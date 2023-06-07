«Крылья барса»: главное — поверить в себя

Двери казанского клуба парабаскетбола открыты для всех

Казанский баскетбольный клуб «Крылья барса» строит планы по расширению и, при поддержке компании «ТАИФ», готовится к новым победам. Какие возможности открываются перед теми, кто решит связать судьбу с профессиональным спортом. Об этом — во второй части из серии материалов от «Реального времени».

«Крылья барса» тогда и сегодня

— До того, как у нас появился наш спонсор — АО «ТАИФ», команда работала на общественных началах, — рассказала тренер команды Наталья Кулешова.

С каждым спортсменом «Крыльев барса» подписан индивидуальный контракт. Фото: Динар Фатыхов

Сергей Чистов продолжил:

— Спонсор — компания ТАИФ — сильно помогает команде. Действительно, каждый спортсмен сегодня получает заработную плату. С каждым спортсменом подписан индивидуальный контракт, в зависимости от того, как они играют, какого уровня. Да, новичкам, которые только приходят, до поры, пока они не проявят себя, зарплата не начисляется, но они получают возможность заниматься спортом, причем совершенно бесплатно, и показать себя.

Пришедшие в клуб спортсмены занимаются бесплатно и получают шанс проявить себя. Фото: Динар Фатыхов

Но и это далеко не все, что делает ТАИФ для команды. Оборудование для тренажерного зала с климат-контролем и кондиционером, а также дополнительное освещение на игровой площадке тоже помогло приобрести и установить АО «ТАИФ». С формой и спортивным инвентарем — так же полная поддержка. А ведь профессиональный спорт — очень дорогое удовольствие. Одна только специальная коляска для баскетбола стоит порядка 700 тыс. рублей. А ей еще нужно техническое обслуживание, запасные части. Плюс выезды на сборы, на турниры, на чемпионаты…

ТАИФ помог команде оборудовать тренажерный зал. Фото: Динар Фатыхов

— В те же поездки мы, как правило, отправляемся на самолете. А чтобы коляски доставить — заказываем «ГАЗель», она довозит, а потом встречает и отвозит обратно. В ТАИФе нам предлагали транспорт — автобус. Сделать его под нас специально. Но для ребят это тяжело — отправляться по земле на дальнее расстояние, быть в пути долгое время. На самолете и быстрее, и с меньшими неудобствами. А приобретать автобус для того, чтобы раз в 2 месяца куда-то вывезти, а остальное время чтобы он стоял — это не имеет смысла по затратам, — рассказал о том, что спонсоры готовы дать даже больше, чем это делают сейчас, Сергей Чистов.

Список побед «Крыльев барса» столь обширен, что скоро придется расширять стеллаж под трофеи. Фото: Динар Фатыхов

На заботу, команда отвечает спортивными победами. В галерее почета, встречающей гостей СК «Тулпар», где «Крылья барса» тренируются, уже почти нет свободных мест.

— Есть у нас в активе победы в международных турнирах — в Германии, в Болгарии — два сезона первые места и кубки. И здесь на всероссийских соревнованиях немало побед. Были турниры, где мы тех же «БасКИ» обыгрывали и становились первыми, — не скрывает гордости за команду директор клуба. Но главное не это, добавляет Сергей Чистов. — Больше всего гордимся тем, что у нас есть коллектив, который находит в себе силы, приходит сюда, занимается, мы с ними работаем. Профессиональный спорт требует много внимания — мы занимаемся пять раз в неделю по 2,5—3 часа. И я горжусь, что ребята это выдерживают. Это достижение, которое ценнее всех наград и кубков.

Сергей Чистов: «Больше всего гордимся тем, что у нас есть коллектив». Фото: Динар Фатыхов

Вернувшийся в клуб Василий Кочетков тоже признает: команда стала другой. Лучше. Сильнее. Целеустремленней.

— Поменялся сам подход к тренировкам. Когда мы начинали, вообще, мало кто знал и я сам не знал даже об этом виде спорта. Сейчас сам подход стал более профессиональным. Тренировки стали более профессиональными. Задачи другие стоят у клуба, — говорит он.

Василий Кочетков: «Подход к тренировкам в клубе стал более профессиональным». Фото: Роман Хасаев

Вливаются в команду и новые игроки. Год назад команда пополнилась еще двумя спортсменами. В начале весны приехал игрок из Набережных Челнов. И он не один, кто затеял путешествие, чтобы попробовать свои силы в одной из лучших парабаскетбольных команд страны. Примерно полгода назад в клуб позвонил из Оренбурга Артур Галстян. Сегодня он уже успешно выступает с командой на крупных соревнованиях.

— Я занимался раньше следж-хоккеем. Это тоже паралимпийский вид спорта. Но произошел ряд изменений в моем организме, так что с хоккеем мне пришлось расстаться. Поэтому я начал искать возможность заниматься спортом, так как я это люблю и мне нравится быть в спортивной форме. Поэтому я здесь. Пришел в октябре прошлого года. И отпраздновал свой день рождения с ребятами на чемпионате России. Заняли второе место, — поделился своей историей спортсмен.

Артур Галстян специально переехал из Оренбурга в Казань, чтобы играть в «Крыльях барса». Фото: Динар Фатыхов

В апреле в Санкт-Петербурге завершился первый круг чемпионата России — 2023, и вновь питерцы немного впереди. Татарстанцы планируют взять реванш осенью — во втором круге чемпионата, который и должен расставить все точки над «i» в главных соревнованиях года.

Точки над «i» в чемпионате России по баскетболу на колясках, расставит второй круг, который состоится осенью. Фото: Динар Фатыхов

А пока страсти кипят на площадках поменьше, но от того, возможно, еще более зрелищных. Речь о совершенно новом для России явлении — «тихий!баскетбол».

— Это проект, который запустила в прошлом году с осени Федерация баскетбола России. Это инклюзивный баскетбол. Баскетбол, в который играют 3Х3 на колясках. И они проводят в рамках чемпионата страны вместе с турами, где идет «игра на ногах», подключают по пять команд колясочников. Всего в России собралось 15 команд, каждая команда играет по два тура, и в конце июня будет финал. Мы сразу активно включились в этот процесс. Федерация баскетбола проводит турниры полностью за свои средства. Соревнования проходят в крупных торговых центрах: строится площадка, выставляются ограничители, музыка, комментаторы. Последняя игра была в Санкт-Петербурге и с нее велась прямая трансляция на телеканале «Матч! Игра». Игра идет в одно кольцо. Это олимпийский вид спорта. Первый чемпионат мира на колясках прошел и у нас в стране решили тоже развивать, — пояснил Сергей Чистов.

В активе «Крыльев барса» есть первые победы в «тихом!баскетболе» — новом турнире, организованном Федерацией баскетбола России. Фото: vk.com/krylia_barsa

Первые победы и призовые места на этапах турнира в копилке «Крыльев барса» — уже есть. На финал у команды амбициозные планы.

Клуб — это больше, чем просто команда

В этом уверены все, кто знаком с «Крыльями барса». Для игроков, тренеров, мастеров и медика клуба, все это уже давно — вторая семья. В свободное время клуб может в полном составе выбраться на природу, пожарить шашлыки, пообщаться. Во время поездок на сборы и игры, стараются выкроить время на небольшие экскурсии. Вместе обсуждаются планы на будущее клуба. А они обширны.

В планах клуба «Крылья барса» — рост и создание новых команд. Фото: Динар Фатыхов

— У нас в планах — рост. Мы готовы принимать в клуб новых спортсменов. Главное, чтобы сами люди поняли, что это не дело: сидеть в четырех стенах и жалеть себя, что нужно выйти и начать жить нормальной жизнь, чтобы они поверили в себя и захотели. Для начала пусть придут — пообщаются. Если будет приток народа, то откроем еще одну группу, а может и не одну. И женской команды нет пока. Одна девочка приходит на тренировки. Ей — 15 лет, и когда школьное расписание позволяет, приезжает и занимается. Хорошая, способная. Набралась бы команда, мы бы без проблем с ней работали. Станет народа больше — потребуется больше спортивных колясок. Но, думаю, что с помощью наших спонсоров, это вполне решаемый вопрос, — уверен Сергей Чистов.

Клуб «Крылья барса» готов оказывать помощь в социальной реабилитации тем, кто получил травмы, в том числе при выполнении служебного или воинского долга. Фото: Динар Фатыхов

Но и это не все:

— Мы готовы оказывать помощь в социальной реабилитации тем, кто получил травмы в результате ДТП или несчастного случая, и тем, кто был серьезно ранен при исполнении служебного или воинского долга. Мы встречались с бойцами Росгвардии, которые приехали в отпуск из зоны СВО. Это была очень активная встреча — очень интенсивное общение в доброжелательном ключе. Сам я был в госпитале, встречался с военкомом республики, озвучил наше предложение — что мы готовы, и встретили понимание, — подчеркнул директор клуба «Крылья барса».

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