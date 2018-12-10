Владимир Алекно о баскетбольном клубе инвалидов «Крылья Барса»: «Нам бы пример с них брать»

Главный тренер казанского «Зенита» и мужской сборной России по волейболу встретился с одной из ведущих российских команд баскетболистов-колясочников

Фото: Олег Тихонов

Встреча легенды отечественного волейбола — главного тренера казанского «Зенита» и мужской сборной России, заслуженного тренера РФ Владимира Алекно и команды баскетбольного клуба инвалидов на колясках Татарской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов «Крылья Барса» состоялась сегодня на площадке столичного ГТРК «Корстон». Сам Владимир Алекно приехал на место почти за час до назначенного времени и… заметно волновался.

Встреча легенды отечественного волейбола — главного тренера казанского «Зенита» и мужской сборной России, заслуженного тренера РФ Владимира Алекно и команды баскетбольного клуба инвалидов на колясках Татарской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов «Крылья Барса» состоялась сегодня на площадке столичного ГТРК «Корстон». Сам Владимир Алекно приехал на место почти за час до назначенного времени и… заметно волновался.



— Когда Радик Минтимерович (Шаймиев, — прим. ред.) предложил провести такую встречу, я сразу согласился. Сказал: это было бы здорово! А потом подумал: о чем я с ними буду говорить? Они настолько крутые! Настолько сильнее нас всех! При тех трудностях, которые у них есть, они находят в себе силы выступать, что-то доказывать. Они сильнее многих из нас, по духу, да по всему! — поделился причинами переживаний тренер «Зенита».

Клуб «Крылья Барса» официально действует с 1 января 2010 года. И практически сразу громко заявил о себе, завоевав бронзу на открытом турнире по баскетболу на колясках в Челябинске. С тех пор в активе команды появилось уже множество наград. Последнее достижение — серебро чемпионата России. Медали клуб привез в Казань в ноябре, а уже в марте планирует выезд на кубок Европы во Францию. Об этом рассказал главный тренер команды Сергей Чистов.

В активе команды появилось множество наград. Последнее достижение — серебро чемпионата России



В общем, тема беседы, а именно такой формат выбрал для встречи Алекно, все же нашлась. Общая для всех собравшихся в зале — спорт и все, что с ним связано: развитие, тренировочные процессы, достижения и рекорды, планы, новые кадры и поддержка, без которой сегодня никак не обойтись. И «Крылья Барса» — не исключение.

— Поддержка для спорта — это очень важно. Это то, что называется великодушием. Это даже не спонсорство, а нечто больше. Это люди с большой душой, и то, что сегодня делают Радик Минтимерович (Шаймиев, — прим. ред.) и Руслан Альбертович (Шигабутдинов, — прим. ред.), достойно уважения и подражания, — отметил Владимир Алекно.

О том, насколько важно для членов возглавляемой им команды неравнодушие со стороны бизнеса, возможность заниматься любимым видом спорта, говорил и Сергей Чистов:

— Для наших спортсменов это шанс. Второй шанс для продолжения активной жизни, для общения, для поездок, для реализации себя. И такая поддержка для них очень важна. Они чувствуют себя равными в этом непростом мире. Это здорово, что возможность заниматься есть. Профессиональный спорт — дорогое удовольствие: одна коляска стоит полмиллиона. Это не секрет. Плюс запчасти, выезды, переезды. Поддержка со стороны таких людей очень важна для команды. Без нее мы сидели бы на месте. Безвыездно. А сейчас мы имеем шанс.

В марте команда планирует выезд на кубок Европы во Францию



Сам Радик Шаймиев, также приехавший на встречу, от интервью отказался. Да и в открытых источниках информации, в интернет-СМИ, печатных изданиях, на телевидении и радио, практически нет упоминаний о том, что он или Руслан Шигабутдинов взяли на себя такую миссию — помогать казанским баскетболистам-колясочникам. Почему? Главный тренер российской сборной по волейболу пояснил:

— Потому что это все от души идет. Если бы это было нужно в целях рекламы, наверное, было бы по-другому. Когда это душевная потребность и идет все от души, то и публичность никакая не нужна.

Наверное, именно поэтому и саму встречу ее участники решили провести в закрытом от СМИ режиме, а все общение с журналистами свелось в пару коротких интервью до ее начала. Но и за это время удалось узнать, пожалуй, самое главное: в Татарстане есть люди с большим сердцем, готовые помогать развиваться не только профессиональному, но и любительскому спорту. И благодаря такой поддержке клуб «Крылья Барса» готов работать еще активнее в области реабилитации и вовлечения в активный образ жизни как можно большего числа людей с ограниченными физическими возможностями:

— Шанс даем всем, кто хочет — пусть приходят. Мы будем только рады. Мы будем обучать, заниматься. Сейчас мы вводим новую программу, и с лета у нас будет дополнительное время. Мы хотим увеличить количество тренировок, хотим начать заниматься с детьми, кто попал в такую ситуацию, открывать для них секции. Чтобы дать им шанс жить, развиваться, учиться играть. Кто-то из них попадет в команду — будет здорово. Нет — просто будут физически развиваться. Есть, конечно, вопрос по поводу помещений для организации всей этой работы, но я думаю, что мы это решим, если нам будут помогать. Главное — что мы готовы и чтобы было желание у ребят заниматься, — заявил Чистов.

Сергей Чистов: «Шанс даем всем, кто хочет — пусть приходят. Мы будем только рады. Мы будем обучать, заниматься»



Владимир Алекно, уже успевший немного пообщаться со спортсменами, к началу беседы с «Крыльями Барса» перестал волноваться, а вот эмоциями, напротив, зарядился:

— От общения с такими людьми — всегда восторг! Всегда удивляешься их силе воли. Они становятся сильнее. Сегодня у каких-то профессиональных спортсменов, не у всех, но все же, чуть заболело, чуть еще что-то, и он может из этого трагедию сделать. Когда ты смотришь на этих людей… Нам бы пример с них брать. Поэтому всегда восторг. И вопрос: а смог бы я так? Что бы я сделал в такой ситуации?

Небольшой совет главный тренер «Зенита» дал и журналистам: как можно больше и чаще рассказывать о клубах, подобных «Крыльям Барса». Кто-то из татарстанцев, переживших аварию или победивших сложную болезнь, может, и готов бы вернуться к активной жизни, но просто не знает, куда можно обратиться.

— Важно, чтобы люди это знали. От вас тоже многое зависит как от представителей СМИ. Донести эту информацию до них, — подчеркнул Владимир Алекно.

