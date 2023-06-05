«Крылья барса»: цель — стать чемпионами России

Один из сильнейших парабаскетбольных клубов России стремится к новым победам и строит планы

Весна 2023 года для казанского парабаскетбольного клуба «Крылья барса» ознаменована целым рядом ярких побед. В мае на открытом чемпионате Удмуртии по баскетболу на колясках «Крылья» уверенно взяли золото. В середине апреля стали лучшими на третьем этапе масштабного турнира по баскетболу на колясках 3Х3 в Санкт-Петербурге, а в конце апреля казанской команде лишь чуть не хватило, чтобы обойти в IV этапе «Лиги сильных людей» своих давних соперников — питерскую команду «БасКИ-ЦОП». В итоге — серебро и жажда реванша в следующем — V этапе. Об истории команды «Крылья барса», ее становлении, победах и планах — в серии материалов от «Реального времени». Часть 1-я.

Становление клуба

Как отдельный вид спорта, баскетбол на колясках в мире появился практически сразу после Второй мировой войны. Родоначальником игры стали США, где баскетболисты, призванные на фронт, получившие там ранения, но не пожелавшие расстаться с любимым видом спорта, смогли адаптировать ее под новые условия. А уже к 1960 году, этот вид спорта обрел мировую популярность и был включен в программу Паралимпийских игр.

В СССР баскетбол на колясках распространения не получил, и лишь в новейшей истории России — в начале 1990-х, в Москве была создана первая команда. Позже свои парабаскетболисты появились в Санкт-Петербурге.

Игорь Самарцев — один из игроков первого состава «Крыльев барса». Фото: Роман Хасаев

В Казани история баскетбола на колясках началась в 2009-м. В то время президентом республики был Минтимер Шаймиев, который активно поддерживал развитие спорта в РТ. Стоит только вспомнить — сколько при нем было построено и введено в эксплуатацию спорткомплексов, ледовых дворцов, бассейнов… 31 мая 2008 года, на голосовании Международной федерации университетского спорта (FISU) в Брюсселе, Казань в упорной конкуренции обошла испанский Виго и южнокорейский Кванджу и выиграла право проведения летней Универсиады 2013 года, что придало дополнительный импульс популяризации здорового образа жизни и развитию спортивных дисциплин, в том числе и инклюзивных. Новый для республики вид спорта — баскетбол на колясках, так же нашел поддержку и правительства РТ, и лично президента. Началось формирование команды.

Новый для республики вид спорта — баскетбол на колясках, на начальном этапе получил поддержку первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Фото: shaimiev.tatarstan.ru

— Слухи о том, что парабаскетбольная команда формируется, появились уже где-то за полгода. В 2009 году в Казани проходил форум «Россия — спортивная держава», и вот, в рамках этого форума решили организовать турнир по баскетболу на колясках. Так получилось, что первый состав команды был почти полностью собран в Центре инвалидов на Дубравной (ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Восхождение» г. Казань — прим. ред.) и в основном из соседей, живущих в одном доме, — вспоминает Игорь Самарцев — один из старожилов «Крыльев барса».

Травму позвоночника Самарцев получил в 19 лет: в 1990 году его сбила машина. Первые 7 лет мужчина редко покидал дом, а потом решил: жизнь продолжается. Сдал на права, приобрел автомобиль с ручным управлением. А с появлением баскетбольной команды, сразу откликнулся на возможность заняться спортом.

Динар Камалеев спортом мечтал заниматься с детства и сразу откликнулся на приглашение играть в баскетбол на колясках. Фото: Роман Хасаев

Динар Камалеев — еще один игрок первого состава родился в 1990-м.

— Я — инвалид с детства. В баскетбол пришел по звонку — предложили и я согласился. С Игорем мы соседи. Спортом я с детства мечтал заняться, и вот, когда 19 стукнуло, мне позвонили, и я с радостью сразу откликнулся.

Первым тренером «Крыльев барса» стал профессиональный баскетболист Василий Кочетков. Фото: Роман Хасаев

Единственный в «Крыльях барса» профессиональный баскетболист, с опытом игры еще до прихода в команду — Василий Кочетков. Он выступал в молодежном УНИКСе, в 2000 году играл за основу. Потом 4 года — в «УНИКС-2», затем травма колена, операция… Думал, что на спорте придется поставить крест, но судьба распорядилась иначе:

— В 2009-м собрали ребят, начали тренироваться. Параллельно нужные бумаги оформлялись. Соответственно, официальная дата образования команды сместилась на 1 января 2010-го, — вспомнил историю создания клуба Василий Кочетков. На заре становления команды он же стал тренером — первым, и по 2016-й год — единственным.

Сразу — в бой

Большинство игроков «Крыльев барса», что интересно, раньше не то что к баскетболу, а к спорту вообще практически не имели никакого отношения. Впервые попробовали сесть в спортивные коляски и сыграться всего за месяц до турнира, который состоялся в сентябре 2009 года.

Учились баскетболу на колясках в прямом смысле этого слова — на ходу и практически на ощупь. Никто в республике не знал — что это за вид спорта и что для него нужно. Но было главное — желание.

Учиться новому для себя виду спорта, игрокам команды пришлось в буквальном смысле на ходу. Фото: Динар Фатыхов

— В баскетболе на колясках, естественно, есть техника своя владения коляской, она другая — не как бытовая. Она быстрая, юркая, поворотливая. Нужно привыкать. Не сразу стало получаться, — поделился воспоминаниями Игорь Самарцев. С первой проблемой столкнулись практически сразу: — Наши первые коляски не были приспособлены для баскетбола. Они для танцев. Слабенькие. И не по размеру сделаны.

— У нас сначала были питерские коляски — там тонкий материал. Ломался быстро. Потом б/у коляски были немецкие. Там толстая сталь, вроде, они тяжелые, но, если разгонишься не остановить. И они менее маневренные. А потом, благодаря АО «ТАИФ», приобрели вот эти новые, английские: более тонкие трубки, маневренные, но прочные, — подхватил Динар Камалеев.

Первые коляски команды не были приспособлены для игры. Но это не помешало стремиться к победе. Фото: Динар Фатыхов

Но даже на первых колясках татарстанцы рвались в бой. После турнира в Казани, отправились в Челябинск. Там, по признанию спортсменов, тогда была сильная команда, раньше начавшая тренироваться, и на тот момент — более финансово подкрепленная. Казанцы же сражались почти на голом энтузиазме. С выездами на соревнования, по мере сил и возможностей помогали Минспорта и Всероссийское общество инвалидов — компенсировали часть затрат. Выплачивали пусть скромные, но стипендии. Зарплатой для профессионального спорта те деньги назвать было нельзя. Изнурительные тренировки, неудобные коляски и финансовые трудности выдержали не все.

От первого состава «Крыльев барса» сегодня в команде остались лишь четверо спортсменов. Фото: Динар Фатыхов

— После первого турнира у нас половина команды отсеялась. Решили не заниматься дальше, — рассказал Игорь Самарцев. — Каждый ушел по своей причине. Кто-то не захотел продолжать, кто-то по причине болезни, кому-то оказалось очень тяжело сидеть в неприспособленной коляске, кто-то просто не поверил в себя. Сейчас от прежнего состава остались только мы четверо: Я, Динар, Василий Кочетков и Марсель Рахматуллин. Зато появились новые игроки. Андрей Чугунов пришел, Руслан Кожевников, Виталий Раков, Марат, Рафик Сафиуллин…

Одним из тех, кто пришел в команду на смену выбывшим, стал будущий капитан «Крыльев барса» — Андрей Чугунов. Фото: vk.com_id35677649

«Крылья барса» в бой ринулись сразу. Набивать шишки — не боялись уже хотя бы потому, что нравилось играть, стремиться к победе. И соперники начали сдавать позиции. Сейчас главный соперник — команда из Санкт-Петербурга «БасКИ». Тогда сначала прошли через челябинцев, затем одолели Тюмень, Москву.

— Точно не скажу, когда у нас пошли медали. Наверное, через 2 года после того, как отсчет пошел клуба — в 2011/12 году, была бронза чемпионата России. Боролись с Москвой тогда, — поделился воспоминаниями о первой победе Динар Камалеев.

Василий Кочетков на третий год существования команды, стал играющим тренером. Фото: vk.com/krylia_barsa

— Долго не могли выиграть. У нас не было большого игрока. Потом Васе (Василию Кочеткову, — прим. ред.) разрешили играть — это было года через два с момента основания команды. Он год осваивался. Потом у нас пошло, мы начали обыгрывать соперников, подбираться к первым местам, — дополнил товарища по команде Самарцев.

Одной из первых, запомнившихся Динару Камалееву побед «Крыльев барса», стал выигрыш у питерской команды «Невский Альянс». Фото: Роман Хасаев

— Еще одна питерская команда была. Появилась после того, как «БасКИ» разделились. Новая команда назвалась «Невский Альянс» и изначально была настроена на победу в турнирах. У них состав был больше из легионеров: прибалты за них играли, чех был, финн, белорус, с Украины спортсмены были. В чемпионате России по правилам они не могли принимать участие, так как там запрещены команды легионеров. А в турнирах и «БасКИ» с ними ничего не могли сделать, — продолжил рассказ о соперниках Камалеев. И не смог скрыть гордости: — А мы, примерно года через два с момента основания нашей команды, у «Невского Альянса» выиграли. Это было нечто! Они сами не ожидали. Мы в конце поднажали и выиграли. И это повторилось, когда мы поопытнее стали: три раза подряд на турнирах «Альянс» обыграли.

2018-й: год, богатый на события

Те, кто думал, что «Крылья барса» — проект всего на несколько сезонов — глубоко ошибался. Кто-то из игроков уходил, появлялись новые члены команды. Росла коллекция наград: кубки, медали, дипломы. Спустя год с момента основания, команда сменила тренировочную площадку — перебралась в спорткомплекс «Тулпар», где занимается и по сей день.

Тренировки «Крыльев барса» в СК «Тулпар» проходят пять раз в неделю. Фото: Динар Фатыхов

— Уже больше 13 лет у нас с «Крыльями барса» очень теплые отношения. Мы всегда встречаем спортсменов на тренировки и провожаем с тренировок. Знаю, что предлагалось клубу переехать на другой спортивный объект, с бассейном, возможно, с лучшими условиями, но ребята отказались в нашу пользу, — поделился с «Реальным временем» директор СК «Тулпар» Марат Хайдаров.

Марат Хайдаров: «Крыльям барса» предлагали сменить площадку, но они остались». Фото: Динар Фатыхов

Вопросы, которые возникают у команды в «Тулпаре», по мере возможностей решаются оперативно. Нужно ли говорить, что и большая часть соревнований, инициаторами или соорганизаторами которых выступает клуб, также проходят на площадке «Тулпара». А возможности у спорткомплекса обширные. Здесь уже проводили немало состязаний республиканского, федерального и международного масштабов.

Команду из Казани уже вскоре не просто заметили. Игры с «Крыльями барса» в составе турниров стали принципиальными. Часть игроков были приглашены кандидатами в сборную страны, кто-то вошел в состав группы «Б». Периодически отправлялись заграницу — мерялись силами с командами Англии, Германии, Франции, Италии, Польши, Болгарии…

Казалось бы, все хорошо, но… В один из моментов команда осталась без тренера.

В 2016-м году «Крылья барса» остались без тренера: Василия Кочеткова пригласили играть в Германию. Фото: Динар Фатыхов

— Я уезжал в Германию на два с половиной года. Там играть, работать. Можно было и дольше остаться, но я сам не захотел. Вернулся в Россию, тут сначала играл в команде в Санкт-Петербурге, потом Тюмень была, — рассказал Василий Кочетков.

— И мы с 2016 года были без тренера. За границу без тренера выезжали. Чугунов Андрей (к тому времени уже несколько лет бывший капитаном команды, — прим. ред.) и Руслан Кожевников командовали. Потом сменилось несколько тренеров, которые, как оказалось, не очень представляли себе — что такое баскетбол на колясках. В команде начались проблемы, были разногласия, задержки с зарплатой…, — рассказал о сложном периоде в жизни «Крыльев барса» Самарцев.

Игорь Самарцев: «К 2018 году, в команде сложилась напряженная обстановка». Фото: Динар Фатыхов

Все изменилось в 2018-м. У «Крыльев барса» появились директор — Сергей Чистов и главный тренер — Наталья Кулешова.

— Я сам — тренер по легкой атлетике. До этой команды я 6 лет работал в Санкт-Петербурге. Наталья Владимировна — здешняя, казаночка. В Академии спорта работает с молодежной командой. На нее вышли как на тренера по баскетболу. Я в 90-х годах тоже имел отношение к баскетболу. Решили: давайте попробуем, — рассказал о том, как начиналась работа с командой Сергей Чистов.

Сергей Чистов стал директором клуба «Крылья барса» в 2018 году. Фото: Динар Фатыхов

— Когда мне предложили поработать с командой, я шла со страхом. Мне было сложно принять это решение уже потому, что я тогда даже не знала, что такое баскетбол на колясках и не видела, как в него играют. Но потом пришло осознание, что раз мне предложили, значит, во мне нуждаются люди, и я должна быть здесь, — призналась Наталья Кулешова.

— Порог зала переступала с трудом в первый день. Но потом все встало на свои места. Работать с командой оказалось одно удовольствие. Ребята по-настоящему трудятся. У них нет такого: сегодня есть настроение — работаю, завтра нет — не работаю. Они всегда отдаются полностью. Да, приходится учитывать много моментов: и объемы, и характер нагрузки, и то, что подходит для ходящих спортсменов, для наших ребят часто не подходит. Но, и особенно в первый год, я часто подбирала упражнение, просто забывая, что они на колясках. А забывала именно потому, что их активности может позавидовать любой. Они хотят, горят, они — активные! Сегодня это для меня уже родной коллектив — команда безграничных возможностей, — поделилась главный тренер команды.

Наталья Кулешова: «Когда меня пригласили тренировать команду, я даже не знала, что такое баскетбол на колясках и не видела, как в него играют». Фото: Динар Фатыхов

Взаимопонимание было достигнуто быстро. Цели — общие:

— Мы, который год стремимся стать чемпионами страны. Уже раз семь-восемь были серебряными призерами, несколько раз — третьими. Здесь главенствует команда из Санкт-Петербурга «БасКИ». Они 13-кратные чемпионы и никому не уступают. Но здесь своя специфика: они — высокорослые. Уже 2 года мы играем с ними очко в очко. Осенью проиграли им в овертайме. Немного нам не хватает, — рассказал о сокровенном Сергей Чистов.

В 2018 году, по приглашению капитана команды, на тренировку пришел главный советник генерального директора АО «ТАИФ» Радик Шаймиев. Фото: vk.com_id35677649

И в том же 2018-м состоялось еще одно событие, которое смело можно назвать поворотным в судьбе команды. На тот момент капитан «Крыльев барса» Андрей Чугунов пригласил взглянуть на тренировку команды увлеченного спортсмена, чемпиона Европы по автокроссу в 2003 г., главного советника генерального директора АО «ТАИФ» Радика Шаймиева.

В 2018 году тренировку «Крыльев барса» посетил Радик Шаймиев. От имени ТАИФа он предложил команде помощь. Фото: realnoevremya.ru

— Он приехал в зал. Тихонько сел на скамейку, посмотрел на тренировку. Потом мы пообщались, и Радик Минтимерович сказал, что хочет помогать команде. Предложил подумать, составить смету того, что нужно, и на следующий день назначил встречу, — вспоминает судьбоносный момент Сергей Чистов.

Сергей Чистов: «Спонсоры — компания ТАИФ, очень сильно помогают клубу». Фото: Динар Фатыхов Реклама. АО «ТАИФ».

— На следующий день мы с Натальей Владимировной приехали к нему в офис, посидели, поговорили, объяснили. Он тогда и сказал: «Давайте расти — создавать уже не команду, а клуб». Мы зарегистрировали клуб. Руководство ТАИФа поддержало желание Радика Минтимеровича помочь «Крыльям барса». Так для нас все изменилось.

Продолжение следует…