь многое меняется, разрабатываются методики изучения татарского как иностранного.
Среди оформленных методик можно отметить «Сәлам!», направленную как раз на русскоязычных детей, ее цель — в том, чтобы их «разговорить».
В целом упор именно на коммуникацию, а не выучивание правил, сейчас считается наиболее правильным. Овладев базовыми знаниями, рекомендуем закреплять их самостоятельно — посещая языковые клубы, татарские мероприятия, просматривая видео и слушая подкасты.
Успехов!
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